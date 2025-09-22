Peníze.cz
Datové schránky: upozornění na zprávu i přepínání jsou teď jednodušší

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 22. 9. 2025
Zdroj: Shutterstock

Uživatelé datových schránek se dočkali zásadních vylepšení. Jejich používání je teď výrazně pohodlnější: snadno lze přepínat mezi více schránkami jednoho člověka, e-mailová notifikace prozradí odesílatele i předmět zprávy a náhledy příloh se ukazují na jedno kliknutí.

Po více než patnácti letech od ostrého startu datových schránek se tak jejich fungování přibližuje standardu, na který je běžný uživatel zvyklý u e-mailů. Pro „podnikající fyzické osoby“ jsou datovky povinné od začátku roku 2023.

Státem zvolená koncepce vede k tomu, že někteří lidé musí mít až tři nebo čtyři, v některých případech i více datových schránek. Každá z nich má jiné číslo, přihlašovací jméno i heslo. Tyto údaje si sice nemusí pamatovat člověk, který se přihlašuje přes NIA (národní bod pro identifikaci a autentizaci) nebo Mobilní klíč eGovernmentu, nicméně až dosud nemohl mezi schránkami jednoduše přepínat. Kdo si chtěl postupně přečíst obsah několika svých schránek, musel se nejdříve odhlásit a pak se znovu přihlásit do jiné schránky (zadat údaje například k bankovní identitě).

Končí také absurdní provedení funkce e-mailových notifikací, která má uživatele upozornit na novou zprávu. Kdo si tuto službu aktivoval, dozvěděl se dosud jen samotný fakt, že mu něco do datové schránky přišlo. Díky vylepšení se teď z notifikace konečně dozví i základní informace: kdo mu zprávu posílá a jaký má předmět.

„Další krokem ke zkvalitnění uživatelské přívětivosti bude nově možnost zobrazování příloh přímo v klientském portále datových schránek, odpadá tak nutnost jednotlivé přílohy stahovat. Funkce bude podporovat běžné formáty dokumentů a obrázku jako je PDF, JPG, GIF a další,“ popisují další vylepšení Digitální a informační agentura (DIA) a Česká pošta, které se o fungování datovek starají.

Také náhled přílohy ve formátu ZFO je nově možný přímo v uživatelském rozhraní datové schránky. Uživatel si bude moct zobrazit obsah datové zprávy včetně jejích příloh jedním klikem.

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

