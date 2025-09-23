Netflix a pivo. Streamovací platforma si plácla s pivovarnickým obrem

Jak mají otevřeno obchody 28. září? Pozor na případné zmatky
23. 9. 2025 | Pavla Adamcová
Den české státnosti a svátek svatého Václava letos připadá na neděli. Jak to ovlivní víkendovou otevírací dobu obchodů?
Zdroj: Mustafa Boncuk / Shutterstock.com
Světová streamovací platforma Netflix uzavřela globální partnerství s největším pivovarnickým koncernem AB InBev. Pod něj patří značky piv jako Budweiser, Corona, Stella Artois nebo Hoeagaarden.
Finanční podmínky dohody společnosti nezveřejnily. Oba giganty uvádějí, že je spojuje mimo jiné vášeň ke sportu sport, jídlu, hudbě a komedii. Jejich společným cílem je „vytvářet ještě zábavnější zážitek pro diváky, kteří mají věk na to, aby směli konzumovat alkohol, a oslovovat publikum novými a vzrušujícími způsoby“.
„Streaming je společenský a sdílený zážitek – příležitost, kdy se pivo a zábava potkávají,“ prohlásil Marcel Marcondes, globální marketingový ředitel AB InBev: „Toto partnerství je pro naše značky příležitostí, aby prohloubily vztah se spotřebiteli a nabídly více okamžiků k přípitku při sledování obsahu, který formuje kulturu.“
„Neustále hledáme kreativní způsoby, jak budovat naši značku a spojovat se s fanoušky, abychom dál živili nadšení, které přinášejí naše skvělé seriály, napínavé filmy a nezmeškatelné živé události,“ dodala Marian Lee, marketingová ředitelka Netflixu.
Spolupráce má v praxi vypadat tak, že AB InBev a Netflix chystají společné marketingové kampaně u vybraných seriálů a filmů – od britského The Gentlemen po jihokorejskou show Culinary Class Wars. Součástí partnerství mají být speciální edice pivních obalů, digitální propagace, zapojení značek přímo do pořadů i různé spotřebitelské akce.
Společně budou obě společnosti spolupracovat také při živých přenosech. Reklama pivních značek se objeví třeba během živého vánočního přenosu ligy amerického fotbalu NFL nebo mistrovství světa žen ve fotbale 2027, které Netflix bude vysílat.
Zábavní platforma Netflix má po světě přes 300 milionů předplatitelů ve více než 190 zemích světa.
Sdílejte článek, než ho smažem