Když se v ČNB setmí. Banka láká na speciální dušičkovou akci

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 27. 10. 2025
Zdroj: M-SUR / Shutterstock.com

Česká národní banka pořádá v sobotu 1. listopadu akci nazvanou Návštěvnické centrum po setmění.

Od 18 do 22 hodin nabídne návštěvníkům kombinaci dušičkové atmosféry, tematických aktivit, kreativních workshopů a netradičních komentovaných prohlídek. Vstup je zdarma a bez předchozí rezervace, kostýmy jsou podle centrální banky vítány.

Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky expozic Za měnou a Lidé a peníze, tentokrát v pološeru a s dušičkově-halloweenskou atmosférou. Uvidí, jak se pod UV světlem rozzáří ochranné prvky bankovek, a budou si moct prohlédnout i stomilionovou zlatou minci – největší v Evropě. Chybět nebude ani návštěva historického trezoru, který bude zahalený do stínů a pavučin.

„Součástí večera budou kreativní workshopy, při kterých si účastníci vytvoří vlastní svíticí díla nebo strašidelné placky. Chybět nebudou tematické aktivity s odměnami a překvapivé zajímavosti ze světa financí. Mezi 19.00 a 21.00 se návštěvníci mohou těšit na strašidelné balonkování,“ doplňuje mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.

Centrum v přažské ulici Na Příkopě 28 bude otevřené ještě před akcí také v běžném provozu od 10 do 18 hodin.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

