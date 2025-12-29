Peníze.cz
Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 29. 12. 2025
Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.
Zdroj: Pleska / Gemini

Superdávka: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení

Čtyři dosavadní sociální dávky – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení – nahradí v roce 2026 takzvaná superdávka.

Kdo měl dosud nárok na některou z rušených dávek, měl by podat žádost o superdávku do konce roku 2025 a bude dostávat dosavadní dávky až do dubna 2026. Od května na ni naváže výplata superdávky (nové „dávky státní sociální pomoci“). Kdo nestihne podat žádost do 31. prosince, zanikne mu nárok na původní dávky ke konci roku 2025. O superdávku pak bude muset žádat jako nový zájemce od ledna 2026.

Podrobně:

Minimální mzda

Minimální mzda se od ledna 2026 zvyšuje o 1600 Kč měsíčně, zaměstnanci by neměli dostávat méně než 22 400 Kč hrubého. Při kratším úvazku než 40 hodin týdně se krátí úměrně odpracované době. V hodinovém vyjádření stoupne minimální mzda o deset korun na 134,40 Kč za hodinu.

Různé úrovně zaručené mzdy (státem určený minimální výdělek pro jednotlivé profese) od roku 2025 skončily. Dál existují zaručená minima jen pro různé úrovně profesí odměňovaných platem, tedy pro zaměstnance ve veřejné sféře. I tahle minima se od začátku roku zvyšují. Tady je podrobný přehled: Minimální mzda a zaručený plat 2026

Kolik dostanete v novém roce? Kalkulačka čisté mzdy 2026:

Výpočet mzdy 2025 (hrubá mzda na čistou)

Minimální zálohy OSVČ

Minimální záloha na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) při hlavní činnosti se zvyšuje na 5720 Kč měsíčně, u zdravotního pojištění na 3306 Kč. Celkově tak minimální zálohy v roce 2026 rostou na 9026 Kč měsíčně – v porovnání s rokem 2025 jsou o 1124 Kč vyšší. V součtu za celý rok má zvýšení dosáhnout 13 488 Kč.

Začínající podnikatelé mají v prvních třech letech úlevu: minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti pro ně bude 3575 Kč měsíčně. Začínající podnikatelé si zároveň mohou odložit platby sociálního pojištění až o dva roky – ale musí ho pak doplatit zpětně.

Při dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ zůstává minimální pojistné 243 Kč měsíčně.

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ (měsíčně)

 

rok 2026

rok 2025

Hlavní činnost

5720 Kč

4759 Kč

Hlavní činnosti při začátku podnikání

3575 Kč

3399 Kč

Vedlejší činnost

1574 Kč

1496 Kč

Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ (měsíčně)

 

rok 2026

rok 2025

Hlavní činnost

3306 Kč

3143 Kč

Vedlejší činnost

neplatí se

neplatí se

„Konsolidační balíček“ schválený vládou Petra Fialy zvýšil minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ – z původních 25 % průměrné mzdy vzrostl postupně během tří let (počínaje lednem 2024) vždy o pět procentních bodů až na 40 % od ledna 2026. Odvody tak stouply výrazněji než podle dřívějších pravidel, kdy se zvyšovaly jen kvůli samotnému růstu průměrné mzdy.

Staronová ministryně financí Alena Schillerová slibuje, že odvody pro rok 2026 sníží zpětně (budou sice pořád vyšší než v roce 2025, ale ne o tolik). Zatím je však potřeba odvádět částky uvedené v předchozích tabulkách. Jak by to mohlo vypadat, až nová vláda prosadí svou představu, jsme podrobně popsali tady: Zálohy OSVČ na sociální pojištění 2026

Práce na dohodu

Limit, od kterého se platí sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce (DPP), se od ledna 2026 zvyšuje na 12 000 Kč z předchozích 11 500 Kč měsíčně. Stejný limit platí i pro možnost využít srážkovou daň.

U druhého typu zaměstnávání mimo pracovní poměr – dohod o pracovní činnosti (DPČ) – zůstává limit pro placení odvodů 4000 Kč.

Novinkou jsou úlevy pro sezonní zaměstnance pracující v ovocnářství a zelinářství na základě dohody o provedení práce. Získají slevu 7,1 % na sociálním pojištění, takže na něj podle ministerstva zemědělství nebudou muset nic odvádět.

Zároveň se zvýší celkový limit hodin, který může sezonní pracovník pro zemědělský podnik vykonat. „Pokud bude dohoda o provedení práce sjednána výlučně k výkonu práce v období od 1. dubna do 30. listopadu a tato práce bude spočívat ve sklizni, péči o porost, posklizňové úpravě, třídění, skladování, balení a přípravě k přepravě při produkci ovoce a zeleniny, bude moci pracovník v tomto období pracovat pro zemědělský podnik až 1280 hodin,“ řekl předchozí ministr zemědělství Marek Výborný.

Podrobně: DPP a DPČ v roce 2026

Podpora v nezaměstnanosti

Rok 2026 přináší několik výrazných změn:

  • vyšší podpora v prvních měsících (nově 80 % předchozího čistého výdělku místo 65 %)
  • nižší podpora v posledních měsících jejího čerpání (nově 40 % místo 45 %)
  • maximální výše podpory stoupla na 80 % průměrné mzdy v Česku (dříve 58 %), to znamená 38 537 Kč pro rok 2026
  • končí krácení podpory pro lidi, kteří předchozí pracovní poměr ukončili sami bez vážného důvodu
  • zvýšily se věkové hranice na 52 a 57 let (dosud 50 a 55 let); zkrátila se tím doba čerpání pro lidi těsně nad padesátkou, lidé nad 52 let však dosáhnou na vyšší podporu po delší dobu než podle dřívějších pravidel
  • zvýšila se podpora při rekvalifikaci a její strop
  • zvýšila se podpora pro osoby bez doložení předchozího příjmu (v prvních měsících nově 40 % průměrné mzdy místo dřívějších 15 %)
  • uchazečům, kteří nevyčerpali celou podpůrčí dobu, se prodloužila doba důchodového pojištění (práce) nutná pro získání nároku na novou podporu ze šesti na devět měsíců – když uchazeč předchozí podporu nedočerpal a potom pracuje méně než devět měsíců, může dočerpat jen její zbytek – ne ji dostávat znovu celou od začátku

Podrobný přehled: Podpora v nezaměstnanosti 2026 a změny

Výše podpory v roce 2026
věk žadateleměsíc čerpánívýše podpory (z předchozího čistého příjmu)
do 52 let1.-2. měsíc80 %
3.-4. měsíc50 %
5. měsíc40 %
52 až 57 let1.-3. měsíc80 %
4.-6. měsíc50 %
7.-8. měsíc40 %
od 57 let1.-3. měsíc80 %
4.-6. měsíc50 %
7.-11. měsíc40 %
Zdroj: zákon o zaměstnanosti

Spočítejte si, kolik dostanete v roce 2026:

Ceny elektřiny

Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie nebudou v roce 2026 platit odběratelé přímo, ale prostřednictvím státu. Nová vláda schválila, že stát „na sebe“ převezme veškerou podporu obnovitelných zdrojů. Podle Energetického regulačního úřadu to domácnostem sníží regulovanou složku ceny až o 15 %, firmám ještě víc. U domácností tvoří regulovaná složka kolem 45 % celkové ceny za elektřinu.

Domácnosti dosud platily příspěvek ve výši 599 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. Menší domácnost, která elektřinou jen svítí, má běžné spotřebiče a může tak mít spotřebu dvě MWh za rok, tak ušetří zhruba 1200 korun ročně. S rostoucí velikostí domácnosti a s více způsoby využití elektřiny bude úspora vyšší.

Čtěte víc: Ceny elektřiny v roce 2026

Minimální důchod

Starobní důchodci budou muset od ledna 2026 dostávat přinejmenším 9800 Kč místo dosavadních 5430 Kč. Výše starobního důchodu – a také invalidního důchodu třetího stupně – totiž musí nově dosahovat alespoň dvaceti procent úředně stanovené průměrné mzdy.

Dosud byla na průměrnou mzdu navázána jen základní (pevná) část důchodu, která je pro všechny stejná. Zákon ji stanoví jako deset procent průměrné mzdy – základní výměra tak od ledna 2026 stoupne na 4900 Kč z letošních 4660 Kč.

Podobným způsobem se začne nově počítat i minimální výše procentní výměry důchodu – takzvané zásluhové části. Ta se odvíjí hlavně od odpracovaných let a výše předchozích výdělků (odvodů), je tedy pro každého penzistu různá. Dosavadní minimum – 770 Kč – se u starobních důchodů od ledna 2026 výrazně zvýší: na 4900 Kč. Součástí procentní části je i takzvané výchovné.

Ve výsledku – součtu pevné a procentní výměry – to znamená, že všechny starobní důchody a invalidní důchody třetího stupně nesmí být od ledna 2026 nižší než 9800 Kč měsíčně. U dalších druhů důchodů bude nové minimum nižší:

Minimální výše důchodů od ledna 2026

druh důchoduminimální výše (součet pevné a procentní části)
starobní 9 800 Kč
invalidní 3. stupně9 800 Kč
invalidní 2. stupně7 350 Kč
invalidní 1. stupně6 534 Kč
vdovský, vdovecký7 350 Kč
sirotčí6 860 Kč
Zdroj: nařízení vlády

Nový výpočet minimálního důchodu se týká nejen nově přiznaných, ale i všech současných důchodů. O případné zvýšení není potřeba žádat – stát od roku 2026 automaticky dorovná důchod tak, aby nebyl nižší než podle nových pravidel. V dalších letech se bude minimální výše dál pravidelně valorizovat tak, aby jak pevná, tak procentní část dosahovaly vždy deseti procent průměrné mzdy.

Pravidelná valorizace důchodů

Od ledna 2026 se díky pravidelné valorizaci zvyšují všechny druhy důchodů. Základní výměra stoupne o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní výměra se zvýší o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun na přibližně 21 840 korun.

Novoroční zvýšení se týká všech vyplácených důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Spočítejte si, kolik přidají právě vám:

Valorizace důchodů 2026

Česká správa sociálního zabezpečení přestává automaticky zasílat valorizační oznámení v papírové podobě. Pošle ho do datové schránky, pokud ji lidé mají zřízenou, případně bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Lidé, kteří si požádali o zaslání listinného valorizačního oznámení na adresu, jej obdrží stejným způsobem jako v předchozích letech, nově však zaplatí náklady (26 Kč) na jeho doručení poštou. Náklady neplatí lidé narození před rokem 1955. 

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se od ledna zvyšuje, ale jen pro první a druhý stupeň závislosti.

  • U osob starších 18 let se příspěvek ve stupni I zvyšuje z 880 Kč na 1300 Kč a ve stupni II z 4900 Kč na 5400 Kč.
  • U osob do 18 let se příspěvek ve stupni I zvyšuje z 3300 Kč na 4900 Kč a ve stupni II ze 7400 Kč na 8200 Kč.

Podrobně: Příspěvek na péči 2026

Rodičovský příspěvek

Základní částka rodičovského příspěvku (350 tisíc korun pro děti narozené od roku 2024) se v novém roce nezvyšuje.

Při narození dvou a více dětí současně – takzvaných vícerčat – dostanou rodiny od roku 2026 dvojnásobek základní částky, tedy 700 tisíc korun. Do konce roku 2025 to byl 1,5násobek základní částky, tedy 525 tisíc korun.

Platíte hodně za plyn?
Změňte dodavatele

Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme.

Chci ušetřit za plyn

Nárok na vyšší příspěvek mají i všichni rodiče, jejichž vícerčata budou na začátku roku 2026 stále nejmladšími narozenými dětmi v rodině (nenarodí se jim mezitím další potomek) a současně nepřesáhnou věkový limit. Ten je čtyři roky u dětí narozených do konce roku 2023 nebo tři roky u dětí narozených od roku 2024.

Pokud rodiče k 1. lednu 2026 stále čerpají příspěvek na vícerčata, zvýší se jim celková částka automaticky. Pokud rodiče vyčerpali dřívější strop (525 tisíc) ještě před začátkem roku 2026, ale vícerčata jsou stále nejmladšími v rodině a současně nepřesahují věkový limit, mohou o výplatu příspěvku (dočerpání do nového stropu) znovu požádat.

Podrobně: Rodičovský příspěvek 2026

Rozvody, péče o děti

Nová pravidla pro rozvody mají být jednodušší, rychlejší a přívětivější pro všechny zúčastněné, zejména pro děti. Hlavně když se manželé dokážou domluvit na podstatných bodech. Změny mají odstranit zbytečné formality a přežité požadavky, které celý proces zdržují a prodražují. 

Motivovat k tomu, aby se partneři předem dohodli, má také vyšší soudní poplatek. Zatímco za smluvený rozvod zůstane na 2000 korunách, u nesmluveného stoupne na 5000 korun. 

Změny podrobně: Nová pravidla pro rozvod manželství

Preventivní prohlídky u lékaře

Od ledna 2026 se mění systém preventivních prohlídek. Přibudou nová vyšetření, některé testy se budou dělat častěji a pojišťovna na ně víc přispěje. Cílem je zachytit vážná onemocnění dříve, než způsobí vážné komplikace – a víc využít roli praktických lékařů, kteří podle ministerstva nejlépe znají své pacienty.

Velký přehled: Preventivní prohlídky nově. Na co máte nárok?

Zdravotní pojištění placené státem

Mezi takzvané státní pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát, mimo jiné patří lidé pečující o jedno dítě do sedmi let. Dosud to byly také osoby pečující o dvě a více dětí až do 15 let věku.

Nově budou do této kategorie patřit pouze osoby pečující o jedno či více dětí do sedmi let věku. Na druhou stranu skončí některá dřívější omezení – například maximální stanovená délka pobytu dítěte ve školce nebo zákaz příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Čtěte víc: Změny ve zdravotním pojištění pro pečující o děti

Domácí péče po porodu zdarma

Od ledna 2026 dostanou všechny ženy po porodu automaticky tři žádanky na domácí návštěvu porodní asistentky během šestinedělí. Pomoc asistentky bude plně placena z veřejného zdravotního pojištění.

VZP navýší příspěvky z fondu prevence. Tady je přehledVZP navýší příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled

Takovou možnost sice matky měly už dříve, ale většímu využití bránily jednak slabá informovanost, jednak další omezení: lékař musel vypsat žádanku a porodní asistentka musela mít smlouvu s pojišťovnou. Nově nebude aktivita lékaře nutná a zdravotní pojišťovny dostaly za úkol počet smluv s asistentkami navýšit.

Čtěte víc: Porodní asistentka pro všechny maminky

Povinný příspěvek zaměstnavatele na důchod

Od roku 2026 mají někteří zaměstnanci nárok na příspěvek od zaměstnavatele na penzijní spoření. Povinný příspěvek zaměstnavatele se týká zaměstnanců vykonávajících práci ve třetí rizikové kategorii podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.

„Jde o práce spojené s rizikovými faktory jako je chlad, teplo, vibrace, hluk, prach v míře překračující hygienické limity. Může sem patřit svářeč, kovář, lakýrník, lesní dělník, skladník v mrazírnách nebo stavbař. Dále pracovníci v hutnictví, slévárenství, v těžkých výrobních provozech. Vždy ale záleží, zda jsou přítomny rizikové faktory, které podle hygienických předpisů mohou znamenat ohrožení zdraví,“ upřesňuje NN Penzijní společnost.

Výše příspěvku je čtyři procenta vyměřovacího základu (v zásadě tedy hrubé mzdy) za rozhodné období. Podmínkou je odpracovat alespoň tři osmihodinové směny rizikové práce za měsíc (kratší směny se případně sčítají).

Novinka reaguje na to, že zaměstnanci ve třetí rizikové kategorii nedosáhnou na nižší důchodový věk (na rozdíl od čtvrté kategorie). Mohou požádat o takzvaný předdůchod – jednou z podmínek je však mít dostatečně naspořeno v doplňkovém penzijním spoření.

Nájemníci, opravy v bytě

Limity pro běžnou údržbu a drobné opravy, které platí nájemník, se zvyšují o 50 procent. Jde o první změnu po deseti letech.

Psali jsme podrobně: Nájemníci zaplatí víc za opravy

Výplata důchodu v hotovosti

Výplata důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty od ledna 2026 opět zdražuje. Poplatek se zvyšuje na 94 korun z dřívějších 78 korun. Týká se důchodů přiznaných po začátku roku 2010.

Bez poplatku zůstává výplata důchodu na bankovní účet. Ten si lze snadno a zdarma založit i na kterékoliv pobočce České pošty, její zaměstnanci pomohou s nastavením. Jde o účet v ČSOB Poštovní spořitelně – důchodci si z něj pak mohou jednou měsíčně vybrat hotovost na přepážce zdarma, bez poplatku je také jedna donáška hotovosti na jakoukoliv adresu zdarma.

Posílání důchodu do zahraničí

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dosud vyplácela důchod do zahraničí vždycky až poté, co od příjemce obdržela ověřené Potvrzení o žití.

Od ledna 2026 se zmírňují podmínky pro některé situace: 

  • Do členských států Evropské unie (a do států, s kterými má Česko smlouvu o sociálním zabezpečení) bude ČSSZ nově vyplácet důchod v pravidelných měsíčních splátkách. Potvrzení o žití bude vyžadovat nejvýše dvakrát ročně – už ne před každou splátkou důchodu jako dosud.
  • Do států, s nímž má ČSSZ dohodu o elektronické výměně dat o úmrtí (zatím jen Slovensko), bude vyplácet důchod pravidelně každý měsíc. Příjemce už nebude muset zasílat Potvrzení o žití.
  • Do ostatních států bude ČSSZ i nadále posílat důchod až poté, co od příjemce dostane Potvrzení o žití. Záleží na důchodci, jak často bude potvrzení zasílat – a tedy jak často mu pak úřad pošle splátku důchodu.

Krácení důchodu při předčasném odchodu

Lidem, kteří se rozhodnou pro odchod do předčasného starobního důchodu a získali 45 let doby pojištění, bude jejich výpočtový základ za určitých podmínek nově krácen jen o 0,75 % místo o 1,5 % za každých i započatých 90 dnů předčasnosti.

  • Do doby pojištění 45 let se však započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění, které jsou spojeny s fyzickou aktivitou: péče o dítě, péče o závislou osobu a základní vojenská služba.
  • Do doby pojištění 45 let se nezapočítává například doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání nebo doba jakéhokoliv studia.

Změna se týká jen důchodů přiznaných počínaje rokem 2026.

Doktorské studium jako náhradní doba pojištění

Doktorské studium absolvované po roce 2009 se začne započítávat jako náhradní doba pojištění. Novinka se týká důchodů přiznaných od roku 2026. Dříve přiznané důchody se přepočítávat nebudou.

Započítávat se bude pouze první úspěšně dokončené studium v doktorském studijním programu. Student tím může získat maximálně čtyři roky náhradních dob pojištění. Uznává se studium v prezenční formě na vysoké škole v Česku. Studium v zahraničí jen tehdy, když ho ministerstvo školství uzná za rovnocenné studiu na vysoké škole v Česku.

Dálniční známka

Roční dálniční známka v Česku je od ledna 2026 dražší o 130 korun oproti předchozímu roku. Nově přijde na 2570 korun.

Jednodenní známka zdražuje o dvacet korun na 230 korun, desetidenní o deset korun na 300 korun, měsíční o dvacet korun na 480 korun.

Paušální daň

Paušální daň pro 2026 stoupne v základní variantě na celkem 9984 korun měsíčně. Živnostníci a další OSVČ, kteří se pro ni dobrovolně rozhodnou, si tak oproti předchozímu roku připlatí 1268 korun měsíčně.

První pásmo paušální daně – nejčastěji využívaná varianta – zahrnuje samotnou daň z příjmů 100 korun, minimální výši zdravotního pojištění (3306 Kč v roce 2026) a minimální výši důchodového pojištění navýšenou o 15 procent (6578 Kč v roce 2025). Celkově to v roce 2026 bude dělat zmíněných 9984 korun měsíčně, to znamená v součtu 119 808 korun ročně.

Druhé a třetí pásmo paušální daně zůstávají v roce 2026 stejné jako v roce 2025, celkové odvody se tedy nezvyšují.

Noví zájemci se musí přihlásit do 12. ledna 2026. Kdo paušální daň využíval v roce 2025 a chce v tom pokračovat, nemusí nic hlásit. Pokračuje automaticky a jenom si zvýší platbu (pokud dál splňuje podmínky). Kdo paušální daň v roce 2025 využíval, ale chce se z ní pro rok 2026 odhlásit, musí to finančnímu úřadu oznámit do 12. ledna 2026.

Měsíční paušální daň (formálně jde o zálohu) je potřeba zaplatit vždy nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Za leden se tedy platí do 20. ledna 2026.

Paušální režim daně pro OSVČ

(celková měsíční platba daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění)

 rok 2026rok 2025
1. pásmo  9 984 Kč  8 716 Kč
2. pásmo16 745 Kč16 745 Kč
3. pásmo27 139 Kč27 139 Kč

I v tomto případě je pravděpodobné, že staronová ministryně financí Alena Schillerová nakonec paušální daň sníží tak, aby sice byla vyšší než v roce 2025, ale ne tak vysoká, jak chtěla předchozí vláda. Zatím je ale potřeba odvádět částky uvedené v předchozí tabulce – případná změna přijde až zpětně v průběhu roku. 

Podrobněji: Paušální daň 2026 – kolik, kdo a jak platí

Zdravotní pojišťovny: konec hotovosti

Od ledna 2026 končí možnost platit zdravotní pojištění v hotovosti. Pojistné, penále i pokuty bude možné hradit jen bezhotovostně. Všech sedm zdravotních pojišťoven proto zruší dosavadní hotovostní pokladny. O změně jsme psali podrobně.

Výživné

Od roku 2026 bude možné „postoupit splatnou pohledávku na výživné“. V praxi to znamená, že takzvaný oprávněný rodič – typicky samoživitel – bude moct prodat svou pohledávku a nechat tak její vymáhání na profesionálech.

K včasnému plnění vyživovací povinnosti má „povinného rodiče“ motivovat také zvýšení zákonného úroku z prodlení.

UniCredit Bank: výběr z bankomatu

Klienti se základní variantou běžného účtu v UniCredit Bank si už nebudou moct vybírat hotovost zdarma z jakéhokoliv cizího bankomatu. Výjimkou zůstanou jen výběry ze sdílené sítě, která vedle UniCredit zahrnuje bankomaty Komerční banky, Monety a Air Bank. Změna se týká debetních karet k účtu Start, který je vždy bez měsíčního paušálu.

Psali jsme víc: Změny poplatků v UniCredit

Erste Premier

Česká spořitelna od února 2026 zpřísní podmínky, které musí splnit zájemci o bezplatné vedení prémiového bankovnictví Erste Premier. Zároveň klesne rozsah jednoho z nejžádanějších benefitů – bezplatných vstupů do letištních salonků.

Čtěte víc: Zpřísnění Erste Premier

SIPO

Lidé, kteří používají službu SIPO od České pošty, zaplatí od ledna o pětinu víc než dosud. Státní podnik totiž musí navýšit cenu o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent.

Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti tak zdraží na 34 Kč z dřívějších 28 Kč, se Zákaznickou kartou na 27 Kč z dosavadních 22 Kč. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.

Podrobně: SIPO znovu zdražuje

Povinné zdravotní prohlídky pro řidiče

Věková hranice pro povinné lékařské prohlídky u řidičů se zvyšuje na 70 let. Podle dosavadních pravidel musí řidiči na první prohlídku v 65 letech, podruhé v 68 letech a poté každé dva roky. Od ledna 2026 stačí jít na prohlídku poprvé v 70 letech, poté zůstává dvouletý interval.

Řidič, který od roku 2026 absolvuje povinnou lékařskou prohlídku, nebude muset mít posudek fyzicky u sebe. Záznam bude dostupný v registru řidičů online. Posudky vydané před 1. lednem 2026 bude nutné stále vozit s sebou.

Začínající řidiči, rozšíření řidičského oprávnění

Od ledna 2026 je možné přes internet požádat také o první řidičské oprávnění.

Současně bude možné žádat také o rozšíření dosavadního řidičského oprávnění. Podmínkou je, že žadatel má řidičský průkaz vydaný v Česku.

Dobíjíte kredit v mobilu přes banku? Minimální částka stoupneDobíjíte kredit v mobilu přes banku? Minimální částka stoupne

Ve všech případech bude možné požádat (za poplatek) o doručení řidičského průkazu do výdejního boxu. Kdo bude chtít žádat osobně na úřadě nebo si tam pak průkaz osobně vyzvednout, má takovou možnost i nadále.

Internetový Portál dopravy může nově využít i sedmnáctiletý žadatel o řidičské oprávnění skupiny B. Zároveň může požádat o zápis mentora (před dosažením věku 18 let).

Družstevní byty

Lidé, kteří prostřednictvím nájemného splácejí úvěr bytového družstva (označovaný jako anuita), si mohou od roku 2026 odečítat od základu daně zaplacené úroky z úvěru. Pravidla jsou podobná jako u hypoték.

Odpočet bude možné poprvé využít v daňovém přiznání za rok 2026, tedy podaném v prvních měsících roku 2027. Daňovou výhodu mohou využít ti, kteří družstevní byt používají k uspokojení své bytové potřeby. 

Čtěte víc: Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, pracovní úrazy

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) sjednotí téměř třicet formulářů do jediného elektronického podání. Ulehčí hlášení pro finanční správu, správu sociálního zabezpečení nebo statistický úřad.

Naostro se začne od dubna. Co všechno by si měli zaměstnavatelé připravit a jak to bude fungovat, podrobně popisuje podnikatelský web Finmag.cz.

Od ledna 2026 se budou povinně elektronicky podávat také hlášení pracovních úrazů.

Daňový bonus u slevy na dítě

Daňový bonus k daňovému zvýhodnění na vyživované dítě může uplatnit jenom ten, kdo vydělá šestinásobek měsíční minimální mzdy. U příjmů za rok 2026 tedy spodní hranice stoupne na 134 400 Kč, zatímco pro příjmy za rok 2025 byla 124 800 Kč.

 

Osoby bez zdanitelných příjmů

Takzvané osoby bez zdanitelných příjmů musí platit zálohu na zdravotní pojištění jako 13,5 % z částky minimální mzdy. Pro rok 2026 se záloha zvyšuje na 3024 Kč, zatímco v roce 2025 byla 2808 Kč.

Jde o osoby, které nemají žádný zdanitelný příjem (ze zaměstnání nebo podnikání), ale současně nepatří do kategorie, za níž platí zdravotní pojištění stát. Patří sem hlavně:

  • student starší 26 let (s výjimkou pro doktorandy – za určitých podmínek),
  • student školy, která není ministerstvem uznána jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině a podobně),
  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do sedmi let (jestliže nepobírá žádný důchod nebo není v evidenci uchazečů o zaměstnání),
  • člověk, který má jenom příjmy nepodléhající dani z příjmů – například na základě dohody o provedení práce pod 12 000 Kč měsíčně, nebo dohody o pracovní činnosti s příjmem nedosahujícím v kalendářním měsíci výše 4500 Kč,
  • člověk, který má jenom příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo takzvané ostatní příjmy (např. z příležitostných činností, z příležitostného nájmu movitých věcí, z převodu nemovité věci a podobně),
  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce,
  • student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat.

Pracovní cesty

Od ledna se každoročně zvyšují sazby tuzemského stravného, u některých států i zahraničního. O trochu vyšší bude také základní náhrada pro lidi, kteří na pracovní cestu jedou vlastním autem.

Podrobně: Stravné a cestovní náhrady 2026

Výpočet cestovních náhrad 2026

km
l/100 km

Benefity pro zaměstnance

Volnočasové benefity, které zaměstnavatel poskytne, jsou osvobozené od daně z příjmů na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2026 se tedy limit zvyšuje na 24 483 Kč (v roce 2025 byl 23 278 Kč). Jde hlavně o příspěvky na kulturu, sport, rekreaci nebo vzdělávání.

Pro takzvané zdravotní benefity je stropem průměrná mzda – pro rok 2026 nově 48 967 Kč místo dřívějších 46 557 Kč.

Čtěte víc: Jak se změní benefity v roce 2026

Progresivní zdanění

Nejlépe vydělávajících zaměstnanců se dotkne pravidelná změna hranice pro progresivní zdanění. Zvýšená 23% sazba (měsíční záloha na daň) se platí od trojnásobku průměrné mzdy, pro rok 2026 to znamená od 146 901 Kč měsíčně. Z celoročního pohledu je to 36násobek průměrné mzdy, pro rok 2026 tedy 1 762 812 Kč.

Zvyšuje se také maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění: 2 350 416 Kč za rok 2026 – počítá se jako 48násobek průměrné mzdy.

Nová vláda

Plno změn slibuje nová vláda. Některé by ráda prosadila co nejdříve. Sledujte nás na sítích Facebook, X (Twitter), Instagram nebo Linkedin a včas se dozvíte, co se chystá!

Jak chce změnit daně, důchody, podporu rodin, sociální dávky, ochranu spotřebitele, bydlení nebo drobné podnikání? Tady je přehled: Nová vláda ve vaší peněžence

Už je tady!

Ilustrační obrázek
Zdroj: Pleska / Midjourney

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

