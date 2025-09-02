Začíná nový školní rok. Děti nastupují do mateřských školek i do škol, začíná desetiměsíční kolotoč. A peníze tečou.
Začalo to už v srpnu, při kontrole školního vybavení. Tuhle dítě vyrostlo z přezuvek, pastelky se někam rozkutálely a tahle nemožná mikina… A do toho ještě přichází pravidelné výdaje. Kroužky, obědy. A pro rodiče školkáčů – kromě předškoláků – taky platby za mateřskou školu a pro rodiče školáků, co chodí do družiny taky úhrada družiny nebo školního klubu. Těm se právě budeme věnovat.
Za školku a za školní družinu nebo klub se neplatí všude stejně, dokonce se nemusí platit stejně ani v rámci jedné obce. Některá společná pravidla ale přece jsou. Týkají se stropu úhrad a toho, kdy se placení za školku nebo školní družinu můžete vyhnout.
Školkovné. Kdo rozhoduje, kolik se platí?
Nemluvíme pochopitelně o školkách soukromých, tam jsou pravidla jiná. Řeč je o školkách, které zřizuje stát nebo některé jeho rameno – kraj, obec nebo svazek obcí.
Školkovné – zákon a úředníci mu říkají úplata za předškolní vzdělávání – pak určuje právě tento zřizovatel, nejčastěji tedy obec nebo kraj. Radí se o tom vždy rada kraje nebo obce. Pokud není, musí si poradit starosta sám.
Podle příslušné vyhlášky (vyhláška o předškolním vzdělávání, 14/2005 Sb.) musí zřizovatel výši školkovného na další školní rok oznámit do 30. června. Pokud to neudělá, platí se stejně jako předchozí školní rok.
Kolik se v roce 2025 platí za mateřskou školu?
Výše úplaty není libovolná, má horní hranici, kterou nesmí překročit. Tento strop je stanovený na osmi procentech minimální mzdy ke dni vyhlášení úplaty. Pro rok 2025 je minimální mzda stanovená na 20 800 korun, takže maximální měsíční výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole je ve školním roce 2025/2026 stanovená na 1664 korun. Oproti minulému školnímu roku, kdy byl strop 1512 korun jde o zvýšení o víc než 150 korun.
V dalším školním roce (2026/2027) budou moct ve školkách chtít ještě víc, minimální mzda totiž od začátku roku 2026 opět poměrně zásadně stoupne, a školkovné pravděpodobně bude moct být až 1792 korun.
Dobrá zpráva pro každého rodiče: za poslední, předškolní rok strávený v mateřské školce se neplatí. Je povinný a máme pravidlo, že co je ve vzdělání povinné, za to se neplatí.
Školkovné, pokud ředitel nebo ředitelka mateřské školy neurčí jinak, by se mělo standardně zaplatit do 15. dne měsíce, za který se platí. Například teď za září do 15. září. V případě průšvihu můžete s ředitelem či ředitelkou zkusit vyjednat posunuté splatnosti, může to pro vás udělat.
Úplata za družinu ve školním roce 2025/2026. Kolik se platí?
Stejně jako předškolácký rok v mateřské škole je i samotné základní vzdělávání zdarma. Na veřejné základní škole se neplatí nic.
Samozřejmě je takové nic poměrně relativní pojem, na rodičích bývá tíha nákladů za podstatnou část učebních pomůcek, platí se za výlety, nepovinně se přispívá na rodičovský spolek a do třídních fondů… Zkrátka každý rodič ví, že před tou nulou za základní vzdělání stává ještě řádka jiných číslic.
Za co se ale platí, to je pobyt dětí ve školní družině. Abychom splnili, co se čeká a pojmenovali pobyt v družině a péči, již se tam žákovi dostane, jazykem legislativy: v zákoně a vyhláškách se tomu říká zájmové vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Platí to, co u školek: výši úplaty za družinu stanovuje opět zřizovatel, ve většině případů tedy obecní rada.
A stejně jako školkovné má i úplata za družinu stanovené maximum, které nesmí být překročeno. To je znovu závislé na aktuální minimální mzdě, tentokrát je ale rovné jejím čtyřem procentům.
Maximální měsíční výše úplaty za školní družinu je tedy 832 korun (loni to bylo 756 korun, napřesrok může být až 896 korun).
Komu se školkovné a úplata za družinu snižují nebo odpuštějí?
Podle momentálně platné vyhlášky se dá požádat o osvobození od placení školkovného. Žádá se u ředitele nebo ředitelky školky. Abyste uspěli, musíte mu ale taky doložit některou z následujících skutečností, totiž že:
- opakovaně pobíráte dávku pomoci v hmotné nouzi
- vaše dítě má nárok na přídavek na dítě
- máte nárok na zvýšený příspěvek na péči o nezaopatřené dítě (o zvýšení se dá žádat, pokud příjem rodiny/domácnosti nepřesahuje dvojnásobek životního minima)
- berete na toto dítě příspěvek na úhradu potřeb dítěte (to je jedna z dávek pěstounské péče)
Totéž platí i pro úplatu za družinu, ovšem s jedním podstatným rozdílem. U družiny má ředitel(ka) školy pravomoc úplatu buď celou odpustit, jako u školkovného, nebo ji případně jen snížit.
Odpouštění nebo snižování školkovného či platby za družiny není nárokové, záleží na rozhodnutí ředitele či ředitelky
Odpouštění školkovného a úplaty za družinu. Superdávka mění pravidla
Letos v říjnu nastává převrat v sociálních dávkách. Čtyři z nich budou sloučeny do jedné takzvané superdávky, dávky státní sociální pomoci. Jde o příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Tři z nich můžou být důvodem, proč by vedení mateřské školy mohlo odpustit placení školkovného (kromě přídavku na dítě ještě poslední dvě jmenované, protože jde o dávky pomoci v hmotné nouzi).
Dávka státní sociální pomoci má čtyři složky – složku na živobytí, bonus na dítě, složku na bydlení a pracovní bonus. Osvobozen od placení školkovného může být ten, kdo dostává dávku státní sociální pomoci, jejíž součástí je bonus na dítě.
To je samozřejmě opět nutné prokázat řediteli nebo ředitelce při žádosti o odpuštění školkovného, ředitel či ředitelka to můžou udělat.
Od října existuje přechodné období: noví žadatelé už budou žádat o superdávku, těm, co některé z dávek, jež superdávka pohltí berou teď, je budou brát ještě nějakou dobu. V tomhle přechodném období je možná žádat o snížení nebo odpuštění plateb na základě pobírání starých dávek i nové superdávky.
Když školka nebo družina nefunguje celý měsíc
Na závěr ještě jedna úleva pro rodiče. Jestliže školka nebo družina v době výuky v jednom kalendářním měsíci víc než pět vyučovacích dnů nefungují, úplata se automaticky krátí. Nemusíte o to žádat, prostě se sníží podle toho, kolik dnů byla škola v provozu.
Vzorec je jednoduchý: měsíční úplata se vydělí počtem pracovních dnů v daném měsíci a vynásobí se počtem dnů, kdy byla školka nebo družina skutečně otevřená.
Ředitel(ka) má povinnost o snížení úplaty rodiče včas informovat – ideálně dva měsíce před plánovaným omezením, pokud je to omezení plánované, nebo neprodleně, když se o uzavření školy rozhodne narychlo.
