Končí podpora Windows 10. Návod, jak ji bezplatně prodloužit o rok

K 14. říjnu 2025 končí podpora operačního systému Windows 10. Bez ní uživatelé přijdou o aktualizace bezpečnostních záplat a technickou podporu.
Windows 10, které má podle průzkumu společnosti Eset na svém počítači stále třetina českých uživatelů, po tomto termínu tedy budou fungovat dál. Nebudou ovšem tak dobře chráněny před bezpečnostními hrozbami, kterých je v on-line prostředí celá řada.
„Pokud používáme neaktuální systém bez pravidelných aktualizací s bezpečnostními opravami, hazardujeme nejen s naším soukromím, ale i s bezpečím našich dat a financí. V době, kdy se útoky stávají stále sofistikovanějšími, je aktuálnost a podpora operačního systému naprostá nutnost,“ upozorňuje Jindřích Mičán, technický ředitel pražské pobočky Eset.
Možností, jak situaci vyřešit, jsou (kromě koupě nového počítače) v zásadě dvě:
- Aktualizace na Windows 11
Aktuální verzi operačního systému si můžete na vašem počítači ověřit v nabídce Specifikace Windows.
Jedním z řešení je, že ho rovnou můžete bezplatně aktualizovat na vyšší verzi, tedy Windows 11. K tomu je ovšem nutné, aby váš počítač splňoval minimální hardwarové požadavky. Zda je splňuje, si ověříte na oficiálním webu společnosti Microsoft.
- Rozšířená bezpečnostní aktualizace (ESU)
Uživatelé, jejichž počítač aktualizaci na novější verzi Windows technicky nezvládne, si mohou aktualizace bezplatně prodloužit ještě o rok, tedy do 13. října 2026. Přesný návod získáte opět na webu Microsoftu.
Prodloužení je možné provést kdykoli během tohoto roku, tedy nikoli pouze dnes. Čím déle ale budete čekat, tím více riskujete bezpečí vašich dat.
K prodloužení je nutné mít nejnovější verzi Windows 10, která je označená jako 22H2. Aktualizace budou navíc na vašem počítači během příštího roku fungovat jen tehdy, budete-li přihlášení pod účtem Microsoft. Pokud ho tedy nemáte, musíte se zaregistrovat, návod je zde.
Pokud máte obojí splněno, mělo by se na vašem počítači v nabídce Windows Update zobrazit oznámení o registraci do programu ESU (Extended Security Updates).
Prodloužení o rok bylo původně možné pouze za poplatek, případně za nasbírané body ve službě Microsoft Reward.
Ovšem díky spotřebitelské organizaci Euroconsumers pro evropské uživatele tyto podmínky povinné nejsou. Euroconsumers totiž měla za to, že bezplatné ukončení podpory ze strany Microsoftu pro Windows 10 je v rozporu s aktem Evropské unie o digitálních trzích. Po kritice pak Microsoft ustoupil.
