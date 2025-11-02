Peníze.cz
Do Česka dorazil levnější ChatGPT. Co umí a bude vám stačit?

Silvie Housková | rubrika: Aktuality | 2. 11. 2025 | 1 komentář
Zdroj: Shutterstock

V Česku je nově k dostání levnější předplatné ChatGPT. Bude ChatGPT Go bránou pro statisíce nových uživatelů umělé inteligence?

ChatGPT od společnosti OpenAI patří mezi nejrozšířenější nástroje umělé inteligence. Je to takzvaný velký jazykový model (large language model, LLM), tedy systém, který umí zpracovávat a vytvářet text v běžném jazyce a dokáže s člověkem přirozeně konverzovat. Díky propojení s nástrojem Dall-E a Sora stejného výrobce zvládne i generovat obrázky a videa. Ne všem uživatelům ale nabízí stejné funkce a ve stejném rozsahu.

Pár otázek mu můžete položit i bez přihlášení a zadarmo ve verzi ChatGPT Free, ale pro chytřejší odpovědi a funkce dosud musel člověk platit 499 korun měsíčně za tarif ChatGPT Plus (případně za 4990 korun tarif ChatGPT Pro).

Myšující myš
Zdroj: Shutterstock

Anketa

Používáte umělou inteligenci?

Po dvou měsících od spuštění v prvních zemích teď přichází i k nám cenově dostupnější verze ChatGPT Go. Proti verzi Plus vyjde na polovinu, tedy pro Česko oficiálně na 249 korun. Za ně nabízí hned několik pokročilých funkcí, které uživatelé bezplatné verze můžou ocenit.

Tarif Go, na rozdíl od verze zadarmo, nabízí přístup k aktuálnímu modelu služby (ChatGPT 5; zadarmo je tento model omezený na několik málo otázek denně), dá se mu nahrát víc textů, má víc kontextu, zvládá anaylýzu dat a měl by umět rychleji a s menším počtem omezení než bezplatná verze vytvářet obrázky. K dispozici jsou také funkce Úkoly a možnost vytvářet a využívat vlastní GPT: jednoduše řečeno „osobnost“ se specializací, která si pamatuje předchozí zadání, takže nemusíte konverzaci vždycky začínat od začátku.  

Co ale oproti verzi Plus stále neumí, je generování videí přes Soru. Dál nemá agenta Codex na programování a nenabízí ani širší přístup k pokročilejším nebo nejnovějším modelům. 

Jako první upozornil na tarif GO v Česku web Živě.cz, který si všímá také toho, že je nově možné si ChatGPT předplatit v korunách. Dříve to šlo pouze v dolarech a později eurech.

Ovšem s tím se výrazně liší výše předplatného v jednotlivých zemích. Záleží na tom, kterou si uživatel zvolí jako výchozí. Například pro Německo a Slovensko je momentálně cena GO verze nastavena jen na čtyři eura (tedy v přepočtu na necelou stokorunu), zatímco pro Rakousko je dvojnásobná: 7,99 eura. Cena pro Polsko činí 34,99 zlotého, tedy v přepočtu něco málo přes 200 korun. Česká cena je tak v porovnání s okolními zeměmi jednoznačně nejvyšší.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ)

  • Umělá inteligence (AI) je souhrnný pojem pro technologie, které dokážou samostatně zpracovávat data, učit se z nich a řešit úkoly, jež dříve vyžadovaly člověka. Patří sem rozpoznávání obrazu a řeči, analýza dat i generování textu, obrázků nebo videí.

  • ChatGPT je konverzační nástroj založený na generativní umělé inteligenci, který vyvinula společnost OpenAI. Dokáže rozumět psanému textu, odpovídat, překládat, psát články, programy nebo dopisy a reagovat přirozeným jazykem.

  • LLM (large language models) neboli velké jazykové modely jsou systémy umělé inteligence trénované na obrovském množství textových dat. Učí se z nich, jak lidé píšou a mluví, a dokážou pak vytvářet vlastní texty s podobnou strukturou i stylem.

  • Generativní umělá inteligence je typ AI, který dokáže vytvářet nový obsah – text, obrázky, hudbu nebo video – místo pouhého rozpoznávání nebo třídění dat. Mezi známé příklady patří ChatGPT, Dall-E nebo Sora od OpenAI.

  • Mezi hlavní konkurenty ChatGPT patří Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude AI od Anthropic, Perplexity AI a Grok od xAI. Gemini i Copilot jsou úzce propojené s ekosystémy svých firem – Google Workspace a Microsoft 365 – a nabízejí multimodální zpracování textu, obrázků i videí. Claude AI se zaměřuje na přesnější logické úlohy, zatímco Perplexity AI slouží spíš jako chytrý vyhledávač s citacemi zdrojů. Grok od Elona Muska staví na aktuálních datech ze sociální sítě X. Na vzestupu je také čínský DeepSeek, který láká na rychlost a otevřenější přístup k modelům.

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Silvie Housková

V diskuzi je celkem 1 komentářů

