Sázky na volby 2025 táhnou. Vydělá i někdo jiný než sázkové kanceláře?

V sázkových kancelářích dávno nejde jenom o to, jestli Sparta dá gól a bude jí to stačit na vítězství. Stejně jako na sportovní souboje se vypisují kurzy i na to, jakého pohlaví bude nový sourozenec prasátka Peppy, jestli Andrej Babiš usedne znovu do Strakovy akademie, kolik procent dostanou Motoristé sobě nebo jestli si Ivan Bartoš nechá ostříhat dredy.
Nejčastěji se ale sází na to nejjednodušší: kdo bude první, případně kolik určitá strana nebo koalice dostane či nedostane procent (tedy mimo jiné na to, jestli se ve volbách do sněmovny dostane).
„Sázející tradičně směřují nejvíc tiketů na vítěze voleb, tedy na to, která strana získá nejvíce hlasů. Velmi populární jsou ale také doplňkové sázky například na procentuální zisky jednotlivých stran nebo na volební účast,“ říká hlavní bookmaker Betana Jakub Vilikus.
Ze Stačilo! Nestačilo! a další bizarní sázky
Kurzy na vítězství hnutí ANO jsou letos velice nízké, bookmakeři mu nebývale věří. „Obecně bývá vždy nejčastější otázka, a nakonec tedy i sázka, kdo vyhraje – fotbal, StarDance i volby. Letos to ale u těch parlamentních ale úplně neplatí. Favorit je příliš jasný a s ohledem na kurz 1,02:1 nabízí zanedbatelné zhodnocení,“ vysvětluje hlavní bookmaker Fortuny Timo Polanský. „Další varianty jsou pak extrémně nepravděpodobné, sázkaři tak musejí hledat jinde,“ dodává.
Ti usedlejší si vsadí třeba na pořadí stran. Možná na jejich vzájemné souboje, která ze dvou dostane víc, kolik která dostane či nedostane procent, a jestli se tedy do parlamentu probojuje.
Pro ty rozjařenější mají ale některé sázkovky speciální nabídku. Sázky na to, jestli se teď bojovně naladěné Stačilo! po volbách přejmenuje na Nestačilo, jestli bude Andrej Babiš uznán největším demagogem velké předvolební debaty v televizi nebo co bude hrát ve volebních štábech, když se bude blížit výsledek sčítání, jsou ovšem spíš jen koření. Pro jiné sázkové kanceláře jsou takové legrácky neseriózní a zaujmout se jimi nesnaží.
Pokud se chcete pobavit a zjišťovat, kdo vymyslel větší výstřednost, jděte k Sazkabetu nebo Fortuně; ta má ostatně si nejširší nabídku v seriózním ranku, protože nabízí také sázky na výsledky v jednotlivých krajích.
Prezidentské souboje jsou top
Politické kurzové sázky se u nás zabydlují už delší dobu a bookmakeři říkají, že zájem roste s každými dalšími volbami. „Sázení na politiku už není jen rarita, ale běžná součást nabídky, podobně jako sportovní tipy,“ potvrzuje Jakub Vilikus z Betana.
Sázky na výsledky voleb navíc sázkovkám přivádějí úplně nové klienty. „České prezidentské volby 2023 přinesly Tipsportu nejvyšší počet nových registrací a znamenaly i rekord ve výši vsazených vkladů – přes 400 milionů,“ říká bookmaker Paľo Boško z Tipsportu.
Letos asi rekord nepadne. Složitější sněmovní volby totiž přece jenom nejsou tak populární jako volby prezidentské, kde jde nakonec o nejjednodušší souboj jeden na jednoho.
To potvrzuje i Timo Polinský, bookmaker Fortuny. „Politika táhne, z kategorie společenských sázek, tedy sázek mimo sport, je jednoznačně nejatraktivnější a zájem o ni roste. Nejatraktivnější jsou určitě české případně americké prezidentské, kde se vklady pohybuji v řádu stovek milionů, následují parlamentní s náběry v řádu vyšších desítek milionů, méně atraktivní už jsou krajské a nejméně komunální, senátní a eurovolby,“ říká Polinský.
Fortuna ale vypisuje kurzy i na politiku v jiných státech než v tuzemsku a USA. „Vypisujeme celou řadu politických událostí, třeba i volby v Brazílii a podobně, každopádně vliv na zájem lidí má i mediální pokrytí a geografická blízkost. Zajímavé je Česko, Slovensko, Amerika, méně Německo, Anglie, Francie, další regiony už jsou téma spíš pro specialisty,“ pokračuje Polinský.
„Pro sázkaře jsou nejzajímavější prezidentské volby, pak následují sněmovní volby v přibližně polovičním objemu oproti prezidentským,“ dodává Boško.
Podle manažera kurzových sázek Lukáše Nepovíma ze Sazkabetu bývají dokonce české sněmovní volby míň populární než prezidentské volby v Americe. Přesto ale čeká, že se letos vsadí víc peněz než při souboji Trump vs. Harrisová. „Očekáváme zhruba o třicet procent víc sázek než při posledních sněmovních volbách v roce 2021 a o deset procent víc než u loňských prezidentských voleb v USA,“ říká Nepovím.
Zatímco prezidentské a sněmovní volby táhnou, krajské nebo senátní jsou na okraji zájmu – objemy sázek tam nepřesahují milion korun. Naopak zahraniční politické události, jako zmíněné americké prezidentské volby nebo referendum o brexitu, dokážou strhnout zájem.
Živé sázky až do úplného konce
Jaký ale přesně letošní zájem doopravdy bude, to se zatím dá vážně odhadovat těžko. Sázkové kanceláře čekají, že to hlavní teprve přijde a zájem poroste směrem k datu voleb. A po něm.
Díky moderní technice je možné sázet odkudkoli živě až do sečtení všech hlasů. Je ovšem potřeba počítat s tím, že jako teď sázkovky reagují na průzkumy mínění, komentáře, aktuální dojem z vystupování politiků nebo živé kauzy, tak budou reagovat i na průběh sčítání a průběžně budou kurzy až do konce upravovat.
„Sázet lze až do začátku voleb 3. října. Během voleb se pak nabídka automaticky mění na živé sázky – sázet tedy lze i během volebního pátku a soboty, včetně samotného sčítání hlasů,“ říká Nepovím ze Sazkabetu. „Kurzy upravujeme dynamicky podle aktuálních volebních průzkumů, dění na politické scéně i zájmu sázejících o konkrétní příležitosti,“ dodává. U ostatních sázkových společností to bude úplně stejné.
Nevyhrává velká trefa, ale velký balík
Některé kurzy, které letos sázkové kanceláře vypsaly, vypadají lákavě. Mít za jednu vsazenou korunu korun dvě stě padesát nebo dokonce tisíc, to by nebylo špatné. Jenže když se zamyslíte, je úplně jedno, jestli vsadíte na republikové vítězství Přísahy u Betana (kurz 250:1), nebo na vítězství Přísahy v Praze u Fortuny (kurz 1000:1). Ani jedno se asi letos nestane.
Stane se, že někdo i ve volbách trefí výsledek, se kterým se nepočítalo. Lukáš Nepovím připomíná sázku z posledních amerických voleb, kdy si u Sazkabetu někdo vsadil 25 tisíc korun na to, že Donald Trump porazí Kamalu Harrisovou ve všech tradičně nerozhodnutých státech (swing states). Kurz byl 22:1 a výherce dostal přes půl milionu.
„Obecně se ale ukazuje, že největší výhry přináší spíš kombinace nižšího kurzu a vysokého vkladu než riskantní sázky na outsidery,“ připomíná Jakub Vilikus z Betana: „Jeden z nejvýraznějších příkladů pochází z posledních amerických voleb, kdy sázkař vsadil přes jeden milion korun na vítězství Donalda Trumpa a odnesl si výhru v řádech stovek tisíc.“
Vyhraje vždycky sázková kancelář?
Češi ročně herním společnostem a sázkovkám dávají stovky miliard. Loni jsme prosázeli 983 miliard korun, na výhrách nám zpátky vyplatili něco přes 917 miliard korun. Rozdíl vydělávají sázkové společnosti.
Kurzové sázky z toho ale představují jen menší část. Zdaleka nejvíc peněz, asi 79 procent všech sázek, jde do takzvaných technických her, zejména automatů. Do kurzových sázek jsme loni dali přes 145 miliard korun. Z nich jsme dostali zpátky 130 miliard.
Ten, kdo tady vyhraje vždycky, bez ohledu na výsledky voleb a bez ohledu na to, jestli se sázkařům bude dařit trochu víc nebo trochu míň, jsou společnosti, které sázky organizují.
Právě politika ale může být ten typ události, kdy i sázková kancelář jde do červených čísel. „Politické události jsou zajímavé tím, že jsou na nich sázkaři poměrně úspěšní. Stává se, že na výhry připadne více peněz, než kolik je přijato na vkladech. Po prvním zvolení Donalda Trumpa jsme byli mínus 16 milionů, výhra Joe Bidena nám naopak vyšla a byli jsme plus 8 milionů, na posledních amerických volbách jsme skončili na červené nule,“ říká Timo Polinský z Fortuny.
Svoje desítky miliard dostane každý rok z hazardu taky stát. Kromě daně z příjmů sázkových společností, je to ještě speciální daň z hazardu, která loni vynesla přes 31 miliard. Mimochodem, kdyby se vám léto zadařilo, pozor příští jaro na daně: Nezapomněli jste přiznat výhry? Pozor na přísnější limit.
Ale pro toho, komu štěstí při sázení nepřálo a nechal v tiketech víc peněz, to asi bude chabá útěcha.
