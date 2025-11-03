Voda do vlastní lahve zlevňuje. Lokni snížil ceny pítek na nádražích a školách

Lokni, český projekt zaměřený na dostupnou pitnou vodu ve veřejném prostoru, snížil ceny, za které lidem umožňuje občerstvit se u svých automatů.
Projekt v Česku odstartoval v roce 2023 slavnostním zprovozněním prvního pítka na pražském Hlavním nádraží. Největší síť automatů, ze kterých je možné načepovat si vodu do vlastní lahve, je ale na vysokých školách.
Nejvíce takových filtračních stanic má v současné době Praha, kde si lze vodu mimo hlavní vlakové nádraží načepovat i na autobusovém nádraží Florenc nebo nádraží Libeň. Napříč republikou jsou stanice umístěny také na nádražích v Olomouci, Plzni, Kolíně, Českých Budějovicích nebo v Ostravě.
Automat s pitnou vodou je možné použít i zdarma, je k tomu ale nutná mobilní aplikace Lokni. Přes ni si lze bez poplatku načepovat až 0,5 litru neperlivé vody denně. Bez aplikace je vodu rovněž možné načepovat, ovšem nikoli už zdarma, platí se kartou přes terminál na automatu.
Větší objem čerpání je už zpoplatněný skrze tarify: Roční vyjde nově na 365 Kč ročně (dříve stál 549 Kč), měsíční pak 89 Kč měsíčně (dříve 159 korun). Novinkou je třídenní tarif za 29 Kč. Každý z tarifů uživateli umožňuje načepovat si tři litry perlivé nebo neperlivé filtrované chlazené vody denně. Čerpání vody se aktivuje přes QR kód. Pokud někdo vypije víc než tři litry denně, doplácí se opět kartou přes terminál na automatu.
„Sázíme na jednoduchost. Půllitr vody zdarma a férové prémiové tarify pro studenty nebo ty, kteří často cestují hromadnou dopravou a zkrátka si nechtějí pořád vodu kupovat v trafice nebo ji tahat z domu. Chceme co nejvíce rozšířit uživatelskou základnu i množství veřejných stanic,“ uvedl Petr Kasa, výkonný ředitel Lokni.
Za letošní rok už si uživatelé z filtračních stanic podle Lokni načepovali přes 1,4 milionu litrů vody. Aplikaci Lokni si stáhlo přes 145 tisíc lidí.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
