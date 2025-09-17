Jogurt, pivo i okurky: Praktický návod, kam správně s víčky od obalů

Iniciativa Samosebou.cz zaměřená na třídění a recyklaci odpadu, která je projektem společnosti Eko-Kom, sestavila přehled, do jakých popelnic patří různé typy víček. A občas to vypadá trochu složitě:
Začněme u PET lahví, u těch je to nejjednodušší. Jejich víčka jsou totiž už delší dobu řešena u řady lidí poměrně nepopulárním způsobem: přiděláním přímo k lahvi. Cílem jejich připevnění je omezit množství drobných plastů v přírodě.
Někteří žíznivci víčka zuřivě trhají, jiní se smíří s tím, že se čas od času pocintají. V každém případě víčka od petek patří jednoznačně do žlutého kontejneru, tedy do plastu.
Víčka od nápojových kartonů
Třeba kefír nebo mléko. Plastová víčka můžete vyhodit do plastu. Můžeme ale také třídit společně s nápojovými kartony do kontejneru označeného oranžovou samolepkou. V některých obcích jdou totiž nápojové kartony třídit s plasty (nebo papírem). Sledujte proto samolepky na barevných nádobách. Víčka od kelímků na kávu pak patří do plastu.
Víčka od sklenic a zavařovaček
Tady je to trochu komplikovanější. Víčka ze sklenic patří ideálně do směsného odpadu, když jsou ze spodní strany potažené gumou nebo plastem. Pokud víčko žádnou vložku nemá, patří mezi kovy. Když ale víčko vyhodíte společně se sklenicí do skla, nic se nestane – moderní třídicí linky následně dokážou materiály od sebe oddělit pomocí magnetů.
Zátky od piva, vína, limonád, uzávěry sirupů a dalších nápojových obalů patří do kontejneru na kovy. I když mají zespod gumu. Praktickým tipem je sbírat tyto kovové drobotiny do kovové nádoby, třeba plechovky, a vytřídit je pak společně.
U víčka od jogurtů je třeba rozeznat, z čeho je vyrobeno. Hliníkové víčko poznáte podle toho, že když ho zmačkáte, už tak zůstane. Pak patří do kontejneru na kovy – třídění kovů značí šedá samolepka. Na některých místech se třídí plasty a kovy dohromady – pokud tak povolí obec nebo objevíte na žlutém kontejneru šedou informační samolepku.
Pokud víčko od jogurtu s kelímkem do plastu vyhodíme, doporučuje se víčko před vyhozením alespoň oddělit, aby spolehlivě prošlo třídícím systémem tam, kam má.
U obalů od krémů, pleťových masek a podobné kosmetiky opět rozhoduje materiál. Pokud je víčko plastové, zamíří samozřejmě do plastů. Stejně tak pokud víme, že je celý obal plastový, třídíme ho celý i s víčkem do kontejneru na plasty. Pokud je obal kombinovaný, jde například o plast s hliníkem, patří do směsného odpadu.
Pavla Adamcová
