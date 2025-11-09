Lyžování už jen pro bohaté? Evropské svahy se letos prodraží

Nejoblíbenější evropské lyžařské destinace jsou čím dál dražší, pro mnoho lidí se tak stávají obtížně dostupnými. A nejde jen o ubytování nebo restaurace, prudce rostou ceny skipasů.
V Itálii je letošní zdražení tak výrazné, že ho tamní spotřebitelská organizace Assoutenti označila za „zcela neopodstatněné“. Podle její analýzy stouply ceny skipasů od roku 2021 v některých populárních střediscích až o skoro 40 procent.
Třeba denní skipas Dolomiti Superski, který umožňuje vstup do všech 12 středisek v oblasti, stojí letos v hlavní sezóně 86 eur (asi 2100 Kč). V Bormiu nebo v Roccarasu v Apeninách vyjde denní jízdenka na 60 eur (zhruba 1500 Kč).
Sezonní skipasy se pro rok 2025 pohybují od 595 eur (14 500 Kč) za dospělého v Civettě až po 1788 eur (44 000 Kč) v údolí Aosta spolu se švýcarským Zermattem.
Ceny zimních skipasů v Itálii (hlavní sezona 2025/26):
|Skiareál
|Denní skipas
|Sezonní skipas
|Dolomity Superski
|86 eur
|970 eur
|Údolí Aosta
|-
|1515 eur
|Livigno
|72 eur
|965 eur
|Bormio
|60 eur
|-
|Vialattea
|66 eur
|1250 eur
|Civetta
|70 eur
|595 eur
|Zdroj: Assoutenti.it
Provozovatelé zdražování vysvětlují dražšími energiemi a rostoucími náklady na údržbu. Podle šéfa Assoutenti Gabriela Mellusa je to ale jen záminka: inflace je podle údajně kontrolou a ceny energií se už vrátily na normální úroveň. Lyžování se tak podle něj mění na aktivitu pro bohatší vrstvy, zatímco běžní lyžaři mizí ze svahů.
Situaci nepomáhá ani blížící se zimní olympiáda, kterou budou hostit Milán a Cortina d’Ampezzo.
Zdražuje se i jinde
Podle loňské zprávy společnosti Radical Storage stál průměrný denní skipas v evropských střediscích v roce 2023 66,46 eura, což je o čtvrtinu víc než před pandemií covidu v roce 2019, upozornil server Euronews.
Od roku 2005 do 2023 se pak průměrná cena denního skipasu ve stovce nejlepších evropských středisek zvýšila dokonce o 92,6 procenta, takže lyžaři v posledních letech za stejné sjezdovky platí téměř dvojnásobek.
Největší nárůst cen zaznamenalo od roku 2015 Bulharsko (+34,8 % od roku 2015), podobně vysoké zvýšení bylo patrné v Rakousku (34,3 %) a Itálii (33,1 %).
Loni pak patřilo mezi nejdražší švýcarské středisko Zermatt, průměrný denní skipas zde stál 108 eur, tedy přes 2600 korun. Naopak nejlevnější bylo srbské středisko Kopaonik s denním skipasem za 37 eur, čili necelou tisícovku.
Ve francouzských Alpách bylo loni nejdostupnější středisko Espace Diamant, oblíbené mezi návštěvníky Annecy. Nachází se jen pár kilometrů od Mont Blancu a 90 minut od Ženevy, kde vrcholná sezóna stojí 47,50 eura za den, což je méně než polovina ceny středisek na švýcarské straně hranice.
Část středisek podraží i v Česku
Zájem o lyžování v Česku je podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota stále značný. „Není pravdou, že všichni jezdí lyžovat do zahraničí. Poměry lidí, kteří zůstávají a těch, kteří vyjíždějí lyžovat do Alp, jsou dlouhodobě stejné. Češi jsou stále národem lyžařů. Například v počtu lyžařských středisek nebo v počtu lyžařských dnů za zimní sezonu je ČR přibližně na 10. až 13. místě na světě,“ uvedl.
Například v průběhu letošních jarních prázdnin podle asociace návštěvnost atakovala předpandemická čísla. „Dá se říci, že kdo letos na české hory přijel, tak byl s lyžováním a pobytem na horách spokojen. To je dobrý základ i do příštích let. Ukázaly se hlavní přednosti našich středisek – jejich dostupnost a dobrá kvalita služeb, které se stále zlepšují. Ceny skipasů u nás na rozdíl od zahraničí vzrostly jen minimálně, a navíc při dobrém plánování a využívání nákupních online systémů lze stále lyžovat za příznivé ceny," dodala prezidentka asociace Kateřina Neumannová.
Podobně by to mělo být i během nadcházející zimní sezony. Ceny skipasů sice rostou i v tuzemsku, ale ne všude a z naprosté většiny ne tak strmě jako třeba v Itálii. Některá střediska ještě ani ceníky pro nadcházející hlavní sezonu nezveřejnila.
Ceny zimních skipasů v ČR (hlavní sezona 2025/26):
|Skiareál
|Denní skipas
|Sezonní skipas
|Tanvaldský Špíčák
|8100 Kč (12denní)
|11 700 Kč (s večerním lyžováním)
|Severák
|4800 (12denní)
|7 200 Kč (s večerním lyžováním)
|Ski&Bike Špičák
|1050 Kč
|10 805 Kč
|Špindlerův Mlýn
|870 Kč (online), 1690 Kč (na místě)
|15 800 Kč (Gopass, pro více středisek)
|Černá hora - Pec pod Sněžkou
|-
|13 990 Kč (14 990 Kč na pokladně, pro více areálů + večerní lyžování)
|Lipno
|-
|8990 Kč
|Deštné
| 880 Kč
10 980 Kč s večerním lyžování (9420 Kč bez)
|Zdroj: weby skiareálů
Knot připustil, že nedávné krize, covidová, energetická i inflační, na provozovatele horských středisek ekonomicky tvrdě dopadly. Lyžařských středisek v Česku ale podle něj výrazně neubývá, a to ani v menších obcích.
„Funguje totiž ekonomická realita, kdy jedna koruna utracená ve skiareálu přináší sedm dalších korun utracených v samotném horském středisku, například za ubytování či stravování. Vyplatí se tedy provozovat i méně ziskový skiareál, a přesto je celkový přínos pro horské středisko obrovský," doplnil.
„S aktuální stále se zlepšující kvalitou technického zasněžování nemám v příštích 30 letech o budoucnost sjezdového lyžování obavu. I když modely predikují snížení množství sněhových srážek, jejich úbytek není zásadní. Mnohem důležitější je počet mrazových dnů, které budou i v budoucnu dostatečné k tomu, aby střediska připravila potřebnou vrstvu sněhu na sjezdové tratě,“ uzavřel Knot.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
