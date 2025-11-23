Vánoční trhy v Česku přehledně: Osm míst, kde si užít advent

Vybrali jsme pro vás největší a nejnavštěvovanější adventní trhy napříč Českem. Pokud by vás zajímaly ty za hranicemi, jejich přehled najdete zde: Sedm nejhezčích vánočních trhů za hranicemi, které zvládnete do pár hodin.
Do textu přidáváme také odkazy. Z webů vánočních trhů můžete vyčíst třeba podrobnosti o doprovodném kulturním programu, dopravě, atrakcích i otevírací době.
Přehled si můžete přečíst celý, nebo si rovnou odskočit do města, které vás zajímá nejvíc:
Praha
Vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí.
V české metropoli je samozřejmě adventních trhů hned několik. Ten největší a nejznámější (i pro zahraniční turisty) se tradičně koná na Staroměstském náměstí. Vánoční strom (smrk ztepilý má tentokrát kolem 26 metrů a pochází z Ústecka) se zde rozsvítí v sobotu 29. listopadu. Trhy na Staromáku potrvají až do 6. ledna, otevřeno pro veřejnost bude vždy od 10 do 22 hodin.
V centru Prahy ale můžete trhy navštívit třeba i na náměstí Míru, kde už odstartovaly a potrvají do Štědrého dne. Oslavy adventu se konají také na náměstí Republiky (25. 11.–24. 12.) nebo Václavském náměstí (29. 11.–6. 1.).
Brno
Vánoční Brno, nedaleko Moravského náměstí.
Moravská metropole během vánočních svátků nezůstává pozadu. V Brně se letos trhy konají už od pátku 14. listopadu. Vánoční strom na brněnském náměstí Svobody, Zelném trhu i Moravském náměstí slavnostně rozsvítil už v pátek, trhy pak potrvají do 23. prosince, respektive do 31. prosince vždy od 10 do 20 hodin, v případě zájmu až do 22 hodin.
Na „Svoboďáku“, jak Brňané náměstí říkají, bude k dispozici přes 50 stánků. Na vánoční trhy ale můžete v Brně vyrazit také na Dominikánské náměstí, nádvoří Staré radnice. Na Moravském náměstí je letos opět k dispozici bruslák a vyhlídkové kolo, v provozu je od od 10 do 20 hodin. V případě velkého zájmu v pátky a soboty až do 22 hodin. Vstupné na kolo je od pondělí do čtvrtka 130 korun, od pátku do neděle 150 korun.
Olomouc
Adventní trhy v Olomouci.
Vánoční trhy v Olomouci se těší stále větší oblibě, ve městě probíhají od 21. listopadu do 23. prosince. Tamní Horní a Dolní náměstí kvůli nim každoročně navštíví kolem 70 tisíc lidí. Strom se rozvicí právě dnes, 23. listopadu v 18 hodin.
Pro veřejnost bude otevřeno vždy od 10 do 20 hodin, stánky budou v provozu ještě o dvě hodiny déle. Kluziště a vyhlídkové kolo na Tržnici funguje už od 4. listopadu až do 5. ledna.
Ostrava
Také v Ostravě už vánoční trhy začaly a potrvají až do 6. ledna. Návštěvníci si mohou kromě stánků s občerstvením a drobnostmi rovněž užít vyhlídkové kolo, a to od 12 do 20 hodin za 100 korun na osobu. Ale pozor, 24. a 25. prosince si dá přestávku.
Na Masarykově náměstí se můžete pokochat rozsvíceným vánočním stromem a na náměstí Dr. Edvarda Beneše od 29. listopadu vyzkoušet kluziště. Otevírací doba adventních stánků se bude pohybovat v rozpětí od 10 do přibližně 20 hodin.
Karlovy Vary
Advent na karlovarské kolonádě.
Karlovy Vary jsou proslulé hlavně letním filmovým festivalem, za návštěvu ale stojí v zimě i tamní adventní trhy. Startují v sobotu 29. listopadu a potrvají až do 1. ledna. Středobodem vánočního veselí se stane karlovarská Mlýnská kolonáda, kde se budou konat hlavní trhy. Stánky ale můžete navštívit i ve Dvořákových sadech. O 1. adventní neděli se u hotelu Thermal rozsvítí v 18 hodin vánoční strom.
Město i letos na adventní čas připravilo připravilo řadu zajímavých atrakcí. Lázeňským centrem bude například projíždět vánoční autovláček, tamní dopravní podnik vyšle do ulic také nazdobený vánoční autobus – po městě bude tradičně jezdit až do Tří králů.
Plzeň
Také západočeská Plzeň v sobotu spustila adventní trhy na náměstí Republiky. Potrvají do 23. prosince. Najdete zde tradičně vše, co k vánoční atmosféře patří. Včetně vyhlídkového kola, které bude v provozu vždy od 10 do 20 hodin.
Vánoční strom se pak rozsvítí v neděli 30. listopadu v 16 hodin. V pátek 5. prosince proběhne od 16 hodin mikulášská show.
Liberec
Severočeský Liberec každoročně návštěvníkům nabízí skutečnou vánoční atmosféru, určitě k tomu přispívá i jeho horská poloha. Na tamních adventních trzích tak lze očekávat i sváteční sněhovou pokrývku. Svůj vánoční strom na náměstí Dr. Edvarda Beneše město už rozsvítilo, a to v pátek 21. listopadu.
Slavnostní zahájení adventního trhu před libereckou radnicí ale proběhne 26. listopadu v 15 hodin a potrvá až do 23. prosince. Vyhlídkové kolo zde bude fungovat od 24. listopadu do 22. prosince.
Adventní trh na Soukenném náměstí proběhne od pondělí 24. listopadu do úterý 23. prosince.
Český Krumlov
Adventní trhy v Českém Krumlově.
Jedinečná atmosféra jihočeského Českého Krumlova vynikne o adventním čase ještě výrazněji. Vánoční trhy na náměstí Svornosti odstartovaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 4. ledna. Adventní program ale začíná až od neděli 30. listopadu v 16.30 hodin rozsvícením vánočního stromu.
Trhy budou pro veřejnost opět otevřeny od čtvrtka do neděle v čase 10–19 hodin, v pondělí až středu 11–18 hodin. Na Štedrý den bude otevřeno do 14 hodin.
