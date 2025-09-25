Pokuty za jízdu načerno zvyšují další města. Kde už zaplatíte víc?
25. 9. 2025 | Petr Kučera, Kateřina Hovorková
Nový strop už využívají Ostrava a Středočeský kraj. Pokuty zvýší také dopravní podniky v Praze, Brně a Plzni.
Ztracená peněženka je nemilá věc. Člověk přijde nejen o peníze, ale většinou ho čekají starosti s vyřizováním nových dokladů, blokováním karet a podobně. Co všechno to obnáší, jsme psali nedávno: Občanka, karta, řidičák. Jak postupovat, když přijdete o peněženku.
Je tedy nasnadě, že za poctivého nálezce, který člověku pomůže ke ztracené věci zpátky, bude každý rád. A zákon dokonce to „být rád“ vyčísluje: nálezce má nárok na nálezné ve výši desíti procent hodnoty nalezené věci.
Zároveň ale taky zákon vyčísluje, co čeká toho, kdo si naopak nález hodlá nechat.
„Pokud si nálezce peněženku ponechá, dopouští se přestupku proti majetku, konkrétně úmyslného přisvojení si cizí věc nálezem. O přisvojení věci jde i tehdy, kdy nálezce sice nepoužije žádné finance z peněženky, ale třeba jen odmítá peněženku vydat majiteli. Za tento přestupek lze uložit pokutu až 50 tisíc korun,“ říká Tomáš Pauch z advokátní kanceláře eLegal.
To je ještě lepší varianta. Pokud hodnota peněženky a obsahu přesáhne deset tisíc korun, nejde už o přestupek, ale dokonce o trestný čin, za který hrozí trest až rok odnětí svobody. Ztracenou věc byste neměli mít déle než tři dny.
„Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného,“ říká občanský zákoník. U peněženky k identifikaci vlastníka většinou napomůžou osobní doklady, které v ní bývají, a do pátrání se tedy můžete pustit na vlastní pěst. Pomoct vám můžou sociální sítě nebo prostě jenom hledání na internetu. Na řadu lidí tak snadno najdete kontakt, spojíte se s nimi a domluvíte se na předání.
Na druhou stranu, člověk někdy nemá moc času a rád by celou věc vyřešil uspokojivě. Tak aby ztracená věc našla vlastníka, ale aby s tím měl co nejmíň zařizování a starostí. Je v tom ale háček.
Některé instituce, na které by mu radil obrátit se selský rozum, mu pomoct nemusejí. Budou se při tom odvolávat na výše citovaný paragraf občanského zákoníku, ze kterého plyne, že vlastníkovi předává ztracenou věc nálezce. „Věc, z níž je seznatelný její vlastník, nebude od nálezce převzata,“ píše se tak třeba v pravidlech kanceláře Ztráty a nálezy, kterou provozuje pražský magistrát.
Policie České republiky také pomoct nemusí. „Zákon v tomto případě hovoří jasně a věc byste měl odevzdat přímo majiteli. Pokud to není ve vašich možnostech, tak ji odnést na nejbližší obecní úřad. Policie ČR je až krajní možnost, kolegové nemají zákonnou povinnost věc od vás převzít,“ říká plukovník Ondřej Moravčík z policejního prezidia. Neznamená to, že se policisté nebudou snažit pomoc třeba s vyhledáním kontaktu, ale nejsou prostě nejlepší adresa.
Jiný bývá přístup městské policie. Ta totiž spadá pod obec a obec má podle zákoníku ztracené věci v gesci. Pravda, sice jen ty, u kterých vlastník není známý, ale v praxi se na to naštěstí tolik nehledí.
Pokud není možné nález předat vlastníkovi, bývají strážníci nápomocní. „Za poslední tři roky se strážníci zabývali více než dvanácti stovkami případů, kdy dohledávali majitele ztracené peněženky či jiných osobních věcí,“ popisuje zkušenosti z Brna mluvčí tamější městské policie Jakub Ghanem.
„V případě, že někdo nalezne peněženku či finanční hotovost, může ji odevzdat hlídce Městské policie Pardubice, případně na služebně městské policie, nebo také na oddělení ztrát a nálezů Magistrátu města Pardubice,“ ujišťuje Jana Hývlová z Městské policie Pardubice. „Odevzdaný nález zaevidujeme a učiníme veškeré kroky ke zjištění jeho majitele. Pokud se nám podaří majitele dohledat, je mu nález vrácen. V opačném případě je bezpečně uložen, dokud se o něj majitel nepřihlásí.“
Další – a doporučovaná – je možnost obrátit se na obec přímo. „V praxi je nejjednodušší řešení zajít na obecní úřad nebo městský úřad a odevzdat peněženku tam. Úřad nález zaeviduje a vydá potvrzení,“ říká Tomáš Pauch z advokátní kanceláře eLegal. „Může se také stát, že peněženku najdete ve vlaku, autobuse či MHD anebo ve veřejné budově, například na soudě, ve škole, na nádraží. Tehdy by měl nálezce věc odevzdat provozovateli, tedy například dopravnímu podniku, který si už s nálezem poradí,“ dodává Pauch.
Je také možné využít takzvaných schránek důvěry, které bývají v každé obci. Když se do ní peněženka vejde, můžete tímhle způsobem zajistit její navrácení anonymně. Přijdete tím ovšem nárok na případné nálezné.
Obecní úřad má také za povinnost informovat nálezce, když se mu podaří vlastníka nalézt. To je samozřejmě důležité, pokud stojíte o zákonné nálezné. „Nálezné činí desetinu ceny nálezu,“ říká občanský zákoník. Nejde tedy jenom o hodnotu hotovosti, kterou nalezená peněženka obsahuje, ale i o hodnotu dalších cennějších věcí.
„Nálezné se počítá z hotovosti a z dalšího obsahu peněženky, pokud má zjevnou hodnotu, jako například poukázky, cenné šperky,“ říká právník Pauch. „Hodnota platebních karet ani peněz na účtech se nepočítá – k těm nálezce nemá přístup a jejich hodnota není pro účely nálezu relevantní. Nepočítají se ani náklady, které by majitel musel vynaložit na nové doklady – jde o jeho potenciální škodu,“ dodává Pauch.
Pokud ale máte s vracením nějaké výdaje vy, měl by vám je nálezce proplatit taky – ať jde třeba o cenu cenného psaní nebo jízdenku, kdybyste se za majitelem vypravili někam dál.
Pokud v peněžence není žádná hotovost a cennější věci, právo na nálezné tak docela nezaniká. Občanský zákoník má pro takový případ také ustanovení. Ovšem jeho formulace je dost obecná: „Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení,“ píše se v zákoně.
Když majitel nálezné a „účelně vynaložené náklady“ nálezci odmítne vyplatit, nemusí mu nálezce věc vrátit.
Pokud se majitel peněženky zdráhá zaplatit nálezné a proplatit nutné náklady, nemusí nálezce peněženku předat. Občanský zákoník formuluje pravidlo, že ztracená věc bude vrácena oproti zaplacení nálezného a nutných nákladů.
Nálezné lze případně vymáhat i u soudu – v praxi se to ale nestává. Jednak se málokomu chce, ale především častěji ten, kdo peněženku ztratí nálezné vyplatí. Anebo ho nálezce ani nevyžaduje.
Teoreticky se může stát, že při vracení nastane situace, kdy její majitel tvrdí, že se její obsah od ztráty změnil, že v ní není tolik, co v ní bylo. Nakonec to může být i pravda, když ji před vámi najde někdo jiný, kdo si z ní vezme, co ho zajímá, a nechá v ní jen doklady a staré účtenky.
Důkazní břemeno je ale pak na majiteli. „Pokud tvrdí, že bylo v peněžence víc peněz, musí to být schopen prokázat, například výpisem z bankomatu, svědecky, kamerovými záznamy a podobně. Takové obvinění se prokazuje obtížně. Samotné tvrzení bez důkazů obvykle nepostačí,“ říká advokát Tomáš Pauch z kanceláře eLegal a dodává, že nálezce se pro takový případ může i jistit a k nálezu přivolat svědka či natočit nebo nafotit obsah peněženky třeba na mobil.
