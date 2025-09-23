Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Netflix a pivo. Streamovací platforma si plácla s pivovarnickým obrem

Netflix a pivo. Streamovací platforma si plácla s pivovarnickým obrem

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 23. 9. 2025
Netflix a pivo. Streamovací platforma si plácla s pivovarnickým obrem

Zdroj: Mustafa Boncuk / Shutterstock.com

Světová streamovací platforma Netflix uzavřela globální partnerství s největším pivovarnickým koncernem AB InBev. Pod něj patří značky piv jako Budweiser, Corona, Stella Artois nebo Hoeagaarden.

Finanční podmínky dohody společnosti nezveřejnily. Oba giganty uvádějí, že je spojuje mimo jiné vášeň ke sportu sport, jídlu, hudbě a komedii. Jejich společným cílem je „vytvářet ještě zábavnější zážitek pro diváky, kteří mají věk na to, aby směli konzumovat alkohol, a oslovovat publikum novými a vzrušujícími způsoby“.

„Streaming je společenský a sdílený zážitek – příležitost, kdy se pivo a zábava potkávají,“ prohlásil Marcel Marcondes, globální marketingový ředitel AB InBev: „Toto partnerství je pro naše značky příležitostí, aby prohloubily vztah se spotřebiteli a nabídly více okamžiků k přípitku při sledování obsahu, který formuje kulturu.“

Kampaň Birellu v metru sklidila na sítích kritiku. Za provedení i načasováníKampaň Birellu v metru sklidila na sítích kritiku. Za provedení i načasování

„Neustále hledáme kreativní způsoby, jak budovat naši značku a spojovat se s fanoušky, abychom dál živili nadšení, které přinášejí naše skvělé seriály, napínavé filmy a nezmeškatelné živé události,“ dodala Marian Lee, marketingová ředitelka Netflixu.

Spolupráce má v praxi vypadat tak, že AB InBev a Netflix chystají společné marketingové kampaně u vybraných seriálů a filmů – od britského The Gentlemen po jihokorejskou show Culinary Class Wars. Součástí partnerství mají být speciální edice pivních obalů, digitální propagace, zapojení značek přímo do pořadů i různé spotřebitelské akce.

Společně budou obě společnosti spolupracovat také při živých přenosech. Reklama pivních značek se objeví třeba během živého vánočního přenosu ligy amerického fotbalu NFL nebo mistrovství světa žen ve fotbale 2027, které Netflix bude vysílat.

Zábavní platforma Netflix má po světě přes 300 milionů předplatitelů ve více než 190 zemích světa.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

internet, netflix, pivo, pivovarnictví, pivovary, reklama, televize

A tohle už jste četli?

Jak mají otevřeno obchody 28. září? Pozor na případné zmatky

23. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Jak mají otevřeno obchody 28. září? Pozor na případné zmatky

Den české státnosti a svátek svatého Václava letos připadá na neděli. Jak to ovlivní víkendovou otevírací dobu obchodů?

Rohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu Čech

23. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Rohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu Čech

Online supermarket Rohlik.cz rozšiřuje možnost doručení nákupu dál do jižních Čech a spouští plnohodnotný rozvoz do více než 70 měst a obcí.

Jak číst účtenku z lékárny. Pravidla, která určují, kolik doplácíte za léky

23. 9. 2025 | Kateřina Hovorková

Jak číst účtenku z lékárny. Pravidla, která určují, kolik doplácíte za léky

Cena, kterou zaplatíme v lékárně, se řídí řadou pravidel. Záleží třeba na tom, zda je lék hrazen ze zdravotního pojištění, jakou přirážku zvolí lékárna a distributor nebo jaký lékař... celý článek

Nakupujete v samoobslužných prodejnách? A mohla bych to vidět?

23. 9. 2025 | Pavla Adamcová | 2 komentáře

Nakupujete v samoobslužných prodejnách? A mohla bych to vidět?

Autorka tohoto komentáře není odpůrkyní samoobslužných prodejen, naopak jim fandí. Jen se jí prostě ještě nepovedlo v nich nakoupit.

Na poště nově můžete vybírat hotovost z účtů všech bank

22. 9. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Na poště nově můžete vybírat hotovost z účtů všech bank

Česká pošta nabízí výběr hotovosti u přepážky už nejen klientům ČSOB (Poštovní spořitelny), ale v pilotním provozu nově klientům všech bank. Stačí mít platební kartu a souhlasit s vyšším... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIP