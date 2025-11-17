Některé vánoční trhy otvírají už na začátku listopadu, jiné až na konci měsíce. Některé končí s vánočními svátky, jiné zase lákají návštěvníky až do prvního týdne nového roku.
Pojďme se podívat na adventní trhy, které tradičně přitahují české turisty nejvíc. V textu najdete i odkazy na jejich oficiální stránky. Pokud neovládáte místní jazyk, pomůže vám online překladač – z webů trhů se můžete dozvědět například podrobnosti o doprovodném kulturním programu nebo vstupném. Většina trhů je zdarma, některé ale vstupné vybírají.
Přehled můžete přečíst celý, nebo si jen odskočit do města, které vás zajímá nejvíc.
Vídeň (Rakousko)
Jednou z nejoblíbenějších svátečních destinací je pro Čechy rakouská metropole. Většina předvánočních trhů ve Vídni startuje už teď, v polovině listopadu. Ten nejpopulárnější a největší adventní trh na náměstí Rathausplatz se koná už od 14. listopadu do 26. prosince, omezeně pak až do 6. ledna 2026. Otevřeno je vždy od 10 do 22 hodin, na Štedrý den do 18.30 hodin.
To ale není zdaleka vše. Například Starovídeňské vánoční trhy na náměstí Freyung a trh na náměstí Am Hof odstartovaly také v pátek 14. listopadu a potrvají až do 23. prosince v době od 10 do 21 hodin.
Za vidění stojí vánoční vesnička zámku Belvedere, která je rovněž od 14. listopadu přístupná až do 23. prosince, dále vánoční trhy ve Spittelbergu (14. 11.–23. 12.) nebo trhy na náměstí Maria-Theresien-Platz, které si ovšem tento a příští rok musejí dát pauzu kvůli rozsáhlým stavebním pracím.
A dokonce už o týden dřív, v sobotu 8. listopadu, začaly ve Vídni vánoční trh před katedrálou svatého Štěpána na Stephansplatzu.
Krakov (Polsko)
Také polský Krakov patří mezi města s krásnou vánoční atmosférou. Pro Čechy je zároveň vzdálený, co by kamenem dohodil. Od 28. listopadu až do 1. ledna se zde konají adventní trhy přímo na Rynku Główném, tedy krakovském Hlavním náměstí. To je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Bratislava (Slovensko)
Vánoční trhy v Bratislavě.
Ve slovenské metropoli startují adventní trhy až téměř s koncem listopadu. Nejvytíženější trhy na bratislavském Hlavním náměstí začínají ve čtvrtek 27. listopadu a trvají (kromě pauzy 24. a 25. 12.) až do 6. ledna 2026. Otevřeno budou mít denně od 10 do 22 hodin.
Stejně tak budou otevřené trhy na Františkánském náměstí nebo Primaciálním náměstí, kde se také 28. listopadu do 14. prosince koná oblíbený Vánoční les – výstava několika desítek vánočních stromků zdobených dětmi z bratislavských škol.
Drážďany (Německo)
Vánoční trhy v Drážďanech.
Nejnavštěvovanější tradiční trh Striezelmarkt (Štrýclmarkt) v saských Drážďanech letos začíná ve středu 26. listopadu a potrvá do Štědrého dne.
V den zahájení bude otevírací doba od 16 do 21 hodin. Dál pak od 10 do 21 hodin a na Štedrý den pak trh zavře ve 14 hodin.
Od 26. listopadu do 4. ledna se v Drážďanech koná také vánoční trh na náměstí Neumarkt, který bude veřejnosti přístupný denně od 11 do 22 hodin. Za návštěvu stojí i trhy ve Stallhofu nebo Augustusmarkt v ulici Hauptstraße (což je druhý největší adventní trh ve městě). Augustusmark bude pro veřejnost otevřený denně od 11 do 21, v pátek a v sobotu do 22 hodin.
Norimberk (Německo)
Vánoční trhy v Norimberku.
Přímo na první adventní víkend – v pátek 28. listopadu – začínají populární vánoční trhy v Norimberku, potrvají až do Štědrého dne. Norimberský Christkindlesmarkt je jedním z nejstarších a nejslavnějších vánočních trhů na světě. Mezi tamní atrakce patří třeba Dětské Vánoce a Dům hvězd, trh partnerských měst a světelný průvod norimberských dětí.
Veřejnosti bude trh přístupný v době od 10 do 21 hodin, na Štědrý den do 14 hodin.
Berlín (Německo)
Berlín už je sice pro Čechy o něco dál, i tak stojí za návštěvu. Také v roce 2025 zde bude probíhat několik desítek vánočních trhů v různých částech města – některé zdroje uvádějí dokonce až 80 trhů.
Najdete tu klasické dřevěné stánky, moderní designové trhy, mezinárodní trhy, například skandinávské, i trhy s ledovým kluzištěm nebo zimními světy pro rodiny.
Hlavní adventní trhy na Postupimském náměstí začínají v pondělí 24. listopadu a potrvají až do 26. prosince.
Postupně se během listopadu přidají vánoční trhy v dalších částech Berlína jako trh Gendarmenmarkt na náměstí Bebel ve čtvrti Mitte (24. 11.–31. 12.).
Oblíbený je i rozsáhlý vánoční trh před Červenou radnicí v blízkosti náměstí Alexanderplatz (24. 11.–30. 12.) a také tradiční vánoční trhy u Gedächtniskirche, Pamětního kostela císaře Viléma, v blízkosti proslulé stanice ZOO a nákupní třídy Kurfürstendamm (24. 11.–4. 1.).
Budapešť (Maďarsko)
Vánoční trhy v Budapešti.
V Budapešti se nachází několik vánočních trhů, ty hlavní jsou soustředěny v centru města, v části Pešť. Mezi nejvýznamnější patří vánoční trhy u Baziliky svatého Štěpána a na náměstí Vörösmarty. Jsou od sebe vzdálené jen pár minut chůze.
Britský časopis Time vánoční trh na náměstí Vörösmarty zařadil mezi pětici nejkrásnějších vánočních trhů v Evropě. Otevřený je od 14. listopadu do 31. prosince. Pro veřejnost se zpřístupní vždy od 11 do 21, respektive 22 hodin (v pátek a v sobotu), na Štědrý den pak jen do 14 hodin a zbývající vánoční svátky do 18 hodin.
