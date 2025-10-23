Chybí vaší bankovce kus? Návod od ČNB ukáže, kdy máte nárok na výměnu

Česká národní banka (ČNB) přišla s novým video návodem, který krok za krokem vysvětluje, kdy můžete roztrhanou bankovku vyměnit za novou.
Slouží k tomu speciální mřížka, kterou si lidé mohou stáhnout na webu centrální banky. Podle zákona je totiž možné náhradu poskytnout jen tehdy, pokud má bankovka více než polovinu své původní plochy.
Další podmínkou je celistvost poškozené bankovky: musí se skládat z nejvýše ze dvou částí, které nepochybně patří k sobě. Bankovka zároveň nesmí být poškozená nestandardním způsobem, třeba ohořelá, a nesmí jí chybět celý horní nebo spodní okraj.
Pokud zjistíte, že nárok na náhradu máte, můžete bankovku předložit na pokladně některé z bank nebo přímo v ČNB. Ty prověří její pravost a platnost a následně vyplatí náhradu.
„Dobré je také vědět, že pokud se s necelou bankovkou setkáte například při placení, můžete její přijetí odmítnout. Odmítnout ji mohou jak fyzické osoby, tak také obchodníci, směnárny a další právnické osoby,“ upozorňuje mluvčí ČNB Petra Vlčková.
Instruktážní video je ukázkou z odborného kurzu zaměřeného na rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání či pozměňování podle zákona o oběhu bankovek a mincí. ČNB jej pořádá pro takzvané povinné osoby, mezi které patří třeba pokladníci bank nebo zaměstnanci směnáren.
Od října má kurz novou, kombinovanou formu – namísto původního dvoudenního kurzu je část převedena do online výuky, při které se účastníci seznámí se základními informacemi, ukázkami a také výukovými videi. Následuje jednodenní prezenční část v ČNB zaměřená na praktickou výuku a práci s ukázkami bankovek a mincí.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem