Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Španělsko chce přísnější pravidla pro kuřáky. Zasáhnou i turisty

Španělsko chce přísnější pravidla pro kuřáky. Zasáhnou i turisty

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 12. 9. 2025
Španělsko chce přísnější pravidla pro kuřáky. Zasáhnou i turisty

Zdroj: Pleska / Midjourney

Španělsko připravuje přísnější pravidla, která mají výrazně omezit kouření v zemi. Tamní vláda schválila návrh zákona, který se ho chystá zakázat i na venkovních veřejných místech. Kouření v interiérech je ve Španělsku zakázáno už od roku 2011.

Podle tamního návrhu má být zakázáno kouření klasických cigaret, elektronických cigaret, dokonce i užívání nikotinových sáčků, bylinných produktů, vodních dýmek i přístrojů na zahřívání tabáku či jiných látek na plážích, terasách restaurací a barů, na stadionech, sportovištích, dětských hřištích, zastávkách či v areálech škol.

Součástí legislativy je rovněž zpřísnění kontroly marketingu a distribuce e-cigaret a vapů. 

Nová omezení pro turisty. Kde si letos připlatíte a co rozhodně nedělatNová omezení pro turisty. Kde si letos připlatíte a co rozhodně nedělat

Chystané opatření už narazilo na kritiku majitelů restaurací a barů. Podle nich kouřící hosté výrazně podporují španělskou kulturu celoročního stolování venku. 

„Vždy budeme stavět veřejné zdraví nad soukromé zájmy,“ řekla španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíová. „Každý má právo dýchat čistý vzduch a žít delší a kvalitnější život,“ dodala. 

Není ovšem zatím jasné, kdy by opatření mohla vstoupit v platnost. Zákon musí projít parlamentem a může ještě doznat změn.

Španělsko se svým záměrem připojuje k Francii, která v červenci schválila zákaz kouření na veřejných místech, včetně pláží, parků, zahrad, u škol, zastávek a sportovišť.

Výjimku ovšem dostaly kavárenské a barové terasy a také elektronické cigarety.

Vyrážíte na cesty?

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

cestování, dovolená, Španělsko, zákaz kouření

A tohle už jste četli?

Kde jezdí vlaky na čas? Žebříček porovnává Česko se zbytkem Evropy

12. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Kde jezdí vlaky na čas? Žebříček porovnává Česko se zbytkem Evropy

Švýcarsko je symbolem přesnosti, to platí i pro tamní železnici. Jak ale vypadá žebříček dochvilnosti vlaků v rámci Evropské unie? Díky datům Evropské komise můžeme porovnat rozdíly... celý článek

Přijďte v zástěře, dostanete slevu. Ikea láká na víkendovou akci

11. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Přijďte v zástěře, dostanete slevu. Ikea láká na víkendovou akci

Obchodní řetězec s nábytkem Ikea láká zákazníky na slevový kupon ve výši 400 korun, pokud v sobotu 13. září dorazí do některého z jeho tuzemských obchodních domů v kuchyňské zástěře. celý článek

Billa zkouší rozvoz s foodorou. Nákup nově doručí ve třech městech

10. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Billa zkouší rozvoz s foodorou. Nákup nově doručí ve třech městech

Obchodní řetězec Billa testuje rozvoz potravin přes dovážkovou službu foodora. Nákup nově rozváží v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a v Pardubicích, doručení avizuje do 60 minut. celý článek

Potvrzeno: Příspěvek na péči se zvýší, ale jen pro některé žadatele

10. 9. 2025 | Kateřina Hovorková

Potvrzeno: Příspěvek na péči se zvýší, ale jen pro některé žadatele

Příspěvek na péči, který čerpají stovky tisíc lidí, se od ledna zvýší. Ale jen pro první a druhý stupeň závislosti. Kolik peněz bude možné nově získat a kdo má na příspěvek nárok?

Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře konečně doopravdy skončí. Víme kdy

10. 9. 2025 | Gabriel Pleska

Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře konečně doopravdy skončí. Víme kdy

Povinné vstupní prohlídky pro lidi, co si jdou přivydělat na jednoduchou brigádu na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, se do zákona dostaly omylem. Musí se na... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIP