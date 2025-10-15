Jak na závěť, smlouvu nebo úschovu? Notáři opět poradí zadarmo

Notářská komora ČR pořádá v úterý 21. října devátý ročník Dne otevřených dveří. Notáři budou lidem celý den poskytovat právní konzultace bez nároku na honorář, a to po telefonu i osobně.
Zájem o právní konzultace životních situací podle notářů každoročně stoupá. „Z minulých let víme, že telefonní linky i přítomní notáři jsou vytíženi od samého začátku akce až do jejího konce. Lidé se obvykle zajímají o převody majetku a s tím související sepsání smlouvy, ale také o služby, které notáři převedli i do online prostředí, jako je například zakládání s.r.o. Zajímá je, zda je takové založení opravdu plnohodnotné, jak probíhá a zda opravdu nakonec nemusí k notáři osobně jít vyzvednout nějaký fyzický dokument,“ popisuje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.
Zvýšený zájem podle něj mají lidé o notářské úschovy peněz, které byly v nedávné době ještě více zabezpečeny díky automatickým notifikacím účastníkům a kontrole Notářské komory. Více jsme o tom psali zde: Peníze uložené u notářů budou nově pod dohledem. Kvůli bezpečnosti.
„Častým tématem jsou samozřejmě také předmanželské smlouvy jako prostředek ochrany před dluhy druhého manžela,“ dodává Neubauer. O tématu předmanželských smluv si můžete přečíst více tady: Předmanželská smlouva není sprosté slovo. Notářka radí, kdy ušetří peníze i nervy.
Notáři budou veřejnosti k dispozici opět v sídle Notářské komory na Praze 2 v ulici Apolinářská 12, a to mezi 9. a 16. hodinou. Telefonický kontakt můžete najít na webu Notářské komory ČR.
