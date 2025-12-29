Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026

Lidl už ví, kde otevře další outlet. Zůstane na Moravě
28. 12. 2025 | Pavla Adamcová
Outlet obchodního řetězce Lidl se na jaře 2026 přestěhuje do Ostravy. Po Praze a Olomouci se tak jedná už o třetí přesun této prodejny.
Zdroj: Pleska / Gemini
Čtyři dosavadní sociální dávky – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení – nahradí v roce 2026 takzvaná superdávka.
Kdo měl dosud nárok na některou z rušených dávek, měl by podat žádost o superdávku do konce roku 2025 a bude dostávat dosavadní dávky až do dubna 2026. Od května na ni naváže výplata superdávky (nové „dávky státní sociální pomoci“). Kdo nestihne podat žádost do 31. prosince, zanikne mu nárok na původní dávky ke konci roku 2025. O superdávku pak bude muset žádat jako nový zájemce od ledna 2026.
Podrobně:
Minimální mzda se od ledna 2026 zvyšuje o 1600 Kč měsíčně, zaměstnanci by neměli dostávat méně než 22 400 Kč hrubého. Při kratším úvazku než 40 hodin týdně se krátí úměrně odpracované době. V hodinovém vyjádření stoupne minimální mzda o deset korun na 134,40 Kč za hodinu.
Různé úrovně zaručené mzdy (státem určený minimální výdělek pro jednotlivé profese) od roku 2025 skončily. Dál existují zaručená minima jen pro různé úrovně profesí odměňovaných platem, tedy pro zaměstnance ve veřejné sféře. I tahle minima se od začátku roku zvyšují. Tady je podrobný přehled: Minimální mzda a zaručený plat 2026
Kolik dostanete v novém roce? Kalkulačka čisté mzdy 2026:
Minimální záloha na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) při hlavní činnosti se zvyšuje na 5720 Kč měsíčně, u zdravotního pojištění na 3306 Kč. Celkově tak minimální zálohy v roce 2026 rostou na 9026 Kč měsíčně – v porovnání s rokem 2025 jsou o 1124 Kč vyšší. V součtu za celý rok má zvýšení dosáhnout 13 488 Kč.
Začínající podnikatelé mají v prvních třech letech úlevu: minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti pro ně bude 3575 Kč měsíčně. Začínající podnikatelé si zároveň mohou odložit platby sociálního pojištění až o dva roky – ale musí ho pak doplatit zpětně.
Při dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ zůstává minimální pojistné 243 Kč měsíčně.
Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ (měsíčně)
rok 2026
rok 2025
Hlavní činnost
5720 Kč
4759 Kč
Hlavní činnosti při začátku podnikání
3575 Kč
3399 Kč
Vedlejší činnost
1574 Kč
1496 Kč
Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ (měsíčně)
rok 2026
rok 2025
Hlavní činnost
3306 Kč
3143 Kč
Vedlejší činnost
neplatí se
neplatí se
„Konsolidační balíček“ schválený vládou Petra Fialy zvýšil minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ – z původních 25 % průměrné mzdy vzrostl postupně během tří let (počínaje lednem 2024) vždy o pět procentních bodů až na 40 % od ledna 2026. Odvody tak stouply výrazněji než podle dřívějších pravidel, kdy se zvyšovaly jen kvůli samotnému růstu průměrné mzdy.
Staronová ministryně financí Alena Schillerová slibuje, že odvody pro rok 2026 sníží zpětně (budou sice pořád vyšší než v roce 2025, ale ne o tolik). Zatím je však potřeba odvádět částky uvedené v předchozích tabulkách. Jak by to mohlo vypadat, až nová vláda prosadí svou představu, jsme podrobně popsali tady: Zálohy OSVČ na sociální pojištění 2026
Limit, od kterého se platí sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce (DPP), se od ledna 2026 zvyšuje na 12 000 Kč z předchozích 11 500 Kč měsíčně. Stejný limit platí i pro možnost využít srážkovou daň.
U druhého typu zaměstnávání mimo pracovní poměr – dohod o pracovní činnosti (DPČ) – zůstává limit pro placení odvodů 4000 Kč.
Novinkou jsou úlevy pro sezonní zaměstnance pracující v ovocnářství a zelinářství na základě dohody o provedení práce. Získají slevu 7,1 % na sociálním pojištění, takže na něj podle ministerstva zemědělství nebudou muset nic odvádět.
Zároveň se zvýší celkový limit hodin, který může sezonní pracovník pro zemědělský podnik vykonat. „Pokud bude dohoda o provedení práce sjednána výlučně k výkonu práce v období od 1. dubna do 30. listopadu a tato práce bude spočívat ve sklizni, péči o porost, posklizňové úpravě, třídění, skladování, balení a přípravě k přepravě při produkci ovoce a zeleniny, bude moci pracovník v tomto období pracovat pro zemědělský podnik až 1280 hodin,“ řekl předchozí ministr zemědělství Marek Výborný.
Podrobně: DPP a DPČ v roce 2026
DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů
Další kalkulačky
Rok 2026 přináší několik výrazných změn:
Podrobný přehled: Podpora v nezaměstnanosti 2026 a změny
|Výše podpory v roce 2026
|věk žadatele
|měsíc čerpání
|výše podpory (z předchozího čistého příjmu)
|do 52 let
|1.-2. měsíc
|80 %
|3.-4. měsíc
|50 %
|5. měsíc
|40 %
|52 až 57 let
|1.-3. měsíc
|80 %
|4.-6. měsíc
|50 %
|7.-8. měsíc
|40 %
|od 57 let
|1.-3. měsíc
|80 %
|4.-6. měsíc
|50 %
|7.-11. měsíc
|40 %
|Zdroj: zákon o zaměstnanosti
Spočítejte si, kolik dostanete v roce 2026:
Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie nebudou v roce 2026 platit odběratelé přímo, ale prostřednictvím státu. Nová vláda schválila, že stát „na sebe“ převezme veškerou podporu obnovitelných zdrojů. Podle Energetického regulačního úřadu to domácnostem sníží regulovanou složku ceny až o 15 %, firmám ještě víc. U domácností tvoří regulovaná složka kolem 45 % celkové ceny za elektřinu.
Domácnosti dosud platily příspěvek ve výši 599 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. Menší domácnost, která elektřinou jen svítí, má běžné spotřebiče a může tak mít spotřebu dvě MWh za rok, tak ušetří zhruba 1200 korun ročně. S rostoucí velikostí domácnosti a s více způsoby využití elektřiny bude úspora vyšší.
Čtěte víc: Ceny elektřiny v roce 2026
Starobní důchodci budou muset od ledna 2026 dostávat přinejmenším 9800 Kč místo dosavadních 5430 Kč. Výše starobního důchodu – a také invalidního důchodu třetího stupně – totiž musí nově dosahovat alespoň dvaceti procent úředně stanovené průměrné mzdy.
Dosud byla na průměrnou mzdu navázána jen základní (pevná) část důchodu, která je pro všechny stejná. Zákon ji stanoví jako deset procent průměrné mzdy – základní výměra tak od ledna 2026 stoupne na 4900 Kč z letošních 4660 Kč.
Podobným způsobem se začne nově počítat i minimální výše procentní výměry důchodu – takzvané zásluhové části. Ta se odvíjí hlavně od odpracovaných let a výše předchozích výdělků (odvodů), je tedy pro každého penzistu různá. Dosavadní minimum – 770 Kč – se u starobních důchodů od ledna 2026 výrazně zvýší: na 4900 Kč. Součástí procentní části je i takzvané výchovné.
Ve výsledku – součtu pevné a procentní výměry – to znamená, že všechny starobní důchody a invalidní důchody třetího stupně nesmí být od ledna 2026 nižší než 9800 Kč měsíčně. U dalších druhů důchodů bude nové minimum nižší:
Minimální výše důchodů od ledna 2026
|druh důchodu
|minimální výše (součet pevné a procentní části)
|starobní
|9 800 Kč
|invalidní 3. stupně
|9 800 Kč
|invalidní 2. stupně
|7 350 Kč
|invalidní 1. stupně
|6 534 Kč
|vdovský, vdovecký
|7 350 Kč
|sirotčí
|6 860 Kč
|Zdroj: nařízení vlády
Nový výpočet minimálního důchodu se týká nejen nově přiznaných, ale i všech současných důchodů. O případné zvýšení není potřeba žádat – stát od roku 2026 automaticky dorovná důchod tak, aby nebyl nižší než podle nových pravidel. V dalších letech se bude minimální výše dál pravidelně valorizovat tak, aby jak pevná, tak procentní část dosahovaly vždy deseti procent průměrné mzdy.
Od ledna 2026 se díky pravidelné valorizaci zvyšují všechny druhy důchodů. Základní výměra stoupne o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní výměra se zvýší o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun na přibližně 21 840 korun.
Novoroční zvýšení se týká všech vyplácených důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).
Spočítejte si, kolik přidají právě vám:
Česká správa sociálního zabezpečení přestává automaticky zasílat valorizační oznámení v papírové podobě. Pošle ho do datové schránky, pokud ji lidé mají zřízenou, případně bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Lidé, kteří si požádali o zaslání listinného valorizačního oznámení na adresu, jej obdrží stejným způsobem jako v předchozích letech, nově však zaplatí náklady (26 Kč) na jeho doručení poštou. Náklady neplatí lidé narození před rokem 1955.
Příspěvek na péči se od ledna zvyšuje, ale jen pro první a druhý stupeň závislosti.
Podrobně: Příspěvek na péči 2026
Základní částka rodičovského příspěvku (350 tisíc korun pro děti narozené od roku 2024) se v novém roce nezvyšuje.
Při narození dvou a více dětí současně – takzvaných vícerčat – dostanou rodiny od roku 2026 dvojnásobek základní částky, tedy 700 tisíc korun. Do konce roku 2025 to byl 1,5násobek základní částky, tedy 525 tisíc korun.
Nárok na vyšší příspěvek mají i všichni rodiče, jejichž vícerčata budou na začátku roku 2026 stále nejmladšími narozenými dětmi v rodině (nenarodí se jim mezitím další potomek) a současně nepřesáhnou věkový limit. Ten je čtyři roky u dětí narozených do konce roku 2023 nebo tři roky u dětí narozených od roku 2024.
Pokud rodiče k 1. lednu 2026 stále čerpají příspěvek na vícerčata, zvýší se jim celková částka automaticky. Pokud rodiče vyčerpali dřívější strop (525 tisíc) ještě před začátkem roku 2026, ale vícerčata jsou stále nejmladšími v rodině a současně nepřesahují věkový limit, mohou o výplatu příspěvku (dočerpání do nového stropu) znovu požádat.
Podrobně: Rodičovský příspěvek 2026
Nová pravidla pro rozvody mají být jednodušší, rychlejší a přívětivější pro všechny zúčastněné, zejména pro děti. Hlavně když se manželé dokážou domluvit na podstatných bodech. Změny mají odstranit zbytečné formality a přežité požadavky, které celý proces zdržují a prodražují.
Motivovat k tomu, aby se partneři předem dohodli, má také vyšší soudní poplatek. Zatímco za smluvený rozvod zůstane na 2000 korunách, u nesmluveného stoupne na 5000 korun.
Změny podrobně: Nová pravidla pro rozvod manželství
Od ledna 2026 se mění systém preventivních prohlídek. Přibudou nová vyšetření, některé testy se budou dělat častěji a pojišťovna na ně víc přispěje. Cílem je zachytit vážná onemocnění dříve, než způsobí vážné komplikace – a víc využít roli praktických lékařů, kteří podle ministerstva nejlépe znají své pacienty.
Velký přehled: Preventivní prohlídky nově. Na co máte nárok?
Mezi takzvané státní pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát, mimo jiné patří lidé pečující o jedno dítě do sedmi let. Dosud to byly také osoby pečující o dvě a více dětí až do 15 let věku.
Nově budou do této kategorie patřit pouze osoby pečující o jedno či více dětí do sedmi let věku. Na druhou stranu skončí některá dřívější omezení – například maximální stanovená délka pobytu dítěte ve školce nebo zákaz příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.
Čtěte víc: Změny ve zdravotním pojištění pro pečující o děti
Od ledna 2026 dostanou všechny ženy po porodu automaticky tři žádanky na domácí návštěvu porodní asistentky během šestinedělí. Pomoc asistentky bude plně placena z veřejného zdravotního pojištění.
Takovou možnost sice matky měly už dříve, ale většímu využití bránily jednak slabá informovanost, jednak další omezení: lékař musel vypsat žádanku a porodní asistentka musela mít smlouvu s pojišťovnou. Nově nebude aktivita lékaře nutná a zdravotní pojišťovny dostaly za úkol počet smluv s asistentkami navýšit.
Čtěte víc: Porodní asistentka pro všechny maminky
Od roku 2026 mají někteří zaměstnanci nárok na příspěvek od zaměstnavatele na penzijní spoření. Povinný příspěvek zaměstnavatele se týká zaměstnanců vykonávajících práci ve třetí rizikové kategorii podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.
„Jde o práce spojené s rizikovými faktory jako je chlad, teplo, vibrace, hluk, prach v míře překračující hygienické limity. Může sem patřit svářeč, kovář, lakýrník, lesní dělník, skladník v mrazírnách nebo stavbař. Dále pracovníci v hutnictví, slévárenství, v těžkých výrobních provozech. Vždy ale záleží, zda jsou přítomny rizikové faktory, které podle hygienických předpisů mohou znamenat ohrožení zdraví,“ upřesňuje NN Penzijní společnost.
Výše příspěvku je čtyři procenta vyměřovacího základu (v zásadě tedy hrubé mzdy) za rozhodné období. Podmínkou je odpracovat alespoň tři osmihodinové směny rizikové práce za měsíc (kratší směny se případně sčítají).
Novinka reaguje na to, že zaměstnanci ve třetí rizikové kategorii nedosáhnou na nižší důchodový věk (na rozdíl od čtvrté kategorie). Mohou požádat o takzvaný předdůchod – jednou z podmínek je však mít dostatečně naspořeno v doplňkovém penzijním spoření.
Limity pro běžnou údržbu a drobné opravy, které platí nájemník, se zvyšují o 50 procent. Jde o první změnu po deseti letech.
Psali jsme podrobně: Nájemníci zaplatí víc za opravy
Výplata důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty od ledna 2026 opět zdražuje. Poplatek se zvyšuje na 94 korun z dřívějších 78 korun. Týká se důchodů přiznaných po začátku roku 2010.
Bez poplatku zůstává výplata důchodu na bankovní účet. Ten si lze snadno a zdarma založit i na kterékoliv pobočce České pošty, její zaměstnanci pomohou s nastavením. Jde o účet v ČSOB Poštovní spořitelně – důchodci si z něj pak mohou jednou měsíčně vybrat hotovost na přepážce zdarma, bez poplatku je také jedna donáška hotovosti na jakoukoliv adresu zdarma.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dosud vyplácela důchod do zahraničí vždycky až poté, co od příjemce obdržela ověřené Potvrzení o žití.
Od ledna 2026 se zmírňují podmínky pro některé situace:
Lidem, kteří se rozhodnou pro odchod do předčasného starobního důchodu a získali 45 let doby pojištění, bude jejich výpočtový základ za určitých podmínek nově krácen jen o 0,75 % místo o 1,5 % za každých i započatých 90 dnů předčasnosti.
Změna se týká jen důchodů přiznaných počínaje rokem 2026.
Doktorské studium absolvované po roce 2009 se začne započítávat jako náhradní doba pojištění. Novinka se týká důchodů přiznaných od roku 2026. Dříve přiznané důchody se přepočítávat nebudou.
Započítávat se bude pouze první úspěšně dokončené studium v doktorském studijním programu. Student tím může získat maximálně čtyři roky náhradních dob pojištění. Uznává se studium v prezenční formě na vysoké škole v Česku. Studium v zahraničí jen tehdy, když ho ministerstvo školství uzná za rovnocenné studiu na vysoké škole v Česku.
Roční dálniční známka v Česku je od ledna 2026 dražší o 130 korun oproti předchozímu roku. Nově přijde na 2570 korun.
Jednodenní známka zdražuje o dvacet korun na 230 korun, desetidenní o deset korun na 300 korun, měsíční o dvacet korun na 480 korun.
Na konci roku 2025 se otevřely desítky nových kilometrů dálnic. Kde všude přibyly a kde začnou fungovat v roce 2026? Tady je přehled.
Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.
Paušální daň pro 2026 stoupne v základní variantě na celkem 9984 korun měsíčně. Živnostníci a další OSVČ, kteří se pro ni dobrovolně rozhodnou, si tak oproti předchozímu roku připlatí 1268 korun měsíčně.
První pásmo paušální daně – nejčastěji využívaná varianta – zahrnuje samotnou daň z příjmů 100 korun, minimální výši zdravotního pojištění (3306 Kč v roce 2026) a minimální výši důchodového pojištění navýšenou o 15 procent (6578 Kč v roce 2025). Celkově to v roce 2026 bude dělat zmíněných 9984 korun měsíčně, to znamená v součtu 119 808 korun ročně.
Druhé a třetí pásmo paušální daně zůstávají v roce 2026 stejné jako v roce 2025, celkové odvody se tedy nezvyšují.
Noví zájemci se musí přihlásit do 12. ledna 2026. Kdo paušální daň využíval v roce 2025 a chce v tom pokračovat, nemusí nic hlásit. Pokračuje automaticky a jenom si zvýší platbu (pokud dál splňuje podmínky). Kdo paušální daň v roce 2025 využíval, ale chce se z ní pro rok 2026 odhlásit, musí to finančnímu úřadu oznámit do 12. ledna 2026.
Měsíční paušální daň (formálně jde o zálohu) je potřeba zaplatit vždy nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Za leden se tedy platí do 20. ledna 2026.
Paušální režim daně pro OSVČ
(celková měsíční platba daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění)
|rok 2026
|rok 2025
|1. pásmo
|9 984 Kč
|8 716 Kč
|2. pásmo
|16 745 Kč
|16 745 Kč
|3. pásmo
|27 139 Kč
|27 139 Kč
I v tomto případě je pravděpodobné, že staronová ministryně financí Alena Schillerová nakonec paušální daň sníží tak, aby sice byla vyšší než v roce 2025, ale ne tak vysoká, jak chtěla předchozí vláda. Zatím je ale potřeba odvádět částky uvedené v předchozí tabulce – případná změna přijde až zpětně v průběhu roku.
Podrobněji: Paušální daň 2026 – kolik, kdo a jak platí
Od ledna 2026 končí možnost platit zdravotní pojištění v hotovosti. Pojistné, penále i pokuty bude možné hradit jen bezhotovostně. Všech sedm zdravotních pojišťoven proto zruší dosavadní hotovostní pokladny. O změně jsme psali podrobně.
Od roku 2026 bude možné „postoupit splatnou pohledávku na výživné“. V praxi to znamená, že takzvaný oprávněný rodič – typicky samoživitel – bude moct prodat svou pohledávku a nechat tak její vymáhání na profesionálech.
K včasnému plnění vyživovací povinnosti má „povinného rodiče“ motivovat také zvýšení zákonného úroku z prodlení.
Klienti se základní variantou běžného účtu v UniCredit Bank si už nebudou moct vybírat hotovost zdarma z jakéhokoliv cizího bankomatu. Výjimkou zůstanou jen výběry ze sdílené sítě, která vedle UniCredit zahrnuje bankomaty Komerční banky, Monety a Air Bank. Změna se týká debetních karet k účtu Start, který je vždy bez měsíčního paušálu.
Psali jsme víc: Změny poplatků v UniCredit
Česká spořitelna od února 2026 zpřísní podmínky, které musí splnit zájemci o bezplatné vedení prémiového bankovnictví Erste Premier. Zároveň klesne rozsah jednoho z nejžádanějších benefitů – bezplatných vstupů do letištních salonků.
Čtěte víc: Zpřísnění Erste Premier
Lidé, kteří používají službu SIPO od České pošty, zaplatí od ledna o pětinu víc než dosud. Státní podnik totiž musí navýšit cenu o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent.
Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti tak zdraží na 34 Kč z dřívějších 28 Kč, se Zákaznickou kartou na 27 Kč z dosavadních 22 Kč. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.
Podrobně: SIPO znovu zdražuje
Věková hranice pro povinné lékařské prohlídky u řidičů se zvyšuje na 70 let. Podle dosavadních pravidel musí řidiči na první prohlídku v 65 letech, podruhé v 68 letech a poté každé dva roky. Od ledna 2026 stačí jít na prohlídku poprvé v 70 letech, poté zůstává dvouletý interval.
Řidič, který od roku 2026 absolvuje povinnou lékařskou prohlídku, nebude muset mít posudek fyzicky u sebe. Záznam bude dostupný v registru řidičů online. Posudky vydané před 1. lednem 2026 bude nutné stále vozit s sebou.
Od ledna 2026 je možné přes internet požádat také o první řidičské oprávnění.
Současně bude možné žádat také o rozšíření dosavadního řidičského oprávnění. Podmínkou je, že žadatel má řidičský průkaz vydaný v Česku.
Ve všech případech bude možné požádat (za poplatek) o doručení řidičského průkazu do výdejního boxu. Kdo bude chtít žádat osobně na úřadě nebo si tam pak průkaz osobně vyzvednout, má takovou možnost i nadále.
Internetový Portál dopravy může nově využít i sedmnáctiletý žadatel o řidičské oprávnění skupiny B. Zároveň může požádat o zápis mentora (před dosažením věku 18 let).
Lidé, kteří prostřednictvím nájemného splácejí úvěr bytového družstva (označovaný jako anuita), si mohou od roku 2026 odečítat od základu daně zaplacené úroky z úvěru. Pravidla jsou podobná jako u hypoték.
Odpočet bude možné poprvé využít v daňovém přiznání za rok 2026, tedy podaném v prvních měsících roku 2027. Daňovou výhodu mohou využít ti, kteří družstevní byt používají k uspokojení své bytové potřeby.
Čtěte víc: Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) sjednotí téměř třicet formulářů do jediného elektronického podání. Ulehčí hlášení pro finanční správu, správu sociálního zabezpečení nebo statistický úřad.
Naostro se začne od dubna. Co všechno by si měli zaměstnavatelé připravit a jak to bude fungovat, podrobně popisuje podnikatelský web Finmag.cz.
Od ledna 2026 se budou povinně elektronicky podávat také hlášení pracovních úrazů.
Daňový bonus k daňovému zvýhodnění na vyživované dítě může uplatnit jenom ten, kdo vydělá šestinásobek měsíční minimální mzdy. U příjmů za rok 2026 tedy spodní hranice stoupne na 134 400 Kč, zatímco pro příjmy za rok 2025 byla 124 800 Kč.
Takzvané osoby bez zdanitelných příjmů musí platit zálohu na zdravotní pojištění jako 13,5 % z částky minimální mzdy. Pro rok 2026 se záloha zvyšuje na 3024 Kč, zatímco v roce 2025 byla 2808 Kč.
Jde o osoby, které nemají žádný zdanitelný příjem (ze zaměstnání nebo podnikání), ale současně nepatří do kategorie, za níž platí zdravotní pojištění stát. Patří sem hlavně:
Od ledna se každoročně zvyšují sazby tuzemského stravného, u některých států i zahraničního. O trochu vyšší bude také základní náhrada pro lidi, kteří na pracovní cestu jedou vlastním autem.
Podrobně: Stravné a cestovní náhrady 2026
Volnočasové benefity, které zaměstnavatel poskytne, jsou osvobozené od daně z příjmů na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2026 se tedy limit zvyšuje na 24 483 Kč (v roce 2025 byl 23 278 Kč). Jde hlavně o příspěvky na kulturu, sport, rekreaci nebo vzdělávání.
Pro takzvané zdravotní benefity je stropem průměrná mzda – pro rok 2026 nově 48 967 Kč místo dřívějších 46 557 Kč.
Čtěte víc: Jak se změní benefity v roce 2026
Nejlépe vydělávajících zaměstnanců se dotkne pravidelná změna hranice pro progresivní zdanění. Zvýšená 23% sazba (měsíční záloha na daň) se platí od trojnásobku průměrné mzdy, pro rok 2026 to znamená od 146 901 Kč měsíčně. Z celoročního pohledu je to 36násobek průměrné mzdy, pro rok 2026 tedy 1 762 812 Kč.
Zvyšuje se také maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění: 2 350 416 Kč za rok 2026 – počítá se jako 48násobek průměrné mzdy.
Jak chce změnit daně, důchody, podporu rodin, sociální dávky, ochranu spotřebitele, bydlení nebo drobné podnikání? Tady je přehled: Nová vláda ve vaší peněžence
