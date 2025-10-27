Když se v ČNB setmí. Banka láká na speciální dušičkovou akci

Česká národní banka pořádá v sobotu 1. listopadu akci nazvanou Návštěvnické centrum po setmění.
Od 18 do 22 hodin nabídne návštěvníkům kombinaci dušičkové atmosféry, tematických aktivit, kreativních workshopů a netradičních komentovaných prohlídek. Vstup je zdarma a bez předchozí rezervace, kostýmy jsou podle centrální banky vítány.
Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky expozic Za měnou a Lidé a peníze, tentokrát v pološeru a s dušičkově-halloweenskou atmosférou. Uvidí, jak se pod UV světlem rozzáří ochranné prvky bankovek, a budou si moct prohlédnout i stomilionovou zlatou minci – největší v Evropě. Chybět nebude ani návštěva historického trezoru, který bude zahalený do stínů a pavučin.
„Součástí večera budou kreativní workshopy, při kterých si účastníci vytvoří vlastní svíticí díla nebo strašidelné placky. Chybět nebudou tematické aktivity s odměnami a překvapivé zajímavosti ze světa financí. Mezi 19.00 a 21.00 se návštěvníci mohou těšit na strašidelné balonkování,“ doplňuje mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.
Centrum v přažské ulici Na Příkopě 28 bude otevřené ještě před akcí také v běžném provozu od 10 do 18 hodin.
Pavla Adamcová
