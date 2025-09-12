Španělsko chce přísnější pravidla pro kuřáky. Zasáhnou i turisty

Španělsko připravuje přísnější pravidla, která mají výrazně omezit kouření v zemi. Tamní vláda schválila návrh zákona, který se ho chystá zakázat i na venkovních veřejných místech. Kouření v interiérech je ve Španělsku zakázáno už od roku 2011.
Podle tamního návrhu má být zakázáno kouření klasických cigaret, elektronických cigaret, dokonce i užívání nikotinových sáčků, bylinných produktů, vodních dýmek i přístrojů na zahřívání tabáku či jiných látek na plážích, terasách restaurací a barů, na stadionech, sportovištích, dětských hřištích, zastávkách či v areálech škol.
Součástí legislativy je rovněž zpřísnění kontroly marketingu a distribuce e-cigaret a vapů.
Chystané opatření už narazilo na kritiku majitelů restaurací a barů. Podle nich kouřící hosté výrazně podporují španělskou kulturu celoročního stolování venku.
„Vždy budeme stavět veřejné zdraví nad soukromé zájmy,“ řekla španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíová. „Každý má právo dýchat čistý vzduch a žít delší a kvalitnější život,“ dodala.
Není ovšem zatím jasné, kdy by opatření mohla vstoupit v platnost. Zákon musí projít parlamentem a může ještě doznat změn.
Španělsko se svým záměrem připojuje k Francii, která v červenci schválila zákaz kouření na veřejných místech, včetně pláží, parků, zahrad, u škol, zastávek a sportovišť.
Výjimku ovšem dostaly kavárenské a barové terasy a také elektronické cigarety.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
