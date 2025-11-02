Itálie zpřísňuje pravidla na svazích. Co musíte dodržet a jaké hrozí tresty

Nové pravidlo navazuje na dosavadní zákon z roku 2022, který povinně ukládá nošení helem dětem do 18 let. Od sezóny 2025/26 se ale tato povinnost rozšiřuje na všechny lyžaře a snowboardisty bez rozdílu.
Helmy budou nově povinné na všech svazích – od dětských svahů přes cvičné tratě až po černé sjezdovky – a to ve všech lyžařských oblastech, včetně snowparků, sáňkařských i bobových drah.
Akceptovány navíc budou pouze helmy s certifikací CE, které splňují evropské bezpečnostní normy. Takže třeba cyklistické varianty nebudou dovoleny.
Návštěvníci, kteří budou přistiženi bez helmy, mohou od příslušných orgánů dostat pokutu až 200 eur nebo dočasné odebrání skipasu.
Itálie je nejpřísnější
Itálie je první evropskou zemí, která zavedla takto plošné pravidlo pro všechny účastníky zimních sportů. Většina odborníků i návštěvníků ho vnímá jako pozitivní krok ke zvýšení bezpečnosti na svazích, připomíná britský server Ski Line.
Rozhodnutí je motivováno především snahou o ochranu zdraví – rostoucí počet návštěvníků přináší i vyšší riziko úrazů, přičemž helmy výrazně snižují riziko a závažnost poranění hlavy.
Nová pravidla zároveň sjednocují předpisy napříč všemi středisky, které dosud mohly být různé. Kromě toho se Itálie připravuje na nadcházející zimní olympijské hry v Milánu a Cortině, a chce tak ukázat, že její infrastruktura i bezpečnostní standardy jsou na špičkové úrovni.
Pro turisty a lyžaře to znamená, že by si měli přinést vlastní helmu, pokud splňuje evropské normy – bývá pohodlnější než půjčená. Půjčovny v Itálii se na změnu připravují, ale v hlavní sezóně je lepší rezervovat si vybavení dopředu. Nová povinnost platí opravdu všude, takže není výjimka ani pro začátečníky či rodiny s dětmi.
Na italských svazích zároveň od roku 2022 platí povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, lze ji sjednat i na místě. Dále platí zákaz konzumace jídla a pití na vlecích a nástupních plochách a také zákaz lyžování pod vlivem alkoholu (a samozřejmě drog).
Za hladinu alkoholu v krvi vyšší než 0,5 g/l hrozí pokuta až 2125 eur, za hladinu vyšší než 0,8 g/l pak až 3200 euro a odnětí svobody až na šest měsíců.
Jak je to v ostatních zemích
V ostatních oblíbených lyžařských destinací v Evropě helma pro dospělé zpravidla povinná není, pouze doporučená. Řada z nich má ale povinnost nošení helmy pro děti (což by mělo být automatické vždy).
Například ve Francii navíc od letoška platí celonárodní zákaz kouření, týká se to i lyžařský středisek.
V Rakousku, konkrétně v Ischglu, zase platí méně známé pravidlo, že nošení lyžařských bot mezi 20. a 6. hodinou ráno porušuje místní předpisy a hrozí za to pokuta až 2000 eur.
Pavla Adamcová
Pavla Adamcová
