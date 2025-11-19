Zopakuje aukce loňský rekord? Galerie nejdráž vydražených platidel z Česka

I aukční společnosti, které dřív spoléhaly na fyzické dražby otevírají v posledních letech vedle nich také dražby online. A pak jsou tu společnosti, které fungují jenom na internetu. Již sedmou aukci vzácných i méně vzácných platidel používaných v minulosti na našem území přichystala na tři dny od pátku do neděle online aukční síň Bankovky.com.
Celkem jde do aukce 1995 položek. Podle spolumajitele Bankovky.com Aleše Kohouta tak letos půjde o největší dražbu v Česku vůbec.
Mezi lákadla akce jde například jedna z pouhých čtyř dochovaných pětitisícovek, které nikdy nešly do oběhu. Jde o vzor z roku 1920, jenže obohacenou o přetisk z roku 1943. Respektive o čtyři varianty chystaného přetisku.
Vzorků se dochovaly jen čtyři kusy, pokud se ví, každý z nich lze považovat za unikát, protože na každém z nich je přetisk jinak barevný a jinde umístěný. „I když nakonec k přetisku došlo, bankovka se do oběhu nedostala, říká se, že kvůli vzhledu, který příliš připomínal první republiku a v roce 1944 byla vytištěna protektorátní pětitisícovka s motivem sv. Václava,“ vysvětluje Kohout. Vyvolávací cena unikátu je 200 tisíc korun.
Další výjimečnou položkou je dvoustovka z roku 1993 s proužkem REPUBLIQUE DU ZAIRE. V dodávce papíru na tyhle první české dvoustovky se omylem objevil i papír připravený pro bankovky Zairu. Většinu chybně vytištěných bankovek se sice podařilo zachytit a zničit, ale menší počet bankovek s proužkem REPUBLIQUE DU ZAIRE se dostal na veřejnost. Odhaduje se, že se nedochovalo ani sto kusů. Ačkoli se v roce 2023 jiný exemplář vydražil za víc než půl milionu, vyvolávací cena rarity je 20 tisíc korun.
Poprvé v historii se v Česku bude dražit státovka v hodnotě sto zlatých z roku 1853. Vydávaly se v hodnotách 5–1000 zlatých, stovka je ale nejvyšší dochovaný nominál. Pravděpodobně jich na světě není víc než pět. Vyvolávací cena bude 200 tisíc korun.
Aukci pořadatel Bankovky.com uskuteční na platformě LiveBid.cz. Bankovky se budou dražit chronologicky, tedy od roku 1794, ze kdy pochází nejstarší exemplář. Po tuzemských bankovkách bude následovat dražba tuzexových bonů a různých platidel, která se u nás používala za druhé světové války. Nakonec dojde i na bankovky ze světa.
Bankovky.com pořádají úspěšně aukci již po sedmé, mezi největší úspěchy patří vydražení vzácné pětitisícovky z roku 1919. V roce 2020 se v internetové aukci vydražila perforovaná verze za 14,5 miliónů a stala se tak nejcennější bankovkou v České republice. O toto prvenství ji připravila v loňském roce její neperforovaná verze, tedy platidlo, které se dostalo do oběhu a prodala se za 25,6 milionů: Pětitisícovka v dražbě překonala rekord. Přispěli i padělatelé.
