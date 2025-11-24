Za kolik je sto zlatých? Na aukci bankovek padl evropský rekord

Na víkendové online aukci pořádané aukční společností Bankovky.com se prodala platidla za víc než 30 milionů. Do dražby šlo 1995 položek, z naprosté většiny šlo o platidla používaná na území Československa.
„Do aukce se přihlásilo 707 dražitelů z celého světa, největším lákadlem byly opět československé bankovky. Překvapením byl ale také velký zájem o maďarské bankovky, které trhaly rekordy,“ uvádí Aleš Kohout, spolumajitel aukční společnosti Bankovky.com.
V aukci se objevilo několik rarit, mezi nimi třeba pětitisícovka z roku 1920, o které se uvažovalo jako o možném protektorátním platidle: proto na ní vidíme zkoušky přetisku z roku 1943.
Nakonec se ale připravila bankovka zcela nová. I proto jsou známé jen čtyři exempláře přetištěné pětitisícovky. A každý z nich je unikátní, protože přetisk má různé odstíny a je na různých místech. Kus, který šel do dražby o víkendu s vyvolávací cenou 200 tisíc korun, se nakonec prodal za 1,68 milionu korun.
Pětitisícovka s přetiskem z roku 1943
Z doby poměrně nedávné pochází raritní dvoustovka. Na první pohled vypadá jako dvoustovka, kterou možná máte v peněžence. Na druhý nebo třetí byste si ale mohli všimnout, že na bezpečnostním stříbrném proužku se píše Republique de Zaire. Do tiskárny cenin se omylem dostala várka papíru určeného pro docela jinou zemi – a přes veškerou bdělost nebyly všechny bankovky, které se z něj vyrobily, zničeny. Odhaduje se, že se zachovalo míň než sto kusů. Vyvolávací cena chybotisku byla v listopadové aukci 20 tisíc korun, prodal se za 408 tisíc korun.
Rekordmanem, a to nejen českým, se stala stovka z roku 1853. Tehdy šlo samozřejmě o sto zlatých (guldenů či florinů – v různých zemích či jazycích monarchie se používala různá slova). Podle pořadatele aukce šlo o letos nejdráž vydražené papírové platidlo nejen v Česku, ale i v Evropě.
Státovka sto zlatých šla do aukce s vyvolávací cenou 200 tisíc korun a nový majitel za ni dal (včetně dražební přirážky) 3,24 milionu korun.
Rekordy předchozích aukcí od Bankovky.com ale na té letošní, v pořadí sedmé, pokořeny nebyly. V roce 2020 se prodala pětitisícovka z prvních let Československa za 14,5 milionu korun, její nepoškozená verze (jeden ze dvou známých kusů) se prodala loni za 25,68 milionu. Obě si můžete prohlédnout v galerii nejvýš dražených platidel v Česku
