Tolik prodloužených víkendů jako v roce 2026 tady dlouho nebylo. A pár svátků to má k víkendu, co by kamenem dohodil, stačí si vzít den dovolené. S naším přehledem je plánování volna hračka. Termíny prázdnin jsme vám k tomu přidali, ať máte vše přehledně na jednom místě.
První prázdniny v roce 2026 jsou prázdniny vánoční, přetékající z roku 2025. Děti většinou chodívají do školy 2. ledna, hned po Novém roce. Pokud ovšem ten den vyjde na pátek, prázdniny se natáhnou. A to je právě případ roku 2026. Děti jdou do školy až v pondělí 5. ledna. Stojí za úvahu, jestli si nevzít na 2. ledna taky volno, když je beztak ve čtvrtek svátek.
Pololetní prázdniny 2026
Další prázdniny děti čekají ještě týž měsíc. Pololetní prázdniny se každý rok vyhlašují na pátek, který je nejblíž k datu pololetního vysvědčení. Letos to vychází na pátek 30. ledna.
Jarní prázdniny 2026
Potom následují jarní prázdniny, navzdory svému názvu ještě v zimě. Jejich specialitou je, že je nemají děti z celého Česka stejně. Trvají vždycky týden a letos jsou rozprostřené do šesti neděl od 2. února do 15. března. Přehled máte tady: Kdy budou jarní prázdniny v roce 2026? Termíny podle okresů.
Velikonoční prázdniny 2026
Velikonoční prázdniny jsou další jednodenní prázdniny. Vyhlašují se vždy na Zelený čtvrtek, tedy na den před Velkým pátkem. Letos je děti mají 2. dubna. S následujícími velikonočními svátky to dělá školní prázdno pět dní v kuse.
Letní prázdniny 2026
Hlavní neboli velké letní prázdniny můžou být někdy o fousek delší, třeba když vyjde poslední červen na pondělek, nikdo už do školy děti nehoní, obdobně kdyby první školní den měl vyjít na pátek. Rok 2026 ale není ten případ, letní prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července a končí v úterý 31. srpna.
Podzimní prázdniny 2026
Podzimní prázdniny jsou vždycky dva dny a vážou se ke svátku 28. října. Vždycky se to udělá tak, aby se prodloužil víkend. V roce 2026 vyjdou podzimní prázdniny na čtvrtek 29. a pátek 30. října.
Vánoční prázdniny 2026/2027
A konečně vánoční prázdniny v roce 2026 začnou dětem ve středu 23. prosince 2026, do školy pak půjdou v pondělí 4. ledna 2027.
Na které svátky v roce 2026 mají obchody otevřeno
Otevírací doba obchodů je v Česku věc jejich majitelů (případně zaměstnanců, pokud si dovedou dupnout), s výjimkou svátků, na které je zákonem stanovený zákaz prodeje. Ani ten se ale netýká všech obchodů, nýbrž jen obchodů s prodejní plochou nad 200 čtverečních metrů. To jsou ovšem všecky supermarkety, hypermarkety a velké hobbymarkety. S výjimkami. Prodávat vždycky můžou obchody na nádražích a letištích, obchody na benzinkách nebo lékárny.
Svátky, na které se vztahuje zákaz prodeje jsou:
1. ledna
Velikonoční pondělí (v roce 2026 je to 6. dubna)
8. května
28. září
28. října
24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)
Úplně ne. Zákon říká, že dovolenou určuje zaměstnavatel, i když by měl přihlížet k „oprávněným zájmům zaměstnance“. Tedy například k tomu, že chcete být doma o prázdninách, kdy mají volno děti. V praxi jde samozřejmě hlavně o to, jaké máte v zaměstnání vztahy a jak silná je vaše vyjednávací pozice.
Zaměstnavatel vám může práci ve svátek nařídit jen tehdy, pokud to povaha práce umožňuje nebo vyžaduje — typicky ve službách, dopravě nebo zdravotnictví. Za práci ve svátek vám náleží náhradní volno nebo příplatek nejméně 100 % průměrného výdělku.
Základní výměra dovolené je čtyři týdny ročně. Ve veřejném sektoru pět. Některé firmy dávají ještě dovolenou jako zaměstnanecký benefit – pátý nebo i šestý týden navíc.
Sick days, tedy dny, kdy si můžete vzít z práce volno a nic nevysvětlovat, nejsou věc, kterou bste si mohli nárokovat. Pokud je ale máte ve smlouvě, je to velmi příjemný benefit. Kolik jich tam zaměstnavatel dá nebo kolik si jich tam prosadíte, to záleží jen na vás dvou.
