Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
ČNB vydá speciální pětitisícovku. Bude mít unikátní holografický přítisk

ČNB vydá speciální pětitisícovku. Bude mít unikátní holografický přítisk

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 5. 11. 2025
ČNB vydá speciální pětitisícovku. Bude mít unikátní holografický přítisk

Zdroj: Nazar Skladanyi / Shutterstock.com

Česká národní banka (ČNB) vydá k 100. výročí založení Národní banky Československé speciální oběžné bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem. Ten bude na české oběžné bankovce použit vůbec poprvé a ponese mimo jiné logo „100 let NBČ“.

„Nová bankovka naváže na tradici vydávání oběžných bankovek s přítiskem v letech 2019 (výročí 100 let československé koruny) a 2023 (výročí 30 let ČNB a české měny),“ upřesnil ředitel komunikace ČNB Jakub Holas. 

Unikátní holografický přítisk bude proveden formou aplikace folie s nanoefekty horkou ražbou na lícní okraj bankovky. Folie bude ve stříbrném metalickém provedení s přechody barevných odstínů.

Foto: ČNB

Holografický prvek ponese logo „100 let NBČ“, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera. Jeho součástí bude i QR kód vedoucí na tematické stránky ČNB, portrét prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka a dvě mikrografiky určené k pozorování v mikroskopickém měřítku.

„Ty jsou symbolickým mostem mezi minulostí a současností. Na počátek historie samostatné centrální banky poukazuje vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost reprezentuje nynější nejvyšší představitel ČNB, guvernér Aleš Michl,“ doplňuje Holas.

Součástí holografického přítisku je také řada jemných optických efektů a struktur, včetně bílého basreliéfu, difrakčního efektu, duhového basreliéfu, přímého difrakčního efektu, bílého kontrastního efektu typu flip/flop a nanografiky. 

Tisícovky s přítiskem jsou za několikanásobek. Jak poznat tu vzácnou?Tisícovky s přítiskem jsou za několikanásobek. Jak poznat tu vzácnou?

Na holografický prvek budou použity speciální technologie, některé z nich podle banky vůbec poprvé. 

Emise bankovky s přítiskem je plánována na konec března 2026. K dostání bude na pracovištích ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, kde si ji zájemci budou moci vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě pět tisíc korun.

Přesné datum vydání bankovky oznámí ČNB později.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bankovka, bankovky, Česká národní banka, peníze v domácnosti

A tohle už jste četli?

Dálniční známky opět zdraží. Kilometrů přibylo, argumentuje ministerstvo

5. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Dálniční známky opět zdraží. Kilometrů přibylo, argumentuje ministerstvo

Dálniční známky od ledna opět zdraží. Cena roční vzroste o 130 korun na 2570 Kč, měsíční bude stát 480 korun, desetidenní stoupne 300 korun a denní 230 korun.

Voda do vlastní lahve zlevňuje. Lokni snížil ceny pítek na nádražích a školách

3. 11. 2025 | Pavla Adamcová | 2 komentáře

Voda do vlastní lahve zlevňuje. Lokni snížil ceny pítek na nádražích a školách

Lokni, český projekt zaměřený na dostupnou pitnou vodu ve veřejném prostoru, snížil ceny, za které lidem umožňuje občerstvit se u svých automatů.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

3. 11. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

Vznikající vláda Andreje Babiše se dohodla na programu. Co chystá ohledně daní, důchodů, podpory rodin, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, bydlení nebo drobného podnikání?

Zimní pneumatiky: Od kdy jsou povinné a jak vás může potrestat pojišťovna

3. 11. 2025 | Kalkulátor.cz

Zimní pneumatiky: Od kdy jsou povinné a jak vás může potrestat pojišťovna

Přezutí na zimní pneumatiky je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti na silnicích v podzimním a zimním období. Správné pneumatiky zlepšují přilnavost, ovladatelnost a brzdnou dráhu... celý článek

Lidl testuje obchod na kolech. S dodávkou objíždí zapadlé vesnice

2. 11. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Lidl testuje obchod na kolech. S dodávkou objíždí zapadlé vesnice

Obchodní řetězec Lidl spustil v Maďarsku první mobilní obchod zvaný Lidl na čtyřech kolech. V upravené dodávce objíždí jeho zaměstnanci menší obce v odlehlých oblastech.

Partners Financial Services
Speciál FKI