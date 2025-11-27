Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Tolik prodloužených víkendů tu dávno nebylo. Přehled pro rok 2026

Tolik prodloužených víkendů tu dávno nebylo. Přehled pro rok 2026

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 27. 11. 2025
Tolik prodloužených víkendů jako v roce 2026 tady dlouho nebylo. A pár svátků to má k víkendu, co by kamenem dohodil, stačí si vzít den dovolené. S naším přehledem je plánování volna hračka. Termíny prázdnin jsme vám k tomu přidali, ať máte vše přehledně na jednom místě.
Tolik prodloužených víkendů tu dávno nebylo. Přehled pro rok 2026

Zdroj: Pleska / Midjourney

Svátek je prima věc, protože s ním souvisí volno. Ale někdy je právě to až k vzteku: totiž když svátek připadne na víkend, kdy by volno bylo i bez něj. Člověk má pocit promarněné příležitosti.

O několik volných dní takhle přijdeme i v roce 2026.

Jindy je zas radost ze svátku dvojnásobná: to když vyjde šikovně tak, že se přichoulí z jedné či druhé strany k víkendu, takže má člověk víc dní volna v kuse.

Rok 2026 nám přinese celkem šest prodloužených víkendů, dokonce jeden čtyřdenní.

Navíc se nabízí pár takových svátků, které od víkendu dělí jediný den – takže když se vám podaří si na něj vybrat dovolenou, už se dá plánovat nějaký rozumnější program, třeba i výlet do ciziny.

Přehled státních svátků a prodloužených víkendů v roce 2026

Vezměte si diář a pusťte se do plánování. Přinášíme vám tabulku svátků v roce 2026, jejich dat, přehled, na který den v týdnu svátky v roce 2026 připadají a co se z toho dá vytěžit.

Zelenou barvou vyznačujeme pro rychlejší orientaci svátky, které znamenají prodloužené víkendy, modrou ty svátky, které od víkendu dělí jediný den, takže stojí za úvahu plánovat na ně dovolenou.

Datum

Svátek

Den v týdnu

Co s tím

1. ledna

Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu

čtvrtek

když si vezmete 2. ledna den volna, máte čtyři volné dny v kuse

3. dubna

Velký pátek

pátek

s následujícím Velikonočním pondělkem jsou to čtyři volné dny v kuse, bez dovolené

6. dubna

Velikonoční pondělí

pondělí

s předchozím víkendem a Velkým pátkem čtyři dny souvislého volna

1. května

Svátek práce

pátek

s následujícím víkendem tři dny májového volna

8. května

Den vítězství

pátek

s následujícím víkendem tři dny májového volna

5. července

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

neděle

tohle nevyšlo, volný den vyjde na neděli

6. července

Památka mistra Jana Husa

pondělí

prodloužený víkend, sláva

28. září

Den české státnosti (sv. Václav)

pondělí

prodloužený víkend, hurá

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

středa

uprostřed týdne, s tím se moc nevymyslí

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva

úterý

nabízí se vzít si v pondělí volno a udělat si čtyřdenní víkend

24. prosince

Štědrý den

čtvrtek

Štědrý den ani není svátek, ale dáváme ho do přehledu, někdo chce strojit s dětmi stromek; a když si vezmete volno, máte víkend o čtyřech dnech

25. prosince

1. svátek vánoční

pátek

třídenní prodloužený víkend startuje v pátek

26. prosince

2. svátek vánoční

sobota

tohle bohužel nevyšlo

1. ledna 2027

Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu

pátek

silvestr 2026 může být veselejší, na jeho rozdýchání máte tři dny v kuse

Jak mají děti v roce 2026 školní prázdniny

Rodiče to ovšem s plánováním mají složitější. Ve svátky mají děti prázdno, to je jasné, jenže navíc rok protkává řada prázdnin, některé z nich jsou se svátky provázány. A některé zas vůbec.

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme!

Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním.

Chci se pojistit

Vánoční prázdniny 2025/2026

První prázdniny v roce 2026 jsou prázdniny vánoční, přetékající z roku 2025. Děti většinou chodívají do školy 2. ledna, hned po Novém roce. Pokud ovšem ten den vyjde na pátek, prázdniny se natáhnou. A to je právě případ roku 2026. Děti jdou do školy až v pondělí 5. ledna. Stojí za úvahu, jestli si nevzít na 2. ledna taky volno, když je beztak ve čtvrtek svátek.

Pololetní prázdniny 2026

Další prázdniny děti čekají ještě týž měsíc. Pololetní prázdniny se každý rok vyhlašují na pátek, který je nejblíž k datu pololetního vysvědčení. Letos to vychází na pátek 30. ledna.

Jarní prázdniny 2026

Potom následují jarní prázdniny, navzdory svému názvu ještě v zimě. Jejich specialitou je, že je nemají děti z celého Česka stejně. Trvají vždycky týden a letos jsou rozprostřené do šesti neděl od 2. února do 15. března. Přehled máte tady: Kdy budou jarní prázdniny v roce 2026? Termíny podle okresů.

Velikonoční prázdniny 2026

Velikonoční prázdniny jsou další jednodenní prázdniny. Vyhlašují se vždy na Zelený čtvrtek, tedy na den před Velkým pátkem. Letos je děti mají 2. dubna. S následujícími velikonočními svátky to dělá školní prázdno pět dní v kuse.

Letní prázdniny 2026

Hlavní neboli velké letní prázdniny můžou být někdy o fousek delší, třeba když vyjde poslední červen na pondělek, nikdo už do školy děti nehoní, obdobně kdyby první školní den měl vyjít na pátek. Rok 2026 ale není ten případ, letní prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července a končí v úterý 31. srpna.

Podzimní prázdniny 2026

Podzimní prázdniny jsou vždycky dva dny a vážou se ke svátku 28. října. Vždycky se to udělá tak, aby se prodloužil víkend. V roce 2026 vyjdou podzimní prázdniny na čtvrtek 29. a pátek 30. října.

Vánoční prázdniny 2026/2027

A konečně vánoční prázdniny v roce 2026 začnou dětem ve středu 23. prosince 2026, do školy pak půjdou v pondělí 4. ledna 2027.

Na které svátky v roce 2026 mají obchody otevřeno

Otevírací doba obchodů je v Česku věc jejich majitelů (případně zaměstnanců, pokud si dovedou dupnout), s výjimkou svátků, na které je zákonem stanovený zákaz prodeje. Ani ten se ale netýká všech obchodů, nýbrž jen obchodů s prodejní plochou nad 200 čtverečních metrů. To jsou ovšem všecky supermarkety, hypermarkety a velké hobbymarkety. S výjimkami. Prodávat vždycky můžou obchody na nádražích a letištích, obchody na benzinkách nebo lékárny.

Svátky, na které se vztahuje zákaz prodeje jsou:

  • 1. ledna
  • Velikonoční pondělí (v roce 2026 je to 6. dubna)
  • 8. května
  • 28. září
  • 28. října
  • 24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)
  • 25. prosince
  • 26. prosince

A jinak můžou mít otevřeno, jak chtějí.

Odfoukněte si

Zbublinováno
Zdroj: Shutterstock

Důležité otázky a odpovědi (FAQ)

  • Úplně ne. Zákon říká, že dovolenou určuje zaměstnavatel, i když by měl přihlížet k „oprávněným zájmům zaměstnance“. Tedy například k tomu, že chcete být doma o prázdninách, kdy mají volno děti. V praxi jde samozřejmě hlavně o to, jaké máte v zaměstnání vztahy a jak silná je vaše vyjednávací pozice.

  • Zaměstnavatel vám může práci ve svátek nařídit jen tehdy, pokud to povaha práce umožňuje nebo vyžaduje — typicky ve službách, dopravě nebo zdravotnictví. Za práci ve svátek vám náleží náhradní volno nebo příplatek nejméně 100 % průměrného výdělku.

  • Základní výměra dovolené je čtyři týdny ročně. Ve veřejném sektoru pět. Některé firmy dávají ještě dovolenou jako zaměstnanecký benefit – pátý nebo i šestý týden navíc.

  • Sick days, tedy dny, kdy si můžete vzít z práce volno a nic nevysvětlovat, nejsou věc, kterou bste si mohli nárokovat. Pokud je ale máte ve smlouvě, je to velmi příjemný benefit. Kolik jich tam zaměstnavatel dá nebo kolik si jich tam prosadíte, to záleží jen na vás dvou.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

dovolená, otevírací doba, prázdniny, státní svátek, svátek, Vánoce, velikonoce, volno

A tohle už jste četli?

Seznamky jako drahá zábava. Jak poznat manipulaci dřív, než přijdete o peníze

27. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Seznamky jako drahá zábava. Jak poznat manipulaci dřív, než přijdete o peníze

Snadné seznámení, nebo hlavně nástrahy a manipulace? Online seznamovací aplikace slibují rychlý kontakt, ale často skrývají i možnost, jak druhou stranu snadno „finančně vytěžit“. Jak... celý článek

Poslední šance na dárky? Do kdy objednat zboží, aby bylo pod stromečkem

26. 11. 2025 | Pavla Adamcová | 2 komentáře

Poslední šance na dárky? Do kdy objednat zboží, aby bylo pod stromečkem

Sezona velkých slev a online nákupů je v plném proudu a výdejní boxy se plní rychleji než jindy. S tím přichází i každoroční otázka: do kdy objednat vánoční dárky, aby dorazily pod... celý článek

Fastfood Five Guys oznámil konečný termín: První pobočku brzy otevře v Máji

24. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Fastfood Five Guys oznámil konečný termín: První pobočku brzy otevře v Máji

Dlouho odkládaný vstup amerického fastfoodu Five Guys je podle všeho tady. Řetězec oznámil, že svou první restauraci v Česku otevře v pondělí 8. prosince v pražském obchodním centru... celý článek

Za kolik je sto zlatých? Na aukci bankovek padl evropský rekord

24. 11. 2025 | Gabriel Pleska

Za kolik je sto zlatých? Na aukci bankovek padl evropský rekord

Na víkendové online aukci pořádané aukční společností Bankovky.com se prodala platidla za víc než 30 milionů. Do dražby šlo 1995 položek, z naprosté většiny šlo o platidla používaná... celý článek

Slevy tolik netáhnou. Češi nakupují jinak a jsou opatrnější, tvrdí průzkum

24. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Slevy tolik netáhnou. Češi nakupují jinak a jsou opatrnější, tvrdí průzkum

Čechům se teď nechce pátrat po slevách, naopak nakupují spíš impulsivně. Vůči obchodníkům jsou ale zároveň zdrženlivější, během nakupování jsou opatrní a častěji počítají s potenciálními... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh