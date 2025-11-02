Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Itálie zpřísňuje pravidla na svazích. Co musíte dodržet a jaké hrozí tresty

Itálie zpřísňuje pravidla na svazích. Co musíte dodržet a jaké hrozí tresty

Pavla Adamcová | rubrika: Co se děje | 2. 11. 2025
Itálie letos zavádí přísnější pravidla na svých sjezdovkách. Pokud se tedy v zimě chystáte na italské hory, nově budete muset při zimních sportech nosit helmu – a to bez výjimky, pro děti i dospělé.
Itálie zpřísňuje pravidla na svazích. Co musíte dodržet a jaké hrozí tresty

Zdroj: Shutterstock

Nové pravidlo navazuje na dosavadní zákon z roku 2022, který povinně ukládá nošení helem dětem do 18 let. Od sezóny 2025/26 se ale tato povinnost rozšiřuje na všechny lyžaře a snowboardisty bez rozdílu.

Helmy budou nově povinné na všech svazích – od dětských svahů přes cvičné tratě až po černé sjezdovky – a to ve všech lyžařských oblastech, včetně snowparků, sáňkařských i bobových drah.

Akceptovány navíc budou pouze helmy s certifikací CE, které splňují evropské bezpečnostní normy. Takže třeba cyklistické varianty nebudou dovoleny.

Pozor při zimní dovolené. Vaše dítě už pojišťovna nemusí počítatPozor při zimní dovolené. Vaše dítě už pojišťovna nemusí počítat

Návštěvníci, kteří budou přistiženi bez helmy, mohou od příslušných orgánů dostat pokutu až 200 eur nebo dočasné odebrání skipasu.

Itálie je nejpřísnější

Itálie je první evropskou zemí, která zavedla takto plošné pravidlo pro všechny účastníky zimních sportů. Většina odborníků i návštěvníků ho vnímá jako pozitivní krok ke zvýšení bezpečnosti na svazích, připomíná britský server Ski Line.

Rozhodnutí je motivováno především snahou o ochranu zdraví – rostoucí počet návštěvníků přináší i vyšší riziko úrazů, přičemž helmy výrazně snižují riziko a závažnost poranění hlavy.

Nová pravidla zároveň sjednocují předpisy napříč všemi středisky, které dosud mohly být různé. Kromě toho se Itálie připravuje na nadcházející zimní olympijské hry v Milánu a Cortině, a chce tak ukázat, že její infrastruktura i bezpečnostní standardy jsou na špičkové úrovni.

Anketa

Nosíte při lyžování helmu?

Pro turisty a lyžaře to znamená, že by si měli přinést vlastní helmu, pokud splňuje evropské normy – bývá pohodlnější než půjčená. Půjčovny v Itálii se na změnu připravují, ale v hlavní sezóně je lepší rezervovat si vybavení dopředu. Nová povinnost platí opravdu všude, takže není výjimka ani pro začátečníky či rodiny s dětmi. 

Na italských svazích zároveň od roku 2022 platí povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, lze ji sjednat i na místě. Dále platí zákaz konzumace jídla a pití na vlecích a nástupních plochách a také zákaz lyžování pod vlivem alkoholu (a samozřejmě drog).

Za hladinu alkoholu v krvi vyšší než 0,5 g/l hrozí pokuta až 2125 eur, za hladinu vyšší než 0,8 g/l pak až 3200 euro a odnětí svobody až na šest měsíců.

Jak je to v ostatních zemích

V ostatních oblíbených lyžařských destinací v Evropě helma pro dospělé zpravidla povinná není, pouze doporučená. Řada z nich má ale povinnost nošení helmy pro děti (což by mělo být automatické vždy).

Například ve Francii navíc od letoška platí celonárodní zákaz kouření, týká se to i lyžařský středisek.

V Rakousku, konkrétně v Ischglu, zase platí méně známé pravidlo, že nošení lyžařských bot mezi 20. a 6. hodinou ráno porušuje místní předpisy a hrozí za to pokuta až 2000 eur.

Pojistěte si další texty

Ilustrační obrázek
Pleska / Midjourney

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

cestování, dovolená, Francie, Itálie, lyžování, sport

A tohle už jste četli?

Cestovní kancelář Travel Family končí. Jak to bude s koupenými zájezdy?

31. 10. 2025 | Pavla Adamcová

Cestovní kancelář Travel Family končí. Jak to bude s koupenými zájezdy?

Travel Family, jedna z největších cestovních kanceláří v Česku, končí. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Podle ní se jedná o „manažerské rozhodnutí související s vývojem trhu a... celý článek

SIPO přes Českou poštu znovu zdraží. Nemůžeme za to, říká podnik

31. 10. 2025 | Petr Kučera | 4 komentáře

SIPO přes Českou poštu znovu zdraží. Nemůžeme za to, říká podnik

Lidé, kteří používají službu SIPO od České pošty, zaplatí od ledna 2026 o pětinu víc než dosud. Státní podnik totiž cenu navýší o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent. Vyplývá... celý článek

Věřte nevěřte. Mýty o odškodném i strašidelné spory se zákazníky

31. 10. 2025 | dTest, Pavla Adamcová

Věřte nevěřte. Mýty o odškodném i strašidelné spory se zákazníky

Svátek Halloween, který v Česku získává stále větší popularitu, je spojený i s vyprávěním hrůzostrašných i bizarních příběhů. Podobné „horory“ se ale dají najít i ve světě spotřebitelů.... celý článek

Pozor při zimní dovolené. Vaše dítě už pojišťovna nemusí počítat

31. 10. 2025 | Petr Kučera

Pozor při zimní dovolené. Vaše dítě už pojišťovna nemusí počítat

Máte od banky kvalitní cestovní pojištění jako bonus k prémiové kartě a víte, že kryje i vaše děti. Nezapomněli jste ale na věkový limit? A co přesně znamená?

Kde Češi nejvíc platí kartou v cizině? Chorvatsko to není, zjistila banka

29. 10. 2025 | Pavla Adamcová

Kde Češi nejvíc platí kartou v cizině? Chorvatsko to není, zjistila banka

Bezhotovostní platby Čechů v cizině letos v červenci a srpnu vzrostly meziročně o víc než desetinu.

Partners Financial Services
Speciál FKI