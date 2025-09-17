Peníze.cz
AI píše stížnosti za spotřebitele. Jenže si vymýšlí zákony, varuje úřad

Gabriel Pleska | rubrika: Co se děje | 17. 9. 2025
Evropské spotřebitelské centrum řeší stížnosti lidí, kteří nakoupili v zahraničních e-shopech nebo měli problém se službou v jiné zemi EU. Víc než polovinu z těch, které k němu dnes dojdou, psala umělá inteligence. Ta si však často vymýšlí a odkazuje i na neexistující zákony. Úřad proto varuje, na co si dát pozor.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Pokud vám zahraniční e-shop nedodal zboží, poslal špatné zboží, neposlal peníze zpět nebo odmítl uznat reklamaci, můžete se zdarma obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česko (ESC).

Instituce funguje při České obchodní inspekci a pomáhá lidem řešit spory s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska, Islandu a Velké Británie. Ročně odbaví kolem tří tisíc stížností.

S čím dál větším počtem těchto stížností si lidé nechají pomoct od umělé inteligence. Pracovnici spotřebitelského centra odhadují, že chatboti napsali až 60 procent z nich. A možná trochu překvapivé je, že to vůbec neodsuzují. „AI umí hezky shrnout podstatné body případu a lidem tím šetří čas,“ říká Ondřej Tichota, ředitel centra. „Jenže právní rozbor za vás neudělá,“ upozorňuje zároveň na její limity.

Umělá inteligence totiž někdy halucinuje, tedy vymýšlí si nesmysly. Jenže nesmysly, které znějí důvěryhodně. Klidně cituje z neexistujících zdrojů a odkazuje na neexistující dokumenty. 

To byl například případ stížnosti lidí, kteří si objednávali za supernízkou cenu boty v nizozemském e-shopu. Šlo o chybu a omyl e-shopu v inzerované ceně, ale spotřebitelé se domáhali dodání právě za ni. Umělá inteligence, kterou pověřili vypracováním stížnosti, jim vygenerovala texty s odkazy na neexistující nizozemské zákony a soudní rozhodnutí.

„Nizozemské úřady i soudy přitom považují podobné případy za objektivní chybu v ceně, ne za nekalou praktiku,“ říká Tichota. Na boty za výhodné peníze tedy zákazníci nárok neměli, ale zaměstnanci spotřebitelského centra se zapotili. „Museli jsme ovšem i ona vymyšlená ustanovení údajných zákonů ověřit, buď sami nebo dotazem k partnerskému centru v Nizozemsku,“ podotýká Tichota.

Haló, tady robot. Češi si s automaty moc nerozumějí, firmy si je chválíHaló, tady robot. Češi si s automaty moc nerozumějí, firmy si je chválí

Stížnosti psané AI bývají často taky zbytečně zdlouhavé, plné obecné „omáčky“, ale přitom bez konkrétních údajů. Evropské spotřebitelské centrum proto doporučuje lidem, aby chatbotům dávali jasné zadání: stručně shrnout problém, uvést požadavek a přiložit důkazy. 

Pomoci může i jednoduchá osnova, do které spotřebitel doplní čísla objednávky, částku nebo datum nákupu. Taková osnova má i další výhodu: neodevzdáváte umělé inteligenci žádná citlivá data.

Evropské spotřebitelské centrum varuje před nahráváním celých smluv nebo faktur do otevřených nástrojů umělé inteligence. Pokud máte pocit, že pomůže, aby je měla k dispozici, doporučuje se vložit jen část dokumentu bez citlivých údajů.

FAQ:

  • Co je Evropské spotřebitelské centrum Česko? ESC Česko pomáhá lidem, kteří mají problém s nákupem v jiné zemi EU, na Islandu, v Norsku nebo Velké Británii. Zdarma radí, jak vymáhat práva, a pomáhá řešit spory mimosoudní cestou – typicky u zboží, služeb, dopravců nebo e-shopů.
  • Můžu použít AI na sepsání stížnosti? Ano, ale je potřeba mít se na pozoru. AI může dobře shrnout fakta a dát textu formu, právní rozbor ale neumí – a často si vymýšlí paragrafy nebo judikáty, které neexistují.
  • Co je to „halucinace“ AI? Halucinace znamená, že AI vygeneruje nesmysl, který zní věrohodně – třeba odkaz na smyšlený zákon nebo rozsudek. To může stížnost znehodnotit nebo zpomalit její řešení.
  • Jak AI používat bezpečně? Nedávejte jí celé smlouvy ani faktury se jmény a adresami. Pokud musíte, začerněte nebo smažte osobní údaje. Text můžete doplnit ručně až na konci.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Oblíbená témata

nakupování, nákupy, reklamace, stížnost

