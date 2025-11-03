Prošli jsme návrh programového prohlášení vznikající vlády ANO, Motoristů sobě a SPD. Vybrali jsme všechno, co se týká osobních financí, spotřebitelů nebo drobného podnikání. A přidali souvislosti a podrobnosti (označené kurzívou).
Zaměříme se na:
Důchody
Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech.
- Podle loni schválené reformy se věkový strop postupně zvýší z 65 na 67 let. První změny přijdou v roce 2031, kdy mají jít do důchodu lidé narození v roce 1966. Každému dalšímu ročníku má důchodový věk stoupnout o měsíc, až nakonec lidé narození v roce 1989 půjdou do penze v roce 2056 přesně v 67 letech.
- Vláda vedená Petrem Fialou se držela doporučení expertů z důchodové komise, podle nichž by lidé měli v důchodu strávit vždy čtvrtinu života. A protože se dožívají stále vyššího věku, je potřeba hranici věku odchodu do důchodu posouvat – i kvůli tomu, že na stále větší počet důchodců bude vydělávat méně lidí v „produktivním věku“. Ze stejných důvodů zvyšují důchodový věk i ostatní státy: Kdy se v Evropě chodí do důchodu?
- Kritici namítají, že lidé se sice dožívají stále vyššího věku, přesto se ani začátku důchodu často nedožijí bez zdravotních problémů, které by je omezovaly v běžných činnostech: Ani naše děti se důchodu nedožijou ve zdraví, ukázala nová data
Upravíme legislativu, která umožní dřívější odchod do důchodu pro občany vykonávající náročné profese, a zajistíme jim adekvátní a spravedlivý důchod.
Obnovíme spravedlivý systém valorizací důchodů tak, aby důchodci neztráceli kupní sílu a měli zajištěnu jistotu důstojného života i v době inflace. Chceme „zohlednit růst životních nákladů rodin důchodců a polovinu růstu reálných mezd“ a „napravit změny zavedené předchozí vládou, které valorizace omezily a snížily“.
- V posledních letech se důchody při řádné valorizaci zvyšovaly o celou inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Inflace se počítala buď podle růstu cen pro domácnosti důchodců, nebo pro všechny domácnosti – do výpočtu valorizace se použila ta inflace, která byla vyšší. Od roku 2025 se důchody zvyšují vždy o „důchodcovskou inflaci“ a jen o třetinu růstu reálných mezd.
- Vláda Petra Fialy zároveň už v roce 2023 seškrtala dřívější pravidla pro mimořádné valorizace, které v době vysoké inflace zaručovaly důchodcům, že jejich příjmy neztrácely kupní sílu.
Zavedeme věkové valorizace, aby důchody od 80 let rostly s věkem seniorů.
- Dosud se důchody plošně zvyšují po 1000 korun při dosažení věku 85 let a o dalších 2000 korun při doražení věku 100 let.
- Nová vláda teď chce, aby první zvýšení (o 500 Kč) přišlo už od 80 let. Další zvýšení od 85 let (o dalších 1000 Kč), od 90 let (o dalších 1500 Kč) a od 95 let (o dalších 2000 Kč).
Důstojné podmínky pro seniory zajistí i nová kategorie životního minima.
- Dosud se životní minimum počítá na dospělého člověka (pokud už není „nezaopatřeným dítětem“) bez rozdílu.
- Vláda Petra Fialy odložila zvýšení životního minima z letošního října na květen 2026. Pro samostatně žijícího člověka stoupne na 5500 z 4860 Kč. Pro prvního dospělou osobu v domácnosti stoupne na 5000 Kč z 4470 Kč, naopak pro druhou dospělou osobu klesne na 3750 Kč z 4040 Kč. Pro vyživované děti se částky nemění.
Zvýšíme motivaci k práci ve stáří. Každý odpracovaný rok navýší důchod o 1,5 % vyměřovacího základu. Automatický přepočet bude prováděn každoročně bez nutnosti žádosti. Konkrétními opatřeními budeme motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku. Stávající systém slevy na sociálním pojištění ponecháme.
- Od roku 2025 pracující důchodci nemusí odvádět sociální pojištění. Čistá mzda jim díky tomu výrazně stoupla. Na druhou stranu už se jim za práci nezvyšuje starobní důchod.
Rozvineme dobrovolný pilíř, který umožní lidem od raného věku spořit si na stáří prostřednictvím státem zvýhodněných a bezpečných produktů.
Posílíme dostupnost sociálních služeb, důstojnou péči o seniory a osoby se zdravotním postižením a zlepšíme koordinaci mezi zdravotní a sociální oblastí, aby péče o potřebné byla komplexní a předvídatelná.
Daně
Zavazujeme se nezvyšovat žádné daně.
- Vláda tedy neplánuje ani zvýšení daně z nemovitostí – přinejmenším na byty, které neslouží k vlastní bytové potřebě (rodiny). Zastánci zvýšení věří, že by to omezilo další prudký růst cen nemovitostí. Kritici namítají, že podobná regulace by v praxi nic nepřinesla.
Zastavíme zvyšování vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ, které tak zůstane na 35 % průměrné mzdy.
- „Konsolidační balíček“ schválený vládou Petra Fialy zvýšil minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ – z původních 25 % průměrné mzdy vzrostl postupně během tří let (počínaje lednem 2024) vždy o pět procentních bodů až na 40 % od ledna 2026. Odvody tak stouply výrazněji než podle dřívějších pravidel, kdy se zvyšovaly jen kvůli samotnému růstu průměrné mzdy.
- Budoucí ministryně financí Alena Schillerová slibuje, že odvody pro rok 2026 sníží zpětně.
- Zastánci zvýšení odvodů argumentují přínosy do státního rozpočtu, alespoň částečným snížením rozdílů v odvodech OSVČ oproti zaměstnancům a také tím, že podnikatelé nebudou ve stáří dostávat jen minimální státní důchod. Kritici – například z hnutí Motoristé sobě – namítají, že odvody mají být úměrné příjmům, nikoliv paušální daní za samotnou existenci podnikatele. Systém je podle nich nespravedlivý vůči osobám, jejichž kapacita práce je z různých důvodů snížená, a často vede spíše k práci načerno nebo k ukončení drobného podnikání.
Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 %, cílem je „podpořit podnikání, investice, atraktivitu Česka a tvorbu pracovních míst“.
- Až do roku 2023 byla daň 19 procent, počínaje příjmy za rok 2024 se zvýšila na současných 21 procent. Tím jsme se podle odcházejícího ministra financí Zbyňka Stanjury zařadili do průměru zemí Evropské unie.
Zavedeme citelnou daňovou slevu za čtvrté a další dítě.
- Daňová sleva na děti – především druhé, třetí a další – se několikrát zvyšovala v letech 2015 až 2021, hlavně díky lidovcům. Zatímco v roce 2014 dělala sleva na každé dítě 13 404 Kč ročně, od roku 2021 je sleva na první dítě 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí a každé další dítě 27 840 Kč.
- Rodina se čtyřmi dětmi tak v současnosti může ušetřit na daních přes 93 tisíc korun, a to i když nemá vysoké příjmy. Zatímco jiné slevy si lze odečíst jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u slevy na dítě se dá jít i do minusu a využít daňový bonus, takže jde prakticky o příspěvek od státu. Stačí, že si rodič vydělá za rok alespoň šestinásobek měsíční minimální mzdy.
Rodinám vrátíme školkovné.
- Takzvané školkovné – daňovou slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení – zrušil úsporný balíček vlády Petra Fialy. Naposledy umožnil snížit si daně za rok 2023, a to o výdaje za školku, maximálně o 17 300 Kč ročně (výši minimální mzdy).
- „Tento benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví – například samoživitelé pracující na částečné úvazky – po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí,“ vysvětlilo tehdy ministerstvo financí.
- Zrušení školkovného doporučili vládě ekonomové z poradního sdružení NERV. „Pokud dosud nebyl sociální důvod platby školkovného promíjet nízkovýdělečným rodinám, není sociální důvod je promíjet rodinám s vyššími příjmy,“ poznamenali.
- Pokud by se školkovné dalo odečíst z příjmů za rok 2026 podle dřívějších pravidel, mohlo by dosáhnout až 22 400 korun, což bude výše minimální mzdy.
Vrátíme původní podobu slevy na druhého z manželů.
- Daňovou slevu na vyživovaného manžela/manželku výrazně omezil úsporný balíček vlády Petra Fialy.
- Manžel či manželka s vyššími příjmy si mohl odečíst z vypočtené daně nejenom 30 840 korun ročně sám za sebe jako základní slevu na poplatníka, ale při splnění podmínek také až 24 840 korun za vyživovaného partnera – typicky když byl na rodičovské, případně z jiného důvodu neměl práci s výraznějšími příjmy.
- Od roku 2024 se však sleva omezila jen na domácnosti, které v předchozím roce vyživovaly dítě do tří let věku. Kvůli zpřísnění už ji nemohou využít ani domácnosti, v nichž jeden z manželů osobně a celodenně pečoval o dospělého příbuzného – typicky o seniora.
Pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu.
- Speciální daňová sleva na studenta dosahovala až 4020 korun ročně, naposledy ji bylo možné odečíst z příjmů za rok 2023. Pracující studenti si ale samozřejmě dál mohou odečíst z daní ostatní úlevy, především základní slevu na poplatníka. Ta dělá 30 840 korun za rok a lze ji využít v plné výši bez ohledu na to, jestli práce trvala celý rok, nebo třeba jen malou část roku.
- Ministerstvo financí argumentovalo, že speciální slevu využívají hlavně lépe vydělávající studenti. Základní sleva na poplatníka totiž mohla plně vynulovat daň až do příjmu 205 600 korun ročně, což odpovídalo průměrnému měsíčnímu přivýdělku kolem 17 100 korun. Teprve s příjmy nad tento limit bylo možné využít ještě slevu na studenta.
Zaměstnancům zrušíme zastropování jejich volnočasových benefitů.
- Volnočasové benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, jsou od roku 2024 osvobozeny od daně z příjmů na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (přibližně 24 485 Kč pro rok 2026). Jde hlavně o příspěvky na kulturu, sport, rekreaci nebo vzdělávání.
- Tento strop měl původně platit i pro takzvané zdravotní benefity – pro ně však vláda po kritice od roku 2025 zvedla strop na výši minimální mzdy (pro rok 2026 tedy téměř 48 970 Kč).
- Co se změní už od ledna 2026 nezávisle na nové vládě? Tady je podrobný přehled.
Zavedeme nulovou DPH na léky na předpis.
Sjednotíme DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 %. Dobrovolné spropitné zaměstnancům v gastronomii osvobodíme za definovaných podmínek od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a od daně z příjmů. Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se tak stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců – což zásadně posílí pozici zaměstnanců v gastronomii před úřady, bankami i dalšími institucemi a zrovnoprávní jejich postavení s ostatními zaměstnanci ve službách.
Zřídíme jednotné inkasní místo, které sloučí výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění a tím výrazně sníží administrativní zátěž pro podnikatele a firmy.
- Projekt Jednoho (Jednotného) inkasního místa zvaného též JIM prosadil už ministr financí Miroslav Kalousek. Měl začít fungovat od roku 2014, později od roku 2015, ale tehdejší koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL byla proti a plán zrušila – ministrem financí už byl Andrej Babiš.
- Podnikatelé tak dál musí platit tři různé odvody (daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění) podle tří odlišných pravidel, na tři různá místa a na třech odlišných formulářích. Částečnou úlevu přinesla takzvaná paušální daň, kterou si OSVČ mohou dobrovolně zvolit od roku 2022.
Jednodušší daňová přiznání. Dokončíme projekt online finančního úřadu, který nabídne jednoduchou a přehlednou daňovou agendu, dostupnou i přes mobilní aplikaci. Zároveň ale v této oblasti budeme dbát na nerozšiřování povinné online komunikace mezi státem a občanem.
- Ministryně financí Alena Schillerová dostane šanci dokončit projekt Moje daně, který finanční správa po mnoha letech příprav spustila v roce 2021. První slovo je zkratkou MOderní a Jednoduché – jak ale ukázal tehdejší test webu Peníze.cz, splnění slibů o snadném přiznání bylo pořád teprve na začátku. Později se fungování portálu zlepšilo.
Odmítáme zavedení spotřební daně na tiché víno.
- Spotřební daň na víno se v Česku platí jen u šumivých vín, ne u tichých („klasická“ bílá, červená nebo růžová vína). Podle zastánců daně není důvod zvýhodňovat víno oproti jinému alkoholu nebo třeba cigaretám. Odpůrci daně argumentují, že víno je „lokální produkt s kulturními a ekonomickými benefity pro region“, má pozitivní vliv na krajinu nebo rozvoj turismu.
- Podrobněji: Kde vzít peníze? Zdaňte i víno, radí ekonomové vládě
Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy.
- Vláda Petra Fialy letos zastavila faktické snižování koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Rozhlasový poplatek se navzdory inflaci a růstu mezd nezvedal od roku 2005, televizní od roku 2008.
- Schválená novela počítá s pravidelným zvyšováním poplatku, pokud inflace od poslední změny překročí v součtu šest procent. Současně však přinesla novou povinnost pro firmy: mají platit podle počtu zaměstnanců bez ohledu na to, jestli vůbec mohou televizi nebo rozhlas při práci sledovat.
- Hnutí ANO chce nahradit dosud samostatně odváděné poplatky přímým financováním ze státního rozpočtu. Pro lidi i firmy to má být administrativně jednodušší, podle kritiků však přímá vazba na státní rozpočet může ohrozit nezávislost obou médií.
Od roku 2027 zavedeme EET 2.0 a tím zajistíme předvídatelné a férové prostředí pro podnikatele napříč všemi sektory, při zohlednění drobných živností a příležitostných přivýdělků, na které se systém vztahovat nebude. Řešení bude postaveno na nejmodernějších systémech a nebude vyžadovat povinný tisk účtenky ani neustálé online připojení. Podnikatelé budou mít zdarma k dispozici software Finanční správy ČR. Opatření bude svázáno s konkrétními úlevami (například přímá daňová sleva pro evidující OSVČ, zastavení zvyšování odvodů OSVČ, osvobození spropitného, nižší DPH v gastronomii, nižší daň z příjmů právnických osob a podobně).
- EET byla od 1. prosince 2016 povinná pro stravovací a ubytovací služby, od března 2017 se připojili obchodníci a od května 2020 se měla rozšířit na skoro všechny zbývající podnikatele, kteří přijímají hotovost. Kvůli epidemii covidu ji však vláda vedená Andrejem Babišem v březnu 2020 pozastavila. V roce 2022 ji pak nová vláda vedená Petrem Fialou zcela zrušila, přestože mnoho ekonomů bylo proti.
- Jak má vypadat nová EET? Čtěte podrobně: EET 2.0
Zastavíme automatické valorizace daně z nemovitostí prostřednictvím inflačních koeficientů.
Rodiny s dětmi
Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání. Rodičům dětí do tří let nabídneme možnost volby mezi klasickou rodičovskou dovolenou a „rodičovským režimem“.
- Vláda Petra Fialy zvýšila od roku 2024 rodičovský příspěvek z předchozích 300 000 Kč na 350 000 Kč, současně zkrátila maximální dobu čerpání ze čtyř na tři roky. Od letošního července stoupl měsíční strop pro lidi, kteří předtím nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy. A od roku 2026 budou mít rodiče, kterým se narodí více dětí současně, nárok na dvojnásobek základní částky příspěvku, dosud je to jedenapůlnásobek.
- Piráti několikrát neúspěšně prosazovali pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku, aby se zvyšoval postupně podle předem jasných pravidel. Naposledy pirátský návrh letos v březnu podpořili ANO a SPD, proti byla většina ODS, zdrželi se STAN, lidovci a TOP09.
Obnovíme přídavky na děti podle aktuální situace rodin.
- Odcházející ministr sociálních věcí Marian Jurečka prosadil superdávku, jejíž součástí bude i dosud samostatný přídavek na dítě. Také podle současných pravidel mají na přídavek nárok jen rodiny s nižšími příjmy – do 3,4násobku životního minima. Jde tedy o podobně „chudinskou“ dávku jako příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí, které jsou také součástí nové superdávky. Ta mimo jiné přihlíží nejen k příjmům, ale i k celkovým majetkovým poměrům žadatele.
- Podle pravděpodobného ministra sociálních věcí za ANO Aleše Juchelky však zařazení dětských přídavků do superdávky nebylo dobré rozhodnutí. Proto je ve hře její ponechání jako samostatné dávky.
Obnovíme školkovné.
- Podrobnosti jsme přinesli v předchozí kapitole Daně.
Obnovíme slevu na dani pro pečujícího rodiče.
- Nová vláda má zřejmě na mysli slevu na vyživovaného manžela/manželku, kterou jsme podrobněji popsali v předchozí kapitole Daně.
Pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu.
- Podrobnosti jsme přinesli v předchozí kapitole Daně.
Zavedeme citelnou daňovou slevu za čtvrté a další dítě.
- Podrobnosti jsme přinesli v předchozí kapitole Daně.
Podpoříme rodinné vstupné u kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení a akcí jako možnou podmínku poskytnutí dotací a grantů.
Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do šesti let a pro klíčové profese.
Přijmeme taková legislativní opatření, která zajistí, že kdokoli, kdo se úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vyhýbá placení výživného, ponese plnou trestní odpovědnost. Zvýšíme vymahatelnost výživného.
Rodinám s nízkými příjmy zajistíme zlevněné stravné pro děti v mateřských a základních školách. Prostřednictvím zřizovatelů finančně podpoříme kroužky, družiny a volnočasové aktivity dětí během školního roku i o prázdninách tak, aby se jich mohly zúčastnit i děti z nízkopříjmových rodin.
Rozšíříme podporu bezplatného školního stravování pro děti ze znevýhodněných rodin.
Sociální dávky
Zrevidujeme „superdávku“. Změníme její nevyhovující a diskriminační parametry, vyčleníme přídavky na děti.
- Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí se nově spojují do jediné superdávky, prosadil odcházející ministr Marian Jurečka. Ta mimo jiné přihlíží nejen k příjmům, ale i k celkovým majetkovým poměrům žadatele.
- Praktické zkušenosti „z terénu“ ale ukazují, že superdávka přináší komplikace nebo nižší příjem i poctivým příjemcům dosavadních dávek. Experti na pomoc sociálně slabším kritizují i to, že ministerstvo včas neukázalo alespoň orientační kalkulačku dopadů superdávky – ani před schválením změn, ani mnoho měsíců poté.
- Na Penězích byla dřív: Kalkulačka superdávky
Sociální systém upravíme tak, aby více motivoval k pracovní aktivitě a obsahoval přiměřenou pracovní povinnost pro dlouhodobé příjemce dávek.
Aktualizujeme systém životního minima. Nastavení musí odpovídat současným potřebám domácností. Zavedeme speciální výši životního minima pro seniory a příjemce invalidních důchodů.
Provedeme revizi pravidel a kontrolních mechanismů čerpání sociálních dávek cizími státními příslušníky.
Zintenzivníme kontrolu zneužívání sociálních dávek a obchodu s chudobou
Zajistíme účast obcí na řešení situace jejich občanů pobírajících dávky.
Sociální služby, invalidní důchody
Zjednodušíme a sjednotíme proces posuzování žádostí o invalidní důchody tak, aby řízení bylo rychlé, přehledné a jednotné.
Zajistíme spravedlivou valorizaci příspěvku na péči.
Zajistíme důstojné podmínky pro pečující osoby, zavedeme hmotné zabezpečení neformálních pečujících. Podpoříme rozvoj sítě odlehčovacích služeb s cílem poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek.
Podpoříme rozšíření kapacit zařízení dlouhodobé péče. Revize financování umožní větší zapojení soukromých prostředků a bude motivovat samosprávy i poskytovatele služeb k rozšiřování dostupných služeb.
Zvláštní důraz dáme na rozvoj terénní a ambulantní péče, která lidem umožní žít co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, mezi svými blízkými.
Vytvoříme Centrální registr žadatelů o sociální služby a domovy seniorů. Přidělování míst musí být spravedlivé a přehledné; informace budou využity při vytváření a úpravách kapacit i struktury nabízených sociálních služeb.
Spotřebitel, nákupy, investice
Vrátíme slevy na jízdné pro studenty a seniory ve výši 75 procent.
- Státem poskytované slevy ve veřejné dopravě pro děti, studenty a seniory dříve dosahovaly obvykle 25 procent ze standardního jízdného, od září 2018 je vláda vedená Andrejem Babišem zvýšila na 75 procent. Dopravcům je proplácí stát.
- Vláda vedená Petrem Fialou snížila od dubna 2022 slevy pro děti od šesti do 18 let, studenty do 26. narozenin a cestující nad 65 let z předchozích 75 na 50 procent. Děti do šesti let dál jezdí zdarma, nově bez omezení jejich počtu. U zdravotně tělesně postižených (ZTP, ZTP/P) zůstala sleva ve výši 75 % a pro doprovod je cestovné plně hrazené státem.
Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.
Nabídneme státní dluhopisy i drobným střadatelům, čímž snížíme závislost na velkých investorech a rozložíme rizika. Českým domácnostem umožníme zhodnotit úspory od jednoho tisíce do tří milionů korun prostřednictvím oblíbených Dluhopisů Republiky.
- Spořicí státní dluhopisy pro občany poprvé nabídl ministr financí Miroslav Kalousek od podzimu 2011. Vydávání skončilo na jaře 2014 – po nástupu do funkce ministra financí je zastavil Andrej Babiš. Hnutí ANO ale odmítalo pokračovat v Kalouskově nápadu jen do podzimu 2018, kdy je ministryně Alena Schillerová znovu nabídla pod názvem Dluhopis Republiky. Poslední emisi bylo možné koupit před Vánoci 2021, poté jejich vydávání zastavil nový ministr Zbyněk Stanjura z ODS.
- Nejlíp udělal, kdo si koupil protiinflační variantu před nečekaně vysokým růstem inflace v letech 2022 a 2023. Díky státní garanci si jeho úspory zachovaly předchozí reálnou hodnotu.
Podpoříme institut hromadných žalob.
- Hromadné žaloby prosazoval už před deseti lety tehdejší ministr spravedlnosti za ANO Robert Pelikán. Později byl u jejich návrhu také Patrik Nacher, specialista ANO na ochranu spotřebitele. Příslušný zákon nakonec se zpožděním za evropskou směrnicí schválila až vláda vedená Petrem Fialou, jenže v hodně okleštěné verzi oproti původní Nacherově představě. Výslednou podobu kritizovala i spotřebitelská sdružení.
Zavedeme nástroje pro boj proti kyberšmejdům a kyberkriminalitě.
Posílíme činnost ČOI s cílem eliminace dvojí kvality spotřebních výrobků a nekalých obchodních praktik a dále eliminace dvojí kvality potravin, dozorované Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
Důsledně budeme hlídat i činnost zahraničních tržišť a e-shopů ve vazbě na kvalitu, daňové povinnosti a férové konkurenční prostředí.
Zavedeme a důsledně naplníme princip „jednou a dost“ – co stát jednou má, nevyžaduje znovu. Digitalizace nebude papírovou byrokracii nahrazovat elektronikou, ale rušit ji. Dokončíme implementaci práva na digitální služby tak, aby většinu životních situací bylo možné vyřídit plně online.
- O principu „obíhat mají dokumenty (data), ne lidé“ slyšíme už nejméně 15 let. Pamatujete si třeba na panáčka Egona, maskota e-governmentu z dob ministra Ivana Langera? Odcházející vláda s tím sice konečně trochu pohnula, ale na chlubení to moc není. Zbytečné duplicity zůstávají, některé úřady spolu pořád nemluví.
Zavedeme systém slev na kulturní aktivity. Pro mládež, seniory a hendikepované občany zajistíme vstup do státních muzeí a galerií zdarma.
Budeme uplatňovat realistický a efektivní přístup k odpadovému hospodářství. Systém zálohování PET lahví a plechovek bude zaveden jen při prokázání jednoznačného ekologického přínosu, a bude-li zajištěno, že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů.
- Povinné zálohování, které loni na podzim podpořila vláda Petra Fialy, tak zůstává v nedohlednu.
Nezavedeme recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci reklamních letáků, které jsou důležitým zdrojem informací o slevách a nabídce zboží zejména pro seniory.
Sjednotíme DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 %. Dobrovolné spropitné zaměstnancům v gastronomii osvobodíme za definovaných podmínek od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a od daně z příjmů. Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se tak stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců.
Green Deal je v současné podobě neudržitelný, proto budeme prosazovat jeho zásadní revizi. Zákaz prodeje a výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035 je nepřijatelný.
Uděláme kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ. Výkup akcií nepůjde skrze výdaj státního rozpočtu, ale vlastním výkupem společnosti ČEZ. To nám otevře dveře k tomu, abychom mohli investovat do dalších jaderných bloků a plynových zdrojů a abychom měli v krizových obdobích vliv na ceny energií. Současně tím stát získá vysoce hodnotná aktiva. Nabídnutá cena a zacházení s minoritními akcionáři ČEZ budou obvyklé podobným transakcím na vyspělých kapitálových trzích.
Bydlení
Vymezíme se proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti
Lidé a firmy nebudou dále platit poplatek za podporované zdroje energie. Poplatek za tuto složku regulované elektřiny na sebe převezme stát, podobně jako je tomu v jiných zemích.
Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do šesti let a pro klíčové profese.
Připravíme úpravu legislativy družstevního bydlení pro zefektivnění jejího fungování, zavedeme státní garance pro družstva pro usnadnění výstavby a vytvoříme investiční pobídky a daňové úlevy pro dlouhodobé investory do dostupného nájemního a družstevního bydlení.
Modernizujeme právní úpravu pro zefektivnění činnosti a fungování společenství vlastníků jednotek.
Podpoříme výstavbu kolejí pro studenty prostřednictvím modelů postavených na spolupráci privátního sektoru, státu, univerzit a měst.
Rozšíříme PPP projekty na bytovou výstavbu, kdy veřejná správa zajistí infrastrukturu pro výstavbu, bankovní sektor financování a developeři či stavební firmy výstavbu dostupných bytů.
Zrušíme nefunkční předpisy a normy a omezíme energetické normy a ekologické požadavky na výstavbu, které bez dostatečného efektu zdražují výstavbu.
Připravíme systém zvýhodněných daňových odpisů na výstavbu služebních a firemních bytů pro zaměstnance
Zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Připravíme nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zrychlení územního plánování i povolovacích řízení, přičemž stavební úřad navíc nebude nahrazovat povinnosti stavebníka a projektanta.
Zastavíme automatické valorizace daně z nemovitostí prostřednictvím inflačních koeficientů.
Práce a zaměstnanost
Podpoříme flexibilní úvazky pro rodiče, seniory a zdravotně znevýhodněné.
Posílíme boj proti práci načerno.
Zpřísníme kontrolu agentur práce. Nelegální zaměstnávání a používání nezákonných praktik, včetně daňových pojistných úniků, povede k okamžitému odebrání licence. Zajistíme, aby agentury práce nezneužívaly zaměstnance k obcházení zákonů.
Zrevidujeme systém zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Zrušíme povinné hlášení zaměstnanců do evidence zdravotního a sociálního pojištění u dohod o provedení práce. Upravíme stávající limit pro vstup do těchto systémů.
Zrušíme povinné pracovnělékařské prohlídky pro brigádníky.
- Povinné vstupní prohlídky pro lidi, co si jdou přivydělat na jednoduchou brigádu na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, zrušila vláda Petra Fialy letos v září. Několik měsíců poté, co povinnost na jaře omylem schválila.
Zastavíme rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty a hasiči a navýšíme jejich platy na srovnatelnou úroveň, která odpovídá významu a náročnosti jejich služby. Nástupní plat policisty a hasiče bude 50 tisíc korun. Zavedeme spravedlivý systém proplácení přesčasů a příplatků, sjednotíme přístup k benefitům a umožníme kariérní prostupnost mezi složkami. Zavedeme příspěvek na bydlení do výše až 6000 Kč měsíčně podle regionu.
Zvýšíme platy pedagogických pracovníků na úroveň odpovídající jejich významu. Nástupní plat vysokoškolsky vzdělaného učitele bude 50 tisíc korun. Učitelům garantujeme na konci volebního období průměrný plat ve výši 75 tisíc korun. Místo demotivační platové tabulky připravíme a zavedeme kariérní řád pro učitele i ředitele, aby byl jasný profesní rozvoj a ohodnocení učitelů odpovídalo jejich kvalitě na základě objektivně měřitelných kritérií.
Podnikání
Od roku 2027 zavedeme EET 2.0 a tím zajistíme předvídatelné a férové prostředí pro podnikatele napříč všemi sektory, při zohlednění drobných živností a příležitostných přivýdělků, na které se systém vztahovat nebude. Řešení bude postaveno na nejmodernějších systémech a nebude vyžadovat povinný tisk účtenky ani neustálé online připojení. Podnikatelé budou mít zdarma k dispozici software Finanční správy ČR. Opatření bude svázáno s konkrétními úlevami (například přímá daňová sleva pro evidující OSVČ, zastavení zvyšování odvodů OSVČ, osvobození spropitného, nižší DPH v gastronomii, nižší daň z příjmů právnických osob a podobně).
Zastavíme zvyšování vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ, které tak zůstane na 35 % průměrné mzdy.
- Podrobnosti jsme přinesli v kapitole Daně.
Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 %.
- Podrobnosti jsme přinesli v kapitole Daně.
Zavazujeme se nezvyšovat žádné daně.
Zřídíme jednotné inkasní místo, které sloučí výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění a tím výrazně sníží administrativní zátěž.
- Podrobnosti jsme přinesli v kapitole Daně.
Otevřeme na úrovni EU jednání o zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH výrazně nad dva miliony korun.
Zkrátíme lhůtu pro vrácení DPH z nezaplacených faktur ze současných šesti na tři měsíce. Stát nemá právo držet peníze z transakcí, které se nikdy neuskutečnily – podnikatelé nejsou bezúročná pokladna státu.
Sjednotíme DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 %.
- Podrobnosti jsme přinesli v kapitole Daně.
Zavedeme a důsledně naplníme princip „jednou a dost“ – co stát jednou má, nevyžaduje znovu.
Ve spojení se zástupci podnikatelů dojde k zásadnímu přehodnocení byrokratické zátěže podnikatelů. Změna nebude na bázi dílčích opatření, ale skutečné reformy, do které se zapojí úřady napříč resorty, stejně tak hlavní zástupci větších zaměstnavatelů i drobných podnikatelů.
Budeme se zabývat systémem poplatků pro OSA a další kolektivní správce tak, aby byla pravidla srozumitelná, přehledná a spravedlivá vůči živnostníkům, drobným podnikatelům a pořadatelům menších akcí.
Zjednodušíme daňové a administrativní podmínky a výkaznictví, včetně redukce a sloučení státních kontrol podnikatelů. V oblasti řemeslných profesí schválíme režim tzv. mistrovských zkoušek pro posílení kvality řemesel, aniž bychom znevýhodnili ostatní podnikatele nebo oslabili konkurenční prostředí a služby zákazníkům.
Připravíme zákon o podpoře startupů, zahrnující jednodušší začátek podnikání, úlevy nebo faktickou možnost využívat zaměstnanecké akcie. Vytvoříme motivační odpisovou politiku pro investory do startupů.
Přejdeme postupně z dotační na odpisovou politiku podpory.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem