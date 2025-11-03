Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Voda do vlastní lahve zlevňuje. Lokni snížil ceny pítek na nádražích a školách

Voda do vlastní lahve zlevňuje. Lokni snížil ceny pítek na nádražích a školách

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 3. 11. 2025
Voda do vlastní lahve zlevňuje. Lokni snížil ceny pítek na nádražích a školách

Zdroj: Shutterstock

Lokni, český projekt zaměřený na dostupnou pitnou vodu ve veřejném prostoru, snížil ceny, za které lidem umožňuje občerstvit se u svých automatů.

Projekt v Česku odstartoval v roce 2023 slavnostním zprovozněním prvního pítka na pražském Hlavním nádraží. Největší síť automatů, ze kterých je možné načepovat si vodu do vlastní lahve, je ale na vysokých školách.

Nejvíce takových filtračních stanic má v současné době Praha, kde si lze vodu mimo hlavní vlakové nádraží načepovat i na autobusovém nádraží Florenc nebo nádraží Libeň. Napříč republikou jsou stanice umístěny také na nádražích v Olomouci, Plzni, Kolíně, Českých Budějovicích nebo v Ostravě.

Automat s pitnou vodou je možné použít i zdarma, je k tomu ale nutná mobilní aplikace Lokni. Přes ni si lze bez poplatku načepovat až 0,5 litru neperlivé vody denně. Bez aplikace je vodu rovněž možné načepovat, ovšem nikoli už zdarma, platí se kartou přes terminál na automatu.

Větší objem čerpání je už zpoplatněný skrze tarify: Roční vyjde nově na 365 Kč ročně (dříve stál 549 Kč), měsíční pak 89 Kč měsíčně (dříve 159 korun). Novinkou je třídenní tarif za 29 Kč. Každý z tarifů uživateli umožňuje načepovat si tři litry perlivé nebo neperlivé filtrované chlazené vody denně. Čerpání vody se aktivuje přes QR kód. Pokud někdo vypije víc než tři litry denně, doplácí se opět kartou přes terminál na automatu.

„Sázíme na jednoduchost. Půllitr vody zdarma a férové prémiové tarify pro studenty nebo ty, kteří často cestují hromadnou dopravou a zkrátka si nechtějí pořád vodu kupovat v trafice nebo ji tahat z domu. Chceme co nejvíce rozšířit uživatelskou základnu i množství veřejných stanic,“ uvedl Petr Kasa, výkonný ředitel Lokni. 

Za letošní rok už si uživatelé z filtračních stanic podle Lokni načepovali přes 1,4 milionu litrů vody. Aplikaci Lokni si stáhlo přes 145 tisíc lidí.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

doprava, jídlo, voda, zdraví, železnice

A tohle už jste četli?

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

3. 11. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

Vznikající vláda Andreje Babiše se dohodla na programu. Co chystá ohledně daní, důchodů, podpory rodin, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, bydlení nebo drobného podnikání?

Zimní pneumatiky: Od kdy jsou povinné a jak vás může potrestat pojišťovna

3. 11. 2025 | Kalkulátor.cz

Zimní pneumatiky: Od kdy jsou povinné a jak vás může potrestat pojišťovna

Přezutí na zimní pneumatiky je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti na silnicích v podzimním a zimním období. Správné pneumatiky zlepšují přilnavost, ovladatelnost a brzdnou dráhu... celý článek

Lidl testuje obchod na kolech. S dodávkou objíždí zapadlé vesnice

2. 11. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Lidl testuje obchod na kolech. S dodávkou objíždí zapadlé vesnice

Obchodní řetězec Lidl spustil v Maďarsku první mobilní obchod zvaný Lidl na čtyřech kolech. V upravené dodávce objíždí jeho zaměstnanci menší obce v odlehlých oblastech.

Do Česka dorazil levnější ChatGPT. Co umí a bude vám stačit?

2. 11. 2025 | Silvie Housková | 1 komentář

Do Česka dorazil levnější ChatGPT. Co umí a bude vám stačit?

V Česku je nově k dostání levnější předplatné ChatGPT. Bude ChatGPT Go bránou pro statisíce nových uživatelů umělé inteligence?

Itálie zpřísňuje pravidla na svazích. Co musíte dodržet a jaké hrozí tresty

2. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Itálie zpřísňuje pravidla na svazích. Co musíte dodržet a jaké hrozí tresty

Itálie letos zavádí přísnější pravidla na svých sjezdovkách. Pokud se tedy v zimě chystáte na italské hory, nově budete muset při zimních sportech nosit helmu – a to bez výjimky, pro... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI