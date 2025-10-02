Peníze.cz
Parlamentní volby 2025: Jak budou mít otevřeno volební místnosti a na co pozor

Pavla Adamcová | rubrika: Jak na to | 2. 10. 2025
Parlamentní volby v Česku proběhnou už 3. a 4. října. Jak budou otevřené volební místnosti, na co nezapomenout a co si naopak raději odpustit?
Zdroj: Shutterstock

Pojďme tedy rovnou na věc. Volební místnosti budou po Česku otevřeny dva dny:

  • V pátek 3. října od 14:00 do 22:00
  • V sobotu 4. října od 8:00 do 14:00

Co potřebujete, abyste mohli úspěšně odvolit? Po příchodu se jako volič především musíte prokázat volební komisi. To znamená předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. Kartička pojišťovny nebo řidičák nestačí. Pokud hlasujete jinde než ve svém okrsku (podle svého trvalého bydliště), musíte přidat také voličský průkaz.

Asi není třeba dodávat, že na hlavě nesmíte mít nic, co znemožní vaši identifikaci: například kuklu, masku nebo šátek. Komise vás z volby může vyloučit i tehdy, když dorazíte s logem či sloganem politické strany, který vystavujete na obdiv třeba na oblečení.

Po prokázání vaší totožiní vám komise vydá sadu volebních lístků, je-li třeba, a také obálku. Za plentou do obálky vložíte jeden hlasovací lístek, jinde to udělat nesmíte. Za plentou musíte být sami, výjimkou jsou zdravotní problémy, komise ji často dělá také v případě malých dětí.

I když hlasovací lístek například pokreslíte a pak vložíte do obálky, i tak zůstává platný. Nesmíte ho ovšem výrazně poničit (například celý zmačkat, natrhnout). Platné ovšem nebude to, když politiky, které preferujete, nevykroužkujete (čili neoznačíte kroužkem jejich číslo), ale třeba je okřížkujete nebo osrdíčkujete atd. Vykroužkovat lze maximálně čtyři kandidáty.

Obálku následně vhazujete do urny osobně, nikdo to nesmí udělat za vás. Vhození pouze hlasovacího lístku bez obálky nebude uznáno. 

