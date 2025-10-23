Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Chybí vaší bankovce kus? Návod od ČNB ukáže, kdy máte nárok na výměnu

Chybí vaší bankovce kus? Návod od ČNB ukáže, kdy máte nárok na výměnu

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 23. 10. 2025
Chybí vaší bankovce kus? Návod od ČNB ukáže, kdy máte nárok na výměnu

Zdroj: Shutterstock

Česká národní banka (ČNB) přišla s novým video návodem, který krok za krokem vysvětluje, kdy můžete roztrhanou bankovku vyměnit za novou.

Slouží k tomu speciální mřížka, kterou si lidé mohou stáhnout na webu centrální banky. Podle zákona je totiž možné náhradu poskytnout jen tehdy, pokud má bankovka více než polovinu své původní plochy.

Další podmínkou je celistvost poškozené bankovky: musí se skládat z nejvýše ze dvou částí, které nepochybně patří k sobě. Bankovka zároveň nesmí být poškozená nestandardním způsobem, třeba ohořelá, a nesmí jí chybět celý horní nebo spodní okraj.

Pokud zjistíte, že nárok na náhradu máte, můžete bankovku předložit na pokladně některé z bank nebo přímo v ČNB. Ty prověří její pravost a platnost a následně vyplatí náhradu.

„Dobré je také vědět, že pokud se s necelou bankovkou setkáte například při placení, můžete její přijetí odmítnout. Odmítnout ji mohou jak fyzické osoby, tak také obchodníci, směnárny a další právnické osoby,“ upozorňuje mluvčí ČNB Petra Vlčková.

Instruktážní video je ukázkou z odborného kurzu zaměřeného na rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání či pozměňování podle zákona o oběhu bankovek a mincí. ČNB jej pořádá pro takzvané povinné osoby, mezi které patří třeba pokladníci bank nebo zaměstnanci směnáren.

Od října má kurz novou, kombinovanou formu – namísto původního dvoudenního kurzu je část převedena do online výuky, při které se účastníci seznámí se základními informacemi, ukázkami a také výukovými videi. Následuje jednodenní prezenční část v ČNB zaměřená na praktickou výuku a práci s ukázkami bankovek a mincí.

Ještě si vyberte

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bankovka, Česká národní banka, hotovost, peníze v domácnosti

A tohle už jste četli?

Nový test zimních pneumatik. Třetině se raději vyhněte

23. 10. 2025 | Petr Kučera

Nový test zimních pneumatik. Třetině se raději vyhněte

Třetina zimních pneumatik může být pro řidiče spíše rizikem než jistotou, zjistil test německého autoklubu ADAC, který se letos zaměřil na 31 modelů velikosti 225/40 R18. Nejvíce problémů... celý článek

Za zlomyslná volání hrozí přísnější trest. Úřad má novou zbraň

22. 10. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Za zlomyslná volání hrozí přísnější trest. Úřad má novou zbraň

Lidem, kteří zneužívají tísňová telefonní čísla, hrozí nově nejen pokuta, ale také dočasné zablokování hovorů. Na zpřísnění pravidel upozorňuje Český telekomunikační úřad ve své pravidelné... celý článek

Globus vylepšuje nákupy online. Slibuje i vlastní rozvoz

22. 10. 2025 | Petr Kučera

Globus vylepšuje nákupy online. Slibuje i vlastní rozvoz

Obchodní řetězec Globus přidává třetí hypermarket v Česku, kde si lidé mohou objednat nákup přes internet a pak si ho osobně vyzvednout. Nově takovou možnost mají v pražských Čakovicích,... celý článek

Chystáte se autem do Itálie? Pozor na nová omezení a pokuty

22. 10. 2025 | Petr Kučera

Chystáte se autem do Itálie? Pozor na nová omezení a pokuty

Řidiče jedoucí do Itálie – například lyžovat na sever země – letos čeká několik důležitých novinek. Například přísnější pokuty za alkohol, telefonování nebo vysokou rychlost. Pozor... celý článek

Balíček v boxu chybí nebo dorazil cizí? Jak postupovat krok za krokem

22. 10. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Balíček v boxu chybí nebo dorazil cizí? Jak postupovat krok za krokem

Otevřeli jste výdejní box a váš balíček v něm nebyl? Nebo jste uvnitř dokonce našli balíček cizí? S boomem tohoto typu doručování nejde zdaleka o ojedinělou situaci. Poradíme, jak dodržováním... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI