Cestovní kancelář Travel Family končí. Jak to bude s koupenými zájezdy?

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 31. 10. 2025
Zdroj: Shutterstock

Travel Family, jedna z největších cestovních kanceláří v Česku, končí. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Podle ní se jedná o „manažerské rozhodnutí související s vývojem trhu a podnikatelskými prioritami firmy“.

Zájezdy, které měly proběhnout do konce tohoto roku, Travel Family rušit nehodlá. „Veškeré zájezdy naplánované a potvrzené do 31. 12. 2025 proběhnou v plném rozsahu podle původních podmínek. Travel Family má k dispozici veškeré náležitosti a prostředky, aby své závazky splnila,“ uvedla v prohlášení generální ředitelka Martina Blahová.

„Naopak zájezdy s datem odjezdu po tomto datu již nenabízíme. Zájezdy, které byly objednány na období od 1. ledna 2026 jsou stornovány a klientům budou vráceny veškeré zálohy,“ dodala Blahová.

Pod Travel Family patří také značky Vítkovice Tours nebo Viamare, na ukončení činnosti cestovky upozornil jako první server Seznam Zprávy. Podle něj Travel Family končí pojištění proti úpadku, které už firma prodlužovat nebude.

Travel Family patřila k výraznějším hráčům na českém trhu. Zaměřovala se hlavně na pobytové zájezdy u moře – především do Chorvatska, dále do Řecka či Černé Hory. 

Společnost jako taková ale nekončí, nebude ovšem dál aktivně působit v oblasti klientského cestovní ruchu.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

