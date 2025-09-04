Milí čtenáři a podporovatelé,
je to tady, slavíme! Web Peníze.cz je s námi už 25 let, tedy celé čtvrtstoletí! Nabízí se napsat, že pokud zítra ráno nenajdete na webu nové články, je to tím, že máme všichni kocovinu po oslavách, ale nebojte se. Co nešlo před 25 lety, dnes už dávno umíme – třeba naplánovat publikaci příspěvku na konkrétní hodinu.
Jsou ale věci, které se nezmění nikdy. Vždy jsme byli a budeme vaším parťákem v oblasti financí a investic. Naším cílem je, abyste se s námi cítili jistěji při správě svých peněz – ať už při výběru nejlepší hypotéky, spoření na důchod, pojištění nebo při hledání toho nejvhodnějšího způsobu, jak investovat.
To, co nás odlišuje, je nejen odborný obsah, ale také naše schopnost přinášet informace srozumitelným způsobem. Jsme tu, abychom vám poskytli jasná a nezávislá doporučení, která vám pomohou dělat správná, informovaná rozhodnutí.
Web Peníze.cz je zároveň místem, které vám pomáhá v každodenním životě. Pomáháme vám vyznat se v nových zákonech, nařízeních a dávkách, které mohou ovlivnit vaše finance. Vysvětlujeme, jaká máte práva jako zákazníci a spotřebitelé. A ukazujeme, jak se bránit, pokud se ocitnete v těžké situaci.
Snažíme se o to, abyste nejen rozuměli složitým finančním tématům, ale také věděli, jak chránit svá práva a co všechno můžete využít ve svůj prospěch.
Říkáte, že tyto věci už řešíte s ChatGPT nebo jiným AI asistentem? Pak blahopřejeme, ale kolik času strávíte ověřováním toho, že jsou jeho údaje správné a aktuální? Naši redaktoři na rozdíl od AI asistentů nehalucinují. Už čtvrt století se můžete spolehnout na vše, co je u nás napsáno, aniž byste museli data kontrolovat.
Důvěryhodnost je jedním ze základních kamenů, na kterých své zpravodajství stavíme.
V této chvíli bych proto ráda poděkovala všem, kteří se na těch skvělých článcích, ale i na výrobě celého webu podílejí – našim skvělým redaktorům, grafikům a IT podpoře. Bez jejich odbornosti, kreativity a neúnavné práce by Peníze.cz nikdy nemohly být tím, čím jsou dnes.
Do budoucna si přejeme i nadále poskytovat kvalitní, aktuální a důvěryhodné informace, které budou odpovídat na vaše potřeby a otázky. Naší metou je usnadnit vám život a pomoci dosáhnout vašich finančních cílů.
Děkujeme, že jste s námi a těšíme se na dalších 25 let, ve kterých vám budeme pomáhat na cestě k finanční svobodě.
P.S. Během září se můžete těšit na spoustu „vykopávek“ a zavzpomínat s námi na první bankomaty, hypotéky, internetová bankovnictví a další milníky, u kterých jsme byli s vámi.
