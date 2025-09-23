Rohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu Čech

Online supermarket Rohlik.cz rozšiřuje možnost doručení nákupu dál do jižních Čech a spouští plnohodnotný rozvoz do více než 70 měst a obcí.
Nově tak dováží mimo jiné do Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou, Jindřichova Hradce, Třeboně nebo Kardašovy Řečice.
Zákazníci získávají kompletní službu včetně doručení nákupů až ke dveřím. Tedy nikoli jen do výdejních míst Rohlík Point. Díky expanzi svých služeb na jih republiky online supermarket podle svých slov doručuje nákup už na 98 procentech území.
Foto: Rohlik.cz
Kam Rohlik.cz doručuje nákup.
„Na rozšíření do jižních Čech čekaly tisíce zákazníků, jsem rád, že jim nyní můžeme přinést stejné pohodlí, jaké znají naši zákazníci v jiných regionech,“ uvedl za online supermarket Martin Beháň.
Rohlik.cz je součástí skupiny Rohlik Group, která působí na pěti evropských trzích. V online nabídce má přes 24 000 produktů. V Česku mu konkuruje hlavně online supermarket Košík.cz nebo e-shop obchodního řetězce Tesco.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
