Pro školní rok 2026/27 se termín zápisu do základních škol nově posouvá na dřívější datum. Zápisy tedy budou po Česku probíhat už od 15. ledna do 15. února 2026.
Cílem úpravy z pera Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je, aby rodiče měli výsledky rozhodnutí včas a školy mohly lépe plánovat kapacity. Změna reaguje na dlouhodobou kritiku, že původní dubnové termíny komplikovaly přípravu dětí na nástup do školy.
Posun znamená, že celý proces nástupu do školy se zrychluje o více než dva měsíce. Rodiče tak musí začít zjišťovat informace o školách, podmínkách a případných odkladech podstatně dřív. Každá škola si v rámci nového rozmezí stanovuje přesný den zápisu sama, takže je nutné sledovat její web.
Koho se zápis týká? Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2026/27 je určen dětem, které do 31. srpna 2026 dosáhnou šestého roku věku a pro děti s již uděleným odkladem školní docházky.
Kam můžu dítě přihlásit? Na jakoukoli základní školu v Česku. Kapacity jsou ale omezené. Spádová škola podle místa trvalého pobytu má ovšem povinnost dítě přijmout.
Jak se přihlásit k zápisu? Rodiče vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou školy zveřejňují na svých stránkách. Ta se odesílá předem podle pokynů školy. Teprve poté následuje samotný zápis dítěte.
Co s sebou k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pasy. Pokud dítě zastupuje jiná osoba, musí prokázat své oprávnění.
Jak na odklad
Novela školského zákona zásadně mění pravidla pro tolik diskutovaný odklad. Pokud rodič během zápisu požádá o odklad, nově ho může ředitel školy udělit jen jednou a tehdy, když je dlouhodobý zdravotní stav dítěte neslučitelný s pravidelnou účastí ve výuce. Tuto skutečnost musí potvrdit:
a) lékař (nikoli pediatr či dětský praktik) nebo klinický psycholog a
b) školské poradenské zařízení, které k posouzení přihlédne
V následujících dvou letech ale poběží přechodné období.
- Děti narozené 1. 9. 2019 až 31. 3. 2020: mohou žádat o odklad podle nových pravidel.
- Děti narozené 1. 4. 2020 až 31. 8. 2020: ještě podle starých pravidel (tělesná či duševní nezralost).
Zjednodušeně: odklad bude nově možný pouze jednou, a to jen kvůli dlouhodobému zdravotnímu znevýhodnění a jen s dvojím doporučením odborníků, doporučení pediatra už nestačí. Žádost se podává přímo při zápisu. Dodatečný odklad už možný nebude.
Je dobré připomenout, že doporučení od specialistů k odkladu je nutné vyběhat se skutečně velkým předstihem. Získat termín a konečný posudek totiž může trvat týdny, ne-li měsíce. Konkrétně třeba pedagogicko-psychologické poradny bývají kapacitně velmi vytížené.
Zápis do mateřských škol
K posunu dochází i u zápisu do mateřských škol, a to ze stejného důvodu. Pro školní rok 2026/27 se už nebude zapisovat v květnu, ale dřív. Nově proběhne v termínu 15. března až 15. dubna 2026.
Stejně jako u základních škol platí, že přesné datum si určuje každá školka sama, takže je nutné sledovat jejich weby.
Školky dosud prováděly screening školní zralosti víceméně dobrovolně, ale novela jim to nově ukládá jako povinnost.
Mateřské školy tedy budou muset u předškoláků provést základní posouzení připravenosti na školu, aby bylo možné včas zachytit děti, které mohou potřebovat odklad při nástupu do ZŠ.
Stejně tak pokud dojde odkladu povinné školní docházky, školka dítěti zajistí individuální vzdělávací plán.
