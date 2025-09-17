Peníze.cz
Jogurt, pivo i okurky: Praktický návod, kam správně s víčky od obalů

Pavla Adamcová | rubrika: Jak na to | 17. 9. 2025
Je to maličkost, která ovšem v přírodě dokáže napáchat velkou škodu. Víčka od piva nebo třeba od jogurtu přitom často nestačí bezmyšlenkovitě hodit do směsného odpadu. Tady je praktický přehled, jak správně třídit.
Zdroj: odor Dinchev / Shutterstock.com

Iniciativa Samosebou.cz zaměřená na třídění a recyklaci odpadu, která je projektem společnosti Eko-Kom, sestavila přehled, do jakých popelnic patří různé typy víček. A občas to vypadá trochu složitě:

  • Víčka od PET lahví

Začněme u PET lahví, u těch je to nejjednodušší. Jejich víčka jsou totiž už delší dobu řešena u řady lidí poměrně nepopulárním způsobem: přiděláním přímo k lahvi. Cílem jejich připevnění je omezit množství drobných plastů v přírodě.

Někteří žíznivci víčka zuřivě trhají, jiní se smíří s tím, že se čas od času pocintají. V každém případě víčka od petek patří jednoznačně do žlutého kontejneru, tedy do plastu.

  • Víčka od nápojových kartonů

Třeba kefír nebo mléko. Plastová víčka můžete vyhodit do plastu. Můžeme ale také třídit společně s nápojovými kartony do kontejneru označeného oranžovou samolepkou. V některých obcích jdou totiž nápojové kartony třídit s plasty (nebo papírem). Sledujte proto samolepky na barevných nádobách. Víčka od kelímků na kávu pak patří do plastu.

Anketa

Třídíte víčka správně?

  • Víčka od sklenic a zavařovaček

Tady je to trochu komplikovanější. Víčka ze sklenic patří ideálně do směsného odpadu, když jsou ze spodní strany potažené gumou nebo plastem. Pokud víčko žádnou vložku nemá, patří mezi kovy. Když ale víčko vyhodíte společně se sklenicí do skla, nic se nestane – moderní třídicí linky následně dokážou materiály od sebe oddělit pomocí magnetů. 

  • Kovová víčka

Zátky od piva, vína, limonád, uzávěry sirupů a dalších nápojových obalů patří do kontejneru na kovy. I když mají zespod gumu. Praktickým tipem je sbírat tyto kovové drobotiny do kovové nádoby, třeba plechovky, a vytřídit je pak společně. 

  • Víčka od jogurtů

U víčka od jogurtů je třeba rozeznat, z čeho je vyrobeno. Hliníkové víčko poznáte podle toho, že když ho zmačkáte, už tak zůstane. Pak patří do kontejneru na kovy – třídění kovů značí šedá samolepka. Na některých místech se třídí plasty a kovy dohromady – pokud tak povolí obec nebo objevíte na žlutém kontejneru šedou informační samolepku.

Pokud víčko od jogurtu s kelímkem do plastu vyhodíme, doporučuje se víčko před vyhozením alespoň oddělit, aby spolehlivě prošlo třídícím systémem tam, kam má.

  • Kosmetická víčka

U obalů od krémů, pleťových masek a podobné kosmetiky opět rozhoduje materiál. Pokud je víčko plastové, zamíří samozřejmě do plastů. Stejně tak pokud víme, že je celý obal plastový, třídíme ho celý i s víčkem do kontejneru na plasty. Pokud je obal kombinovaný, jde například o plast s hliníkem, patří do směsného odpadu.

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Oblíbená témata

ekologie, odpady, plasty, recyklace, tříděný odpad, udržitelnost, životní prostředí

Vše o DIP