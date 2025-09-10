Vlna podvodů kopíruje české značky. Jak rozpoznat falešný e-shop včas
9. 9. 2025 | Pavla Adamcová
Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) varuje před vlnou falešných reklam, které se v posledních týdnech rozmohly na sociální síti Facebook.
Elon Musk je jistě vizionář – ale stejně věřili byste tomu, že na vás bude mluvit česky a že právě pro Česko vymyslel způsob, jak očurat finanční trhy, a že k tomuhle systému rozdává zadarmo přístup? Na tenhle podfuk se možná nikdo nechytí. Každopádně podvodníci nás doslova bombardují podobnými falešnými videi. S lidmi, kterým máme tendenci věřit spíš. Nebo aspoň někdo z nás. A teď dávejte pozor, dobře se dívejte a dobře poslouchejte. Poznáte bezpečně, kdy na vás mluví robot a kdy člověk?
Mám Facebook. Občas se jdu podívat. Poslední týden jsem chodil denně.
Ministryně Eva Decroix je nová v nejvyšší politice a jako nástroj podvodu jsem ji viděl prvně. Že to podvod je, to bylo jisté. Sbírám je už nějakou dobu. Tak jsem byl zvědavý, jaký text si k souboji Eva Decroix vs. Alena Schillerová podvodníci vymyslili.
Od toho kliknutí algoritmy, které vybírají, co se člověku bude zobrazovat na facebookové zdi, usoudily, že mi mají podobného obsahu dávat víc. Určitě tím nemyslely, že jsem ten, kdo se dá snáz podvést. Algoritmy nemyslí.
Rozšířil jsem sbírku známých osobností, které podvodníci k podvádění zneužívají, a zaznamenal, že oblíbený žánr známá osobnost (herec, zpěvák, sportovec, politik, ekonom) v talk show před kamerami prozradila, že existuje tajný systém, jak vydělávat bez práce, se dočkal nové varianty. Říkám jí pracovně souboj titánů. Právě jako Decroix vs. Schillerová. „Tomio rozdrtil Fialu před očima celé země.“ „Zeman rozbila Decroix.“ „Moravec rozbil Zemana.“ „Křetinský zničil Kellnerovou.“ A tak podobně.
To je ale drobná obměna. Je tu ale ještě jiná změna, A je to změna kvalitativní. Něco nového. V téhle míře a na téhle úrovni to tady ještě nebylo. Fejková videa.
Místo pouhých obrázků frčí pohyblivé obrázky. Známým osobnostem už se nekrade jen jméno a podoba: podvodníci se snaží zneužít jejich autentický projev. Jejich hlas, jeho barvu, specifický způsob frázování, pauzy.
Není to bezchybná syntéza hlasového projevu. Umělá inteligence už dokáže dosáhnout řádově lepších výsledků, než jaké uslyšíte na videích níž – jenže to by zatím vyžadovalo buď víc peněz, nebo víc času, nebo úsilí. Nebo všeho dohromady.
Útočníci přitom takovou investici nepotřebují. Nepotřebují přesvědčit experty, nepotřebují přesvědčit podezíravé, nepotřebují přesvědčit všechny. A už vůbec nepotřebují přesvědčit ty, kteří se budou umět dobře bránit. Jako každý predátor útočí, nepěkně řečeno, na slabší kusy.
A postupují při tom zcela ekonomicky. Jistě by bylo možné vyrábět videa s osobou určenou jako vějička, s expremiérem Babišem, s poslancem Okamurou nebo kýmkoli jiným. Ale proč neukrást existující video a s lepší nebo klidně i horší synchronizací pohybu rtů a mluveného slova nedoplnit vlastní text?
Tohle video patří podle nás k těm slabším. Někdo si dal práci s úvodem, aby to vypadalo autentičtěji, ale upravené záběry ze sněmovního projevu? Slušná synchronizace rtů a zvuku, ale hlas napodobený hodně nepřesvědčivě. Jak se zdá vám? Dejte plus, jestli myslíte, že by někdo mohl naletět, minus, pokud máte za to, že to není možné.
Stranický kolega Aleny Schillerové, předseda Andrej Babiš. Dnes nejčastěji zneužívaná osobnost. Rozhodně mezi tvůrci falešných videí. Tady si pomohli televizním studiem a dlužno říct, že i se specifickým projevem pana Babiše už něco dovedli. V barvě hlasu je něco podobného, i specifické pauzy jsou na pravděpodobných místech. S trochou nadsázky by se chtělo říct, že ke slušné nápodobě by bylo potřeba jen trochu pokazit gramatiku… Co myslíte vy? Dejte plus, jestli si myslíte, že tohle video by mohlo lidi přesvědčit o své autentičnosti.
Realita útočníky moc nezajímá. Andrej Babiš i Alena Schillerová u nich často vystupují jako členové vlády, jimiž už ani ještě nejsou, Tomio Okamura, který se prezentuje jako zarputilý bojovník proti sociálním dávkám, zase přesvědčuje, že máte nárok na dávky osm tisíc za měsíc. Tedy ve videu. Kdybyste měli přístup k linku, který k němu byl připojený, přečetli byste si, že falešný Okamura slibuje dokonce statisíce za měsíc. Stačí maličko: zainvestovat do začátku šest tisícovek… Zní vám hlas Tomia na videu uvěřitelně? Jestli ano, dejte plusko.
Jeho politická hvězda září chvilku, ale už se dočkal vlastní varianty podvodu. Zvláštní je, že ve facebookových podvodech jako nedobrovolní herci vystupují zejména opoziční politici. Alespoň v těch videopodvodech. Jak asi uvažují jejich tvůrci? Sáhnou po obsahu, který je pro ně nejdostupnější? Cílí hlavně na nespokojené lidi? Studují, jací lidé budou koho volit, a usuzují z toho nějak, kdo bude náchylnější uvěřit podvodu? A jak se vám líbí tenhle europoslanec Filip Turek. Řekli byste, že někdo uvěří, že na videu mluví právě on? Pokud ano, klikněte na plus.
Nejen politici a nejen peníze. Kromě nedostatku peněz nás nejčastěji trápí nedostatky zdravotní. Podvodníci to vědí. A neváhají zneužít i známého herce a moderátora. Obzvlášť nechutným způsobem. „Pak přišly bolesti břicha, nevolnost, odporný zápach úst,“ popisuje syntetizovaný hlas zdravotní potíže, kterými měl Marek Eben údajně trpět. Za nás je bohužel tenhle padělek už hodně zdařilý. Jak to přijde vám? Pokud se podle vás dá uvěřit tomu, že na videu skutečně promlouvá Marek Eben, dejte plus.
Jak se vám videa líbí? Jistě mají ještě spoustu much. Šla by udělat líp, ale bylo by to ještě zbytečně těžké. Za rok už to bude mnohem jednodušší. Zase to nebude dokonalé, ale podvodníci nepotřebují dokonalost. Takovou ambici nemají. Nemusí jim věřit každý, ani každý desátý, ani každý stý. Jejich náklady jsou minimální. Jejich rizika taky. Zkusíte jejich reklamu nahlásit? Druhý den je tam zase. Nebo není, ale to neznamená, že ji nevidí nikdo: znamená to, že vám ji algoritmus přestane ukazovat.
A za rok… Až vám za rok zase ukážeme pět šest videí, bude jen jedno tak špatné, že byste dali ruku do ohně, že na něm místo člověka mluví robot. Vsadíte se?
