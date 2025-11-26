Poslední šance na dárky? Do kdy objednat zboží, aby bylo pod stromečkem

E-shopy i dopravci s velkým předstihem upozorňují na termíny, do kdy lidé můžou objednat dárky, aby dorazily včas pod stromeček.
Obecně platí, že většina internetových obchodů garantuje doručení u standardních zásilek při vytvoření objednávky zhruba do poloviny prosince, u těch expresních či rovnou elektronických dárkových poukazů lze samozřejmě objednávat i na poslední chvíli.
U dopravců by standardní zásilky by měly být podány do sítě zhruba pět až sedm dní před Vánoci, aby dorazily včas.
Vyzvednutí na pobočkách a ve výdejních boxech v řadě případů umožňuje dárky vyřešit i třeba na Štědrý den. Čím dál častějším problémem ale bývá kapacita boxů, proto se nedoporučuje sázet na poslední chvíli. A nejde jen o plnou kapacitu, při doručení balíčků do výdejních boxů můžete narazit i na další nepříjemnosti. O tom se víc dozvíte tady: Balíček v boxu chybí nebo dorazil cizí? Jak postupovat krok za krokem.
V každém případě je vhodné pozorně sledovat informace přímo na webech a v aplikacích e-shopů a dopravců. Pravidelně monitorujte také volné kapacity výdejních boxů a otevírací dobu poboček ve svém okolí, ať nejste nemile zaskočeni.
A při nákupu ze zahraničí nezapomeňte plánovat objednávky s mnohem větším předstihem, protože doručení zpravidla trvá déle než obvykle.
Prodejci:
Dopravci:
Alza
Zákazníci e-shopu Alza mohou podle mluvčí Elišky Čeřovské dárky objednávat s garancí doručení do Vánoc až do 22. prosince včetně. „Termín dodání bude případně prodloužen v závislosti na vývoji situace. Tento termín platí pro možnosti doručení do AlzaBoxů a naší pobočkové sítě,“ upřesňuje Čeřovská.
„Největší opozdilci si pro vánoční dárky budou moct přijít i 24. prosince dopoledne, naše pobočková síť totiž bude otevřena do 12 hodin. Jistotou na opravdu poslední chvíli jsou elektronické dárkové poukazy, které si zákazník může koupit kdykoliv, třeba i odpoledne na Štědrý den z pohodlí domova,“ podotýká mluvčí Alzy.
Před Vánoci pak Alza spustí na svém webu službu Doručení do Vánoc. To znamená, že objednávku doručitelnou do Štědrého dne zákazník pozná podle symbolu vánočního stromku, který se zobrazí v nákupním košíku.
Super zoo
Super zoo, řetězec s potřebami pro domácí mazlíčky, garantuje doručení do Štědrého dne při objednávce vytvořené na e-shopu do 19. prosince. Prodejce ale přesto doporučuje objednat si zboží ještě o den dřív, tedy 18. prosince.
„Využít můžete také expresní rozvoz z nejbližší prodejny, který zajišťujeme s partnerem Wolt – ten bude rozvážet ještě 23. 12. Na Štědrý den dopoledne jsou naše prodejny otevřené, což zákazníci mohou využít k nákupu dárků na poslední chvíli, popřípadě si zvolit při objednání z e-shopu osobní odběr na prodejně,“ doplňuje za Super zoo Luboš Rejchrt.
Datart
Podobný termín má prodejce elektroniky a spotřebičů Datart. Zatím ho ale negarantuje. „Co se týká objednání, respektive doručení balíčků přes externí dopravce, není možné nyní sdělit přesný termín. Každoročně záleží na kapacitách a možnostech externích dopravců. Předpokládáme však, že zboží objednané do 19. prosince by mělo být doručeno včas,“ říká mluvčí Datartu Petra Psotková.
Mluvčí připomíná i jiné možnosti doručení zboží objednaného pod stromeček: Služba Rychlart umožňuje objednání přes web přímo na preferovanou prodejnu s vyzvednutím do 30 minut. „Tudíž možnost objednání vánočního dárku máte ještě 24. 12. a vyzvednutí do 12 hod,“ upřesňuje Psotková.
Pro osobní odběr na výdejních místech (kamenných prodejnách) je zatím nejzazší termín objednání v rámci Česka do 22. hodiny 22. prosince, pro Prahu pak do 17. hodiny 23. prosince.
Sportisimo
Síť sportovní potřeb Sportisimo na dotaz webu Peníze.cz uvedla, že zatím nemá k dispozici přesné datum, do kdy je potřeba objednat zboží na e-shopu, aby došlo včas pod stromeček.
Benu
Síť lékáren Benu garantuje doručení zboží z e-shopu do Vánoc v případě, když bude objednávka k osobnímu odběru vytvořena do desáté dopolední 22. prosince. To stejné platí při doručení přes Balíkovnu a PPL. Při doručení přes Zásilkovnu je třeba zboží objednat už do poledne 19. prosince.
DPD
DPD letos garantuje doručení pod stromeček u zásilek, které budou rovněž do přepravy předány do pátku 19. prosince. Dopravce nicméně podle svých slov zvládne do Vánoc doručit i naprostou většinu zásilek předaných do přepravy ještě v pondělí 22. prosince.
Zákazníci DPD si mohou vybrat jak doručení domů, tak do výdejních míst a boxů. Boxy jsou v naprosté většině případů dostupné 24/7, tedy i na Štědrý den.
PPL
PPL doručí balíky na Vánoce při podání do úterý 23. prosince. Pokud si zákazníci zvolí doručení do výdejního místa, budou si moci své balíky vyzvednout v PPL boxech nebo ve vybraných PPL shopech, které budou mít otevřeno i na Štědrý den.
„Upozorňujeme, že se otevírací doba PPL shopů (partnerských kamenných obchodů) může během svátků lišit od té, na kterou jsou zákazníci u svého oblíbeného výdejního místa zvyklí. Proto doporučujeme, aby si ji vždy předem zkontrolovali v Mapě výdejních míst v aplikaci mojePPL nebo na webu ppl.cz,“ zdůrazňuje mluvčí Michaela Tůmová.
Zásilkovna
Zásilkovna svým zákazníkům doporučuje v první řadě sledovat termíny doručení přímo na e-shopech. „Ty většinou uvádějí odhad, kdy zásilku doručí, a právě podle něj by se měli lidé řídit. Rychlost doručení totiž závisí i na tom, jak rychle e-shop zvládne objednávku odeslat do našeho depa,“ říká mluvčí přepravce Ondřej Luštinec.
„Pokud chcete mít dárek doma do Vánoc, měl by e-shop předat zásilku do naší sítě nejpozději 19. prosince. Rozhoduje datum podání na depu, nikoli den objednání na e-shopu. Později už hrozí, že dárek nedorazí včas,“ upozorňuje.
Nejpozději 29. listopadu spustí Zásilkovna v rámci všech dep sobotní doručení. Což tedy znamená, že do Z-BOXů, na kamenná výdejní místa a případně i na adresu bude v sezóně doručovat také o sobotách.
„Pokud lidé nakupují u zahraničních, především mimoevropských prodejců, doručení může v sezóně trvat déle než obvykle. Doporučujeme tyto nákupy nenechávat až na prosinec,“ dodává Luštinec.
GLS
Doručení do Štědrého dne je možné u zásilek, které budou předány dopravci GLS do přepravy nejpozději do 22. prosince.
Pro jednotlivé způsoby doručení pak platí termíny: kurýr zajistí doručení balíčku při podání zásilky nejpozději v pondělí 22. prosince, zásilky do GLS Boxů je potřeba přijmout do přepravy nejpozději v neděli 21. prosince do 17:00 hodin a pro doručení do GLS ParcelShopu je termín podání stanoven na pátek 19. prosince v rámci otevírací doby daného místa.
Balíkovna
Balíkovna je v dodání zásilek do Štědrého dne stručná a jasná. „Poslední den pro podání zásilky tak, abychom ji stihli doručit do Vánoc, je pátek 19. prosince,“ uvádí pro web Peníze.cz mluvčí Balíkovny Kamil Chalupa.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem