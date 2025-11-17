Peníze.cz
Víc než desetina Čechů nepoužívá internet. V průzkumu řekli proč

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 17. 11. 2025
Zdroj: graja/Shutterstock

Internet v Česku nikdy nepoužilo osm procent populace starší 16 let, což je přibližně 680 tisíc osob. Vyplývá to z velkého průzkumu na reprezentativním vzorku téměř 5,8 tisíce obyvatel, který v letošním druhém čtvrtletí provedl Český statistický úřad.

Téměř 90 procent lidí z těch, kteří nepoužívají internet, tvoří starobní důchodci. Ve věkové kategorii od 75 let uvedlo 42 procent osob (410 tisíc), že nikdy nebylo online. Ve skupině 65 až 74 let nepoužilo internet ani jednou v životě 16 procent lidí.

Další skupinou, ve které internet nepoužívá poměrně značná část populace, jsou podle statistiků nepracující invalidní důchodci. Méně používají internet také osoby se základním vzděláním.

Alespoň jednou za poslední tři měsíce nepoužila internet více než desetina obyvatel (11,5 %). Jaké nejčastější důvody zmiňují? Tři čtvrtiny z nich internet nepotřebují nebo o něj nemají zájem. Pro téměř třetinu (30 %) je prý používání internetu příliš složité. Více než desetina lidí (12 %) uvádí zdravotní důvody, 5 % finanční náročnost, 4 % obavy o bezpečnost či soukromí a 3 % jsou z principu proti používání internetu.

Proč jste v posledních třech měsících nepoužili internet? 

(procentní vyjádření = podíl z osob, které nepoužily internet v posledních třech měsících)

důvodcelkem (lidé od 16 let)věková skupina
16-69 let70-74 let75-79 let80-84 let85 a více
nepotřebuji nebo nemám zájem74,4 %61,4 %73,6 %79,7 %82,7 %73,3 %
používání je složité29,7 %25,8 %41,3 %26,2 %26,2 %31,0 %
zdravotní omezení12,2 %20,5 %6,6 %7,3 %11,9 %17,5 %
obavy o bezpečnost či soukromí3,9 %2,7 %6,4 %3,2 %3,9 %3,4 %
je to drahé5,4 %5,1 %8,6 %3,2 %7,4 %1,6 %
jsou z principu proti3,4 %5,9 %3,5 %3,3 %1,5 %2,1 %
jiné důvody4,1 %6,3 %4,4 %3,7 %2,1 %4,5 %
zdroj: ČSÚ

Podíl uživatelů internetu v Česku – lidí, kteří se připojili aspoň jednou za poslední tři měsíce – už dosahuje 88,5 %, což je téměř 7,7 milionu osob starších 16 let. Téměř všichni (98 %) z této skupiny používají internet alespoň jednou týdně. Každý nebo skoro každý den se pak k síti připojuje 91 % uživatelů internetu, tedy 81 % všech obyvatel starších 16 let.

Používání internetu se liší také v závislosti na vzdělání. Mezi osobami se základním vzděláním (ve věku 25 až 64 let) používá internet 84 % lidí, zatímco u osob, které měly alespoň maturitu, přesahuje 99 %.

Uživatelé internetu v Česku

 Denně nebo téměř denněAlespoň jednou za poslední tři měsíceAlespoň jednou v životě
 podíl z celkového počtu osob v dané skupině
Celkem 16+80,6 %88,5 %92,2 %
Pohlaví
Muži 16+81,2 %89,1 %92,8 %
Ženy 16+80,2 %87,9 %91,6 %
Věková skupina
16–24 let98,3 %99,6 %99,6 %
25–34 let98,8 %99,3 %99,4 %
35–44 let96,3 %98,8 %99,5 %
45–54 let93,0 %98,3 %99,0 %
55–64 let81,8 %94,5 %97,0 %
65–74 let55,6 %75,2 %83,6 %
od 75 let26,9 %41,2 %58,5 %
Vzdělání (25–64 let)
Základní72,1 %84,5 %86,1 %
Střední bez maturity87,6 %96,8 %98,7 %
Střední s maturitou + VOŠ95,6 %99,2 %99,9 %
Vysokoškolské98,9 %100 %100 %
Ekonomická aktivita (16+)
Zaměstnaní94,3 %99,0 %99,5 %
Osoby v domácnosti94,2 %97,8 %99,0 %
Studenti99,4 %100 %100 %
Starobní důchodci41,9 %60,1 %72,7 %
Invalidní důchodci64,2 %72,2 %79,9 %
Zdroj: ČSÚ

Nejčastěji lidé přistupují na internet ze svého mobilního telefonu. Podle průzkumu je to 83 % osob starších 16 let (ve věku 16–64 let je to 96 %, ve věku nad 65 let jen 43 %). Chytrý telefon, který umožňuje přístup na internet, má 67 % osob ve věku 65 až 74 let a jen 35 % osob starších 75 let. Ostatní senioři stále používají tlačítkové telefony.

Podle letošního průzkumu používá internet v mobilu 58 procent osob ve věku 65 až 74 let, což je více než dvojnásobek oproti období před pěti lety. U seniorů nad 75 let používalo internet na telefonu 26 procent v porovnání s pěti procenty v roce 2020.

Ilustrační obrázek
Shutterstock

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

