Prázdniny i delší víkendy. Kdy budou mít děti volno v roce 2025/26

Pavla Adamcová | rubrika: Když se řekne | 29. 8. 2025
Kolik volna čeká děti ve školním roce 2025/26 a na které dny tentokrát připadá? Tady je kompletní přehled.
Zdroj: Shutterstock

Kdy startuje a končí školní rok 2025/26?

  • 1. září 2025 (pondělí) až 30. června 2026 (úterý)

Start školního roku tentokrát krásně vychází na pondělí. Ten den ale děti tradičně škole příliš nedají. Počítejte s tím, že v ní stráví vyučovací hodinu, fungovat nebude ještě ani družina nebo obědy.

Podzimní prázdniny

  • 27. a 29. října 2025 (pondělí a středa)

Podzimní prázdniny budou už v říjnu, a to pětidenní, počítáme-li i víkend. Volno děti dostanou v pátek a ve středu, mezi tím je státní svátek Den vzniku samostatného československého státu v úterý 28. října 2025. 

Vánoční prázdniny

  • 22. prosince 2025 (pondělí) až 2. ledna 2026 (pátek)

A za chvíli jsou tu Vánoce. Vánoční prázdniny dětem startují v pondělí, Štědrý den bude ve středu. Do školy se děti vrátí až 5. ledna. 

Pololetní prázdniny

  • 30. ledna 2026 (pátek)

Žáci si vyzvednou vysvědčení ve čtvrtek 29. ledna a následně si užijí pololetní prázdniny, což je prodloužený víkend.

Jarní prázdniny

  • Týden od 2. února do 15. března 2026

Jarní prázdniny trvají vždy jeden týden a liší se tradičně podle jednotlivých okresů a pražských obvodů. Termíny se pravidelně posunují. Příští rok vypadá rozpis volna následovně: Kdy budou jarní prázdniny v roce 2026? Termíny podle okresů.

Velikonoční prázdniny

  • 2. dubna 2026 (čtvrtek)

Pohyblivé svátky. Velikonoční prázdniny dětem začínají den před Velkým pátkem, který tentokrát bude 3. dubna. Velikonoční pondělí pak vychází 6. dubna. 

Příspěvek na školáka: Jak získat peníze na výbavu, kroužky nebo družinuPříspěvek na školáka: Jak získat peníze na výbavu, kroužky nebo družinu

Letní prázdniny

  • 1. července (středa) až 31. srpna (neděle)

K letním prázdninám asi není, co dodat. Příští rok dětem startují uprostřed týdne, tedy ve středu. A do školních lavic opět zasednou v pondělí 1. září.

Státní svátky ve školním roce 2025/26

Do konce letošního roku si užijeme celkem šest státních svátků. Bohužel některé z nich připadají na víkend, poměr je ale tentokrát dobrý 1:5. Volno na státní svátek ocení nejspíš více dospělí než děti: ti mají většinu z nich beztak zahrnutou v podzimních a vánočních prázdninách.

  • 28. září (neděle): Den české státnosti
  • 28. října (úterý): Den vzniku samostatného československého státu
  • 17. listopadu (pondělí): Den boje za svobodu a demokracii
  • 24. prosince (středa): Štědrý den
  • 25. prosince (čtvrtek): 1. svátek vánoční
  • 26. prosince (pátek): 2. svátek vánoční

V roce 2026 pak kalendář svátků vypadá následovně:

  • 1. ledna (čtvrtek): Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
  • 3. dubna (pátek): Velký pátek
  • 6. dubna (pondělí): Velikonoční pondělí
  • 1. května (pátek): Svátek práce
  • 8. května (pátek): Den vítězství
  • 5. července (neděle): Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  • 6. července (pondělí): Den upálení mistra Jana Husa

Oblíbená témata

děti, mateřská škola, prázdniny, škola, školy, Vánoce, volno

