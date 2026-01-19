Velikonoční svátky a prázdniny 2026: Kdy budou a jak otevřou obchody

Topshop po letech opět cílí na Čechy. Módní značka spustila evropský e-shop
16. 1. 2026 | Pavla Adamcová
Britská oděvní značka Topshop spustila nový e-shop určený pro 23 evropských zemí. A to včetně Česka, ze kterého se v roce 2018 stáhla.
Dalo by se tedy říct, že Velikonoce jsou od 3. do 6. dubna 2026. Pro většinu lidí to tak je, ale když to vezmeme trochu zeširoka, s respektem ke křesťanské tradici, za velikonoční období můžeme brát celý Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí (v roce 2026 je Květná neděle 29. března).
I další dny ve Svatém týdnu, kterému se někdy říká taky Velký týden nebo Pašijový týden, mají své tradiční názvy. Svatému týdnu předchází Lazarova sobota, pak je Květná neděle, Modré pondělí, Žluté nebo Modré nebo Šedivé úterý, Škaredá či jinde Smetná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Nejdůležitější je pak Vzkříšení Páně nebo Boží hod velikonoční čili Velikonoční neděle a pak je ještě Velikonoční pondělí.
Státem uznané svátky, kdy většina lidí nejde do práce a ti ostatní dostanou příplatek za práci ve svátek, jsou o Velikonocích dva: Velký pátek a Velikonoční pondělí.
Příplatek je samozřejmě i za práci o Velikonoční neděli nebo Bílou sobotu – ale to je prostě proto, že to jsou dny pracovního klidu jako každá jiná sobota a neděle. Státem a zákonem uznaný svátek ani jeden z těch dní není.
Pro přesnost jen dodejme, že ve skutečnosti ani Velký pátek ani Velikonoční pondělí nejsou státní svátky. Ze svátků, které máme dané zákonem, je státních svátků jen půlka. Těm dalším se říká svátky ostatní. V praxi ale mezi státními a ostatními svátky není rozdíl. Z hlediska pracovního práva jsou to dny, kdy se nechodí do práce – a pokud ano, tak s příplatkem za práci ve svátek.
Ani v otevírací době ve větších obchodech není mezi oběma druhy svátků rozdíl: prostě některé svátky se prodávat smí, jindy ne, ale není to tak, že by se povinně neotevíralo jen ve státní, nebo jen v ostatní svátky.
Nakoupit můžete kterýkoli den v roce, záleží ale na tom kde. Některé obchody mají přes některé svátky prodej zakázaný zákonem. Ostatní si můžou otevřít, jak chtějí.
Zákaz prodeje se týká větších obchodů, konkrétně těch s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Tedy mimo jiné supermarketů a hypermarketů, ale taky hobbymarketů nebo velkých prodejen nábytku. Kromě nich mají povinně zavřeno i jiné provozy, třeba sběrny surovin.
Větší obchody mají nařízeno, že:
Přehled: které svátky jsou otevřené obchody a kdy se nesmí prodávat
Rodiče mají čtyři dny volna díky Velkému pátku a Velikonočnímu pondělí. Děti ale mají den volna navíc. I v roce 2026 na Zelený čtvrtek (tedy čtvrtek před Velkým pátkem) vyhlášené ministerstvem školství velikonoční prázdniny. Konkrétně jsou tedy velikonoční prázdniny 2. dubna 2026. Ale dětem to samozřejmě řekněte tak, že mají prázdniny od 2. do 6. dubna – je to totéž, ale pět dní zní líp než jeden.
Možná si ještě vzpomenete, že v roce 2024 byly Velikonoce už na přelomu března a dubna. Loni vyšly na polovičku dubna a letos jsou na jeho začátku. Velikonoce si zkrátka cestují kalendářem a patří mezi takzvané pohyblivé svátky. Není to nic zvlášť výjimečného, totéž se v církevním kalendáři týká třeba svátku Nanebevstoupení Páně nebo Letnic.
Pravidla pro to, kdy se budou Velikonoce slavit, se ustavila v roce 325 na koncilu v městě Nikáj (dnes Turecko), pár set let po události, kterou si jimi připomínáme. Tou událostí bylo (nebo nebylo, to záleží, čemu věříte) ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Zástupci tehdejších křesťanských církví tehdy rozhodli, že Velikonoční neděle bude každý rok první neděle po prvním jarním úplňku. Kdyby náhodou první jarní úplněk připadal právě na neděli, Velikonoční neděle bude až ta následující.
Můžeme si z toho tedy zjistit, jak budou Velikonoce i v dalších letech (první datum je vždy Velký pátek, poslední je Velikonoční pondělí):
Důležité otázky a odpovědi (FAQ)
Od 3. do 6. dubna 2026: Velký pátek 3. 4. a Velikonoční pondělí 6. 4.
Volno mají Češi na Velký pátek a Velikonoční pondělí.
Na Veliký pátek smí mít otevřeno všechny, na Velikonoční pondělí mají ty větší zákaz prodeje.
Církev prostě chtěla, aby se události, které se podle bible staly v pátek, připomínaly v pátek, a hlavně neděle, kdy vstal Kristus z mrtvých, aby se připomínala v neděli. Pravidla byla nastavena v roce 325.
