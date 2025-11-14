Místo telefonního čísla jen uživatelské jméno. WhatsApp chystá novinku

Komunikátor WhatsApp chystá novinku: k identifikaci uživatelů bude místo telefonních čísel používat uživatelská jména. Podobně, jako to funguje na sociálních sítích Facebook nebo Instagram, které rovněž vlastní americká společnost Meta.
O zavedení uživatelských jmen na WhatsApp se mluví už delší dobu, letos v říjnu ale podle serveru Wabetainfo.com začala společnost testovat možnost rezervace uživatelských jmen v určitých verzích aplikace.
Současné omezení aplikace WhatsApp totiž spočívá v tom, že uživatele přes ni mohou kontaktovat i cizí lidé: stačí jen znát jeho telefonní čísla. Stejně tak se ho mohou snadno dozvědět cizí lidé, třeba když je součástí skupin s více uživateli.
Nový systém by tedy měl omezit nevyžádané zprávy a spam a zároveň víc ochránit osobní údaje. Kdy ale bude zaveden do plného provozu, zatím není jasné. Mluví se o polovině roku 2026.
WhatsApp je globálně nejpoužívanější komunikační aplikace, která umožňuje posílání zpráv, hlasových nahrávek i multimédií přes internet. Nabízí také šifrované hlasové a videohovory. Platforma vznikla v roce 2009 a od té doby se stala dominantním nástrojem hlavně osobní komunikace. V mnoha zemích nahradila tradiční SMS díky jednoduchému ovládání a nulovým nákladům na zprávy.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
