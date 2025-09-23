Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Rohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu Čech

Rohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu Čech

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 23. 9. 2025
Rohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu Čech

Zdroj: Mino Surkala / Shutterstock.com

Online supermarket Rohlik.cz rozšiřuje možnost doručení nákupu dál do jižních Čech a spouští plnohodnotný rozvoz do více než 70 měst a obcí.

Nově tak dováží mimo jiné do Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou, Jindřichova Hradce, Třeboně nebo Kardašovy Řečice.

Zákazníci získávají kompletní službu včetně doručení nákupů až ke dveřím. Tedy nikoli jen do výdejních míst Rohlík Point. Díky expanzi svých služeb na jih republiky online supermarket podle svých slov doručuje nákup už na 98 procentech území.

Foto: Rohlik.cz

Kam Rohlik.cz doručuje nákup.

„Na rozšíření do jižních Čech čekaly tisíce zákazníků, jsem rád, že jim nyní můžeme přinést stejné pohodlí, jaké znají naši zákazníci v jiných regionech,“ uvedl za online supermarket Martin Beháň.

Rohlik.cz je součástí skupiny Rohlik Group, která působí na pěti evropských trzích. V online nabídce má přes 24 000 produktů. V Česku mu konkuruje hlavně online supermarket Košík.cz nebo e-shop obchodního řetězce Tesco.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

doprava, nakupování, nákupy, nákupy po internetu, online nakupování, potraviny, rohlík.cz, supermarket, supermarkety

A tohle už jste četli?

Jak číst účtenku z lékárny? Pravidla, která určují, kolik doplácíte za léky

23. 9. 2025 | Kateřina Hovorková

Jak číst účtenku z lékárny? Pravidla, která určují, kolik doplácíte za léky

Cena, kterou zaplatíme v lékárně, se řídí řadou pravidel. Záleží třeba na tom, zda je lék hrazen ze zdravotního pojištění, jakou přirážku zvolí lékárna a distributor nebo jaký lékař... celý článek

Nakupujete v samoobslužných prodejnách? A mohla bych to vidět?

23. 9. 2025 | Pavla Adamcová | 2 komentáře

Nakupujete v samoobslužných prodejnách? A mohla bych to vidět?

Autorka tohoto komentáře není odpůrkyní samoobslužných prodejen, naopak jim fandí. Jen se jí prostě ještě nepovedlo v nich nakoupit.

Na poště nově můžete vybírat hotovost z účtů všech bank

22. 9. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Na poště nově můžete vybírat hotovost z účtů všech bank

Česká pošta nabízí výběr hotovosti u přepážky už nejen klientům ČSOB (Poštovní spořitelny), ale v pilotním provozu nově klientům všech bank. Stačí mít platební kartu a souhlasit s vyšším... celý článek

Lidl má nový slogan. Připomíná krále teleshoppingu

22. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Lidl má nový slogan. Připomíná krále teleshoppingu

Německý obchodní řetězec Lidl v rámci nové kampaně vyměnil svoje hlavní motto. Místo „Lidl. Správná volba“ bude nově používat „Lidl. To se vyplatí“. Mírně se mění i některé grafické... celý článek

Datové schránky: upozornění na zprávu i přepínání jsou teď jednodušší

22. 9. 2025 | Petr Kučera

Datové schránky: upozornění na zprávu i přepínání jsou teď jednodušší

Uživatelé datových schránek se dočkali zásadních vylepšení. Jejich používání je teď výrazně pohodlnější: snadno lze přepínat mezi více schránkami jednoho člověka, e-mailová notifikace... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIP