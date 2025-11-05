ČNB vydá speciální pětitisícovku. Bude mít unikátní holografický přítisk

Česká národní banka (ČNB) vydá k 100. výročí založení Národní banky Československé speciální oběžné bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem. Ten bude na české oběžné bankovce použit vůbec poprvé a ponese mimo jiné logo „100 let NBČ“.
„Nová bankovka naváže na tradici vydávání oběžných bankovek s přítiskem v letech 2019 (výročí 100 let československé koruny) a 2023 (výročí 30 let ČNB a české měny),“ upřesnil ředitel komunikace ČNB Jakub Holas.
Unikátní holografický přítisk bude proveden formou aplikace folie s nanoefekty horkou ražbou na lícní okraj bankovky. Folie bude ve stříbrném metalickém provedení s přechody barevných odstínů.
Foto: ČNB
Holografický prvek ponese logo „100 let NBČ“, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera. Jeho součástí bude i QR kód vedoucí na tematické stránky ČNB, portrét prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka a dvě mikrografiky určené k pozorování v mikroskopickém měřítku.
„Ty jsou symbolickým mostem mezi minulostí a současností. Na počátek historie samostatné centrální banky poukazuje vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost reprezentuje nynější nejvyšší představitel ČNB, guvernér Aleš Michl,“ doplňuje Holas.
Součástí holografického přítisku je také řada jemných optických efektů a struktur, včetně bílého basreliéfu, difrakčního efektu, duhového basreliéfu, přímého difrakčního efektu, bílého kontrastního efektu typu flip/flop a nanografiky.
Na holografický prvek budou použity speciální technologie, některé z nich podle banky vůbec poprvé.
Emise bankovky s přítiskem je plánována na konec března 2026. K dostání bude na pracovištích ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, kde si ji zájemci budou moci vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě pět tisíc korun.
Přesné datum vydání bankovky oznámí ČNB později.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
