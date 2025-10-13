ČEZ zlevnil energie s fixací. Ceník upraví i od nového roku

Společnost ČEZ zlevnila fixované dodávky energií. Dvouletou fixaci na dodávky plynu nově nabízí o čtvrtinu levněji za cenu 1180 korun za megawatthodinu včetně DPH, tříletou pak za 1089 Kč/MWh včetně DPH.
„I přestože velkoobchodní ceny plynu teď významně neklesají, rozhodli jsme se před začátkem topné sezony snížit ceny víceletých fixací, o které začíná být mezi zákazníky větší zájem. Jak u dvouleté, tak tříleté plynové fixace můžeme našim zákazníkům nabídnout cenu pod tisíc korun za megawatthodinu na obchodní složce a úsporu v řádu desítek procent,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Zlevnění fixovaných produktů oznámil ČEZ i u elektřiny. Ceny tarifu se závazkem do října 2027 meziročně klesly o téměř 330 korun na 3099 za MWh včetně DPH.
Kromě toho ČEZ plánuje další zlevnění od ledna 2026, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. O kolik to bude, zatím není jasné.
„Počítáme s tím, že dodržíme naše tradiční datum pro zlevnění produktů na dobu neurčitou 1. ledna nového roku. Nyní provádíme nezbytné kalkulace, všechny zákazníky budeme včas o snížení cen informovat,“ dodal Kadlec.
Ceníky upravuje také konkurence. Pražská energetika (PRE) zlevní od 1. listopadu energie odběratelům, kteří nemají fixaci cen. Má jít o půl milionu klientů. Cena elektřiny se oproti současnosti sníží až o deset procent, plyn zlevní o osm procent. Více jsme o tom psali zde: PRE zlevní od listopadu elektřinu a plyn. Ale jen některým zákazníkům.
E.ON od začátku září dočasně snížil své ceny energií 800 000 zákazníků se smlouvou bez fixace o deset procent.
Rovněž od září zlevnila dodávky elektřiny a plynu pro nové zákazníky společnosti innogy, a to o stovky korun za megawatthodinu. Cena plynu od innogy u tříletého produktu Optimal klesla od září o 150 Kč/MWh bez DPH, u elektřiny o 160 Kč/MWh bez DPH.
