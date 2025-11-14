Místo telefonního čísla jen uživatelské jméno. WhatsApp chystá novinku

Peníze.cz
Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 14. 11. 2025
Zdroj: Shutterstock

Komunikátor WhatsApp chystá novinku: k identifikaci uživatelů bude místo telefonních čísel používat uživatelská jména. Podobně, jako to funguje na sociálních sítích Facebook nebo Instagram, které rovněž vlastní americká společnost Meta.

O zavedení uživatelských jmen na WhatsApp se mluví už delší dobu, letos v říjnu ale podle serveru Wabetainfo.com začala společnost testovat možnost rezervace uživatelských jmen v určitých verzích aplikace.

Současné omezení aplikace WhatsApp totiž spočívá v tom, že uživatele přes ni mohou kontaktovat i cizí lidé: stačí jen znát jeho telefonní čísla. Stejně tak se ho mohou snadno dozvědět cizí lidé, třeba když je součástí skupin s více uživateli.

Od ICQ po Skype. Digitální legendy, které psaly dějiny chatuOd ICQ po Skype. Digitální legendy, které psaly dějiny chatu

Nový systém by tedy měl omezit nevyžádané zprávy a spam a zároveň víc ochránit osobní údaje. Kdy ale bude zaveden do plného provozu, zatím není jasné. Mluví se o polovině roku 2026.

WhatsApp je globálně nejpoužívanější komunikační aplikace, která umožňuje posílání zpráv, hlasových nahrávek i multimédií přes internet. Nabízí také šifrované hlasové a videohovory. Platforma vznikla v roce 2009 a od té doby se stala dominantním nástrojem hlavně osobní komunikace. V mnoha zemích nahradila tradiční SMS díky jednoduchému ovládání a nulovým nákladům na zprávy.

