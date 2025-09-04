Peníze.cz
Peníze.cz slaví 25 let: čtvrt století s vámi, bez halucinací a s důvěrou

Silvie Housková | rubrika: Co se děje | 4. 9. 2025
Celkem 25 let, nespočet článků a pár kocovin. Oslavte s námi narozeniny webu Peníze.cz, jehož cílem je šetřit vám nervy i peníze.
Zdroj: Naďa Ryšánková

Milí čtenáři a podporovatelé,

je to tady, slavíme! Web Peníze.cz je s námi už 25 let, tedy celé čtvrtstoletí! Nabízí se napsat, že pokud zítra ráno nenajdete na webu nové články, je to tím, že máme všichni kocovinu po oslavách, ale nebojte se. Co nešlo před 25 lety, dnes už dávno umíme – třeba naplánovat publikaci příspěvku na konkrétní hodinu.

Jsou ale věci, které se nezmění nikdy. Vždy jsme byli a budeme vaším parťákem v oblasti financí a investic. Naším cílem je, abyste se s námi cítili jistěji při správě svých peněz – ať už při výběru nejlepší hypotéky, spoření na důchod, pojištění nebo při hledání toho nejvhodnějšího způsobu, jak investovat.

To, co nás odlišuje, je nejen odborný obsah, ale také naše schopnost přinášet informace srozumitelným způsobem. Jsme tu, abychom vám poskytli jasná a nezávislá doporučení, která vám pomohou dělat správná, informovaná rozhodnutí. 

Web Peníze.cz je zároveň místem, které vám pomáhá v každodenním životě. Pomáháme vám vyznat se v nových zákonech, nařízeních a dávkách, které mohou ovlivnit vaše finance. Vysvětlujeme, jaká máte práva jako zákazníci a spotřebitelé. A ukazujeme, jak se bránit, pokud se ocitnete v těžké situaci.

Snažíme se o to, abyste nejen rozuměli složitým finančním tématům, ale také věděli, jak chránit svá práva a co všechno můžete využít ve svůj prospěch.

Říkáte, že tyto věci už řešíte s ChatGPT nebo jiným AI asistentem? Pak blahopřejeme, ale kolik času strávíte ověřováním toho, že jsou jeho údaje správné a aktuální? Naši redaktoři na rozdíl od AI asistentů nehalucinují. Už čtvrt století se můžete spolehnout na vše, co je u nás napsáno, aniž byste museli data kontrolovat.

Důvěryhodnost je jedním ze základních kamenů, na kterých své zpravodajství stavíme. 

V této chvíli bych proto ráda poděkovala všem, kteří se na těch skvělých článcích, ale i na výrobě celého webu podílejí – našim skvělým redaktorům, grafikům a IT podpoře. Bez jejich odbornosti, kreativity a neúnavné práce by Peníze.cz nikdy nemohly být tím, čím jsou dnes. 

Do budoucna si přejeme i nadále poskytovat kvalitní, aktuální a důvěryhodné informace, které budou odpovídat na vaše potřeby a otázky. Naší metou je usnadnit vám život a pomoci dosáhnout vašich finančních cílů. 

Děkujeme, že jste s námi a těšíme se na dalších 25 let, ve kterých vám budeme pomáhat na cestě k finanční svobodě.

P.S. Během září se můžete těšit na spoustu „vykopávek“ a zavzpomínat s námi na první bankomaty, hypotéky, internetová bankovnictví a další milníky, u kterých jsme byli s vámi. 

Šéfredaktorka Peníze.cz

Silvie Housková

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Oblíbená témata

důvěryhodnost, finanční poradenství, finanční svoboda, hypotéky, investice, pojištění, spoření na důchod

A tohle už jste četli?

Retro galerie: Čtvrt století s Peníze.cz. Byli jsme u revolučních novinek i slepých uliček

4. 9. 2025 | Petr Kučera

Největší web o osobních financích v Česku je tu s vámi už 25 let. Zveme vás na výlet zpátky do časů, kdy banky spouštěly první elektronické bankovnictví nebo kdy se řešilo, do čeho... celý článek

Podvodníci zneužívají povolení do Británie. Nachytat se je snadné

3. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Podvodníci zneužívají povolení do Británie. Nachytat se je snadné

Podvodné webové stránky nabízející registraci v systému ETA (Eletronic Travel Authorisation), která je od dubna povinná při cestě do Spojeného království, mohou nepozorné uživatele... celý článek

Velký řetězec spustí skenování tváří. Cílí na problémové zákazníky

3. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Velký řetězec spustí skenování tváří. Cílí na problémové zákazníky

Druhý největší britský řetězec Sainsbury’s začne testovat technologii, která dokáže v obchodě rozeznat zloděje nebo agresivní zákazníky podle obličeje. Informoval o tom server BBC.

Vládci nebe nad Českem: Kdo tu létá nejvíc a kam míříme nejčastěji?

3. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Vládci nebe nad Českem: Kdo tu létá nejvíc a kam míříme nejčastěji?

Které aerolinky vládnou českému nebi? V žebříčku Top 10 leteckých společností se pravidelně objevují známá jména, ale nově i pár překvapení.

Ždímají vás, nebo šetří? Platby za družinu a školku mají strop, možná vás překvapí

2. 9. 2025 | Gabriel Pleska

Ždímají vás, nebo šetří? Platby za družinu a školku mají strop, možná vás překvapí

Měsíční úplata za družinu nebo státní školku má horní limit. Dosáhli jste ho, nebo vás naopak šetří? A víte, že za určitých okolností si můžete zažádat o snížení poplatku nebo dokonce... celý článek

