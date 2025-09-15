PRE zlevní od listopadu elektřinu a plyn. Ale jen některým zákazníkům

Pražská energetika (PRE) zlevní od 1. listopadu energie odběratelům, kteří nemají fixaci cen. Má jít o půl milionu klientů. Cena elektřiny se oproti současnosti sníží až o deset procent, plyn zlevní o osm procent.
Nová cena za kilowatthodinu elektřiny bude pro většinu zákazníků bez fixace ceny 2,89 Kč bez DPH. Týká se domácností, které elektřinu nepoužívají k ohřevu vody a k topení.
Odběrná místa, kde se elektřina používá k topení, typicky přímotopy či pomocí tepelného čerpadla, můžou podle PRE dosáhnout roční úspory přes 4000 Kč včetně DPH. Zákazníci s bojlerem ušetří v průměru za rok kolem 1200 Kč včetně DPH.
„Roční úspora pro typického zákazníka Pražské energetiky, který elektřinou neohřívá vodu a netopí, bude činit průměrně přibližně 600 korun. Ve všech případech samozřejmě závisí na individuálním charakteru spotřeby jednotlivých domácností,“ uvedl tiskový mluvčí PRE Karel Hanzelka.
Plyn nabídne PRE za 1,32 Kč bez DPH za kilowatthodinu.
O úpravě ceny elektřiny a plynu budou zákazníci informováni do konce září dopisem nebo elektronickou poštou. Součástí sdělení budou i podrobné údaje o odběrném místě. Změna ceny proběhne u zákazníků bez fixace ceny automaticky.
S cenami energií šla po prázdninách dolů i konkurence. E.ON od začátku září dočasně snížil své ceny energií 800 000 zákazníků se smlouvou bez fixace o deset procent. Pro rodinný dům s distribuční sazbou D45d, který elektřinou topí a má průměrnou roční spotřebu kolem 14,4 MWh, to podle dodavatele znamená úsporu za poslední čtyři měsíce letošního roku zhruba 2138 Kč. Byt, kde se elektřinou vaří, svítí a ohřívá se voda a ročně tak v průměru odebere do 5 MWh elektrické energie znamená sleva úsporu kolem 650 Kč.
Dům s plynovým kotlem s běžnou roční spotřebou kolem 15 MWh do konce roku ušetří podle E.ON přes 1000 Kč.
Rovněž od září zlevnila innogy dodávky elektřiny a plynu pro nové zákazníky, a to o stovky korun za megawatthodinu. Cena plynu od innogy u tříletého produktu Optimal klesla od září o 150 Kč/MWh bez DPH, u elektřiny o 160 Kč/MWh bez DPH.
Pavla Adamcová
