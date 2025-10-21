Praha spustila Uličníka. Aplikace prozradí, proč se vaše ulice jmenuje právě takhle

Praha spustila pro veřejnost aplikaci Pražský uličník. Má posloužit všem zájemcům o historii české metropole. Nabízí totiž základní informace o původu názvů pražských ulic, náměstí, parků nebo nábřeží.
Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Archivu hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje s rozpočtem 565 312 korun. Jedná se o digitální verzi původní encyklopedie názvů pražských prostranství vydané knižně nakladatelstvím Academia.
Aplikace je dostupná na telefonu i počítači zdarma. V současnosti je v ní k nalezení celkem 8318 uličních názvů, celkový počet se ale průběžně mění s ohledem na nově vznikající, případně zanikající ulice.
Vyhledávání funguje na základě zadání současného názvu ulice. Je ale možné zadat také historický název (například Koněvova) nebo názvy německé (například Am Graben). Dále lze využít abecední seznam ulic anebo i seznam souborných hesel (například Barrandov nebo Zahradní Město). Součástí jsou i ulice nevzniklé, tedy ty, které byly úředně pojmenovány, ovšem nakonec nikdy ve městě nevznikly.
Jednotlivé uliční názvy jsou podle magistrátu často obohacené dobovými i současnými fotografiemi: například ulice Jánská nebo Albertov. V aplikaci je pro náhled také možné využít různé historické mapy, například Jüttnerův plán Prahy z roku 1816.
Pavla Adamcová
