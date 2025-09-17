Pokud vám zahraniční e-shop nedodal zboží, poslal špatné zboží, neposlal peníze zpět nebo odmítl uznat reklamaci, můžete se zdarma obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česko (ESC).
Instituce funguje při České obchodní inspekci a pomáhá lidem řešit spory s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska, Islandu a Velké Británie. Ročně odbaví kolem tří tisíc stížností.
S čím dál větším počtem těchto stížností si lidé nechají pomoct od umělé inteligence. Pracovnici spotřebitelského centra odhadují, že chatboti napsali až 60 procent z nich. A možná trochu překvapivé je, že to vůbec neodsuzují. „AI umí hezky shrnout podstatné body případu a lidem tím šetří čas,“ říká Ondřej Tichota, ředitel centra. „Jenže právní rozbor za vás neudělá,“ upozorňuje zároveň na její limity.
Umělá inteligence totiž někdy halucinuje, tedy vymýšlí si nesmysly. Jenže nesmysly, které znějí důvěryhodně. Klidně cituje z neexistujících zdrojů a odkazuje na neexistující dokumenty.
To byl například případ stížnosti lidí, kteří si objednávali za supernízkou cenu boty v nizozemském e-shopu. Šlo o chybu a omyl e-shopu v inzerované ceně, ale spotřebitelé se domáhali dodání právě za ni. Umělá inteligence, kterou pověřili vypracováním stížnosti, jim vygenerovala texty s odkazy na neexistující nizozemské zákony a soudní rozhodnutí.
„Nizozemské úřady i soudy přitom považují podobné případy za objektivní chybu v ceně, ne za nekalou praktiku,“ říká Tichota. Na boty za výhodné peníze tedy zákazníci nárok neměli, ale zaměstnanci spotřebitelského centra se zapotili. „Museli jsme ovšem i ona vymyšlená ustanovení údajných zákonů ověřit, buď sami nebo dotazem k partnerskému centru v Nizozemsku,“ podotýká Tichota.
Stížnosti psané AI bývají často taky zbytečně zdlouhavé, plné obecné „omáčky“, ale přitom bez konkrétních údajů. Evropské spotřebitelské centrum proto doporučuje lidem, aby chatbotům dávali jasné zadání: stručně shrnout problém, uvést požadavek a přiložit důkazy.
Pomoci může i jednoduchá osnova, do které spotřebitel doplní čísla objednávky, částku nebo datum nákupu. Taková osnova má i další výhodu: neodevzdáváte umělé inteligenci žádná citlivá data.
Evropské spotřebitelské centrum varuje před nahráváním celých smluv nebo faktur do otevřených nástrojů umělé inteligence. Pokud máte pocit, že pomůže, aby je měla k dispozici, doporučuje se vložit jen část dokumentu bez citlivých údajů.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz.
