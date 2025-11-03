Zimní pneumatiky: Od kdy jsou povinné a jak vás může potrestat pojišťovna

V České republice platí zákonná povinnost používat zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března, pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze takové podmínky vzhledem k počasí a povětrnostní situaci očekávat.
Některé úseky mohou být označeny značkou Zimní výbava, kde je zimní obutí povinné bez ohledu na počasí.
„Obecně platí, že byste měli přezout na zimní pneumatiky, jakmile teplota stabilně klesne pod 7 °C. Při těchto teplotách začíná běžná guma letních pneumatik tvrdnout, což snižuje jejich přilnavost. Zimní pneumatiky jsou oproti letním vyrobeny ze speciální směsi, která si udržuje optimální vlastnosti při nižších teplotách. Sledujte tedy dlouhodobou předpověď a pokud se blíží období stabilně nízkých teplot nebo sněžení, je čas na přezutí,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Zákon stanovuje pro pneumatiky obecně minimální hloubku dezénu 1,6 mm. U zimních pneumatik ale odborníci doporučují mít minimálně 4 mm, protože pod touto hranicí se výrazně zhoršují jízdní vlastnosti na sněhu i ledu.
- Další tipy pro zimní sezónu
Nezapomínejte ani na pravidelnou kontrolu tlaku v pneumatikách. V zimních měsících je třeba tlak kontrolovat častěji, protože nízké teploty mohou způsobit jeho pokles. Pro zajištění maximální bezpečnosti je důležité vždy vyměnit všechny čtyři pneumatiky najednou. Použití pouze dvou zimních pneumatik může způsobit nestabilitu vozidla.
„V zimních měsících hrozí také nenadálé situace, kterým se ne vždy podaří vyhnout, a proto je vhodné myslet také na pojištění, které vám v případě nehody zajistí finanční bezpečí,“ doplňuje Thienel.
Pozornost věnujte také skladování letních pneumatik – přes zimu je třeba je uchovávat na suchém, chladném a tmavém místě. Ideální je jejich umístění do speciálních pytlů nebo vaků, které chrání pneumatiky před prachem a UV zářením.
V Německu už samotné označení M+S nestačí
V české legislativě se zimní pneumatiky stále označují jako ty s označením M+S (z anglického Mud + Snow), případně podobnou alternativou (M.S, M/S, M&S nebo MS). Většina výrobců pneumatik navíc přidává i tzv. „horský symbol“ – 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), tedy tři horské vrcholy se sněhovou vločkou, který jednoznačně potvrzuje vhodnost pneumatik pro zimní použití.
Pozor však, pokud vyrážíte do Německa. Od loňského podzimu (1. října 2024) tam platí povinnost používat pneumatiky s označením 3PMSF. Samotné M+S už v zimních podmínkách nestačí a může vám hrozit pokuta. To znamená, že pneumatiky, které jsou v ČR stále legálně uznávané, nemusí být v Německu považovány za zimní.
Zimní pneumatiky a pojištění
„Pokud se stanete účastníky dopravní nehody v zimním období a nebudete mít přezuto, můžete počítat s postihem od pojišťovny. Ať už jste nehodu způsobil nebo ne, pojišťovna může krátit výplatu náhrady škody z povinného ručení, a to až o pětinu. Případně plnění zcela zamítnout, pokud budou pneumatiky sjeté víc, než je minimální výška dezénu. Takové vozidlo je totiž nezpůsobilé a nemá na silnici co dělat. I proto je potřeba vždy dbát na to, abyste měli pneumatiky patřičné aktuálnímu počasí a nepodceňovali jejich včasnou výměnu,“ říká Thienel.
Vyplatí se také havarijní pojištění
Mnoho motoristů stále zaměňuje povinné ručení a havarijní pojištění, popřípadě chápe obě služby různými způsoby. Při povinném ručení pojišťovna zaplatí škodu za vás, například když někoho nabouráte. V ČR je takové pojištění povinné, proto se mu říká "povinné ručení". Oficiální název je totiž pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, protože pojištění přebírá vaši odpovědnost nahradit škodu poškozenému.
„Havarijní pojištění osobně doporučuji pro dražší auta, nebo pokud je pro vás auto důležité. Zvláště v zimním období je riziko nehody vyšší nejen díky zhoršenému počasí, ale i dřívější tmě. Je důležité mít auto na vhodných a kvalitních pneumatikách a v dobrém technickém stavu. A když dojde na nejhorší, mít dobré pojištění,” dodává Thienel z Kalkulátor.cz.
Sdílejte článek, než ho smažem