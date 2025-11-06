Peníze.cz
Guvernér zasahuje. Michl nechce být na bankovce

Gabriel Pleska | rubrika: Aktuality | 6. 11. 2025 | 1 komentář
Guvernér za volantem papalášské Tatry 603 představuje pamětní minci s motivem tohoto vozidla
Zdroj: ČNB

Příležitostná bankovka ke stu let České národní banky neponese portrét guvernéra této instituce Aleše Michla. Banka to oznámila tiskovou zprávou, ve které uvádí, že sám guvernér „výjimečně zasáhl do procesu tvorby připravované výroční bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem a rozhodl, že na něm nebude zobrazen“.

Včera Česká národní banka oznámila, že v březnu vydá v omezeném počtu pětitisícovou bankovku s přítiskem ku příležitosti sta let od založení československé centrální banky. Na holografickém přítisku měly být mimo jiné miniaturní portréty Tomáše G. Masaryka a guvernéra ČNB Aleše Michla.

„Ty jsou symbolickým mostem mezi minulostí a současností. Na počátek historie samostatné centrální banky poukazuje vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost reprezentuje nynější nejvyšší představitel ČNB, guvernér Aleš Michl,“ uvedl mluvčí České národní banky Jakub Holas.

Za tento miniaturní detail si centrální banka a zejména její guvernér vysloužili v médiích a na sociálních sítích výsměch. Kritici mimo jiné poukazovali na tradici, podle které se žijící osobnosti na českých penězích nevyskytují.

Jediný den stačil guvernérovi na rychlý a nezvyklý zásah. „Detailní náležitosti designového provedení a technického řešení bankovek jsou v gesci sekce peněžní a platebního styku jako odborného útvaru pro zajišťování hotovostního a bezhotovostního platebního styku,“ vyviňuje svého šéfa tiskový mluvčí banky Jakub Holas.

Foto: ČNB

Neplatí. A platit nebude. Guvernér řekl ne bankovce se svým portrétem

Oběžné bankovky s přítiskem vydává Česká národní banka zřídka. Plánovaná pětitisícovka je teprve třetí v řadě. První byla v roce 2019 stokoruna u příležitosti stého výročí od vzniku československé koruny, druhá v roce 2023 tisícovka, které připomínala 30. výročí rozdělení Státní banky československé a československé koruny. O obě projevila veřejnost velmi silný zájem.

Emise pětitisícovky s přítiskem je plánována na konec března 2026. K dostání bude na pobočkách ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, kde si ji zájemci budou moci vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě pět tisíc korun.

Přesné datum vydání bankovky i její novou, definitivní podobu oznámí ČNB později.

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku snad i utrhli, protože na rozdíl od nás vidí, jaký poklad v ní držíme. Za zdánlivě obyčejnou desetikorunu si můžete koupit nové auto. Naučíme vás poznat vzácné mince a bankovky.

Jak poznat vzácnou minci 10 Kč 1993, tzv. malé Kč
Kde hledat Zaire
Jak poznat vzácnou tisícikorunu
Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Oblíbená témata

Aleš Michl, bankovky, česká koruna, Česká národní banka, koruna, notafilie, numismatika, pamětní bankovky, pětitisícovka, sběratelství

