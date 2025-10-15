Už vám děti řekly „six-seven“? Vysvětlujeme, co tím myslí

Výrazy jako skibidi nebo sigma má už snad většina rodičů zvládnuté. Tedy pokud pomineme, že už jsou nejspíš dávno out. Jak ale naložit s tím, když za vámi dítě přijde a oznámí vám, že „six-seven“, tedy v překladu šest-sedm?
Jednoduše se jedná o další trend ze sociálních sítí, konkrétně je to virální meme z TikToku.
A co že přesně znamená? Tentokrát vlastně vůbec nic.
Jedná se v podstatě o nesmyslnou frázi, jakýsi interní humor, který lze náhodně a bezúčelně používat jakkoli. Ukazujete tím, že jste v obraze, případně druhého rozhodíte, pokud netuší, o co se jedná. Hlášku často provází jednoduché gesto rukama nahoru a dolů, které ji dělá rozpoznatelnou i bez slov.
Například americký deník Wall Street Journal popsal, jak tato hláška způsobuje peklo vyučujícím matematiky na školách v USA.
Meme údajně pochází z písně Doot Doot (6 7) od amerického rappera Skrilly, která opakuje refrén „6-7“. S trendem je spojovaný také hráč NBA LaMelo Ball, protože měří přesně 6 stop a 7 palců.
Mezi mládeží se ale hláška rozšířila hlavně díky videu, ve kterém chlapec nadšeně vykřikne „six seven“ během basketbalového zápasu. Právě tenhle moment pomohl virálnímu šíření fráze a ukázal, že ji lze použít v běžném kontextu zábavy i sportu.
Magazín People připomněl, že trend ještě zesílil, když mladá hvězda WNBA Paige Bueckersová použila frázi během tiskové konference. „Jsem tu už pět let, ale připadalo mi to spíš jako six, seven,“ řekla novinářům a rozesmála se do mikrofonu.
V každém případě význam samotného výrazu je nejasný a otevřený interpretaci. Někdo ho chápe doslova, jiní ho používají čistě jako ironický či absurdní prvek bez konkrétního smyslu. Trend tak zapadá do širšího proudu současné internetové kultury, která staví na nadsázce, náhodnosti a sdílených narážkách místo jednoznačného významu.
Pavla Adamcová
