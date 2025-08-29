Prázdniny i delší víkendy. Kdy budou mít děti volno v roce 2025/26

Kdy startuje a končí školní rok 2025/26?
- 1. září 2025 (pondělí) až 30. června 2026 (úterý)
Start školního roku tentokrát krásně vychází na pondělí. Ten den ale děti tradičně škole příliš nedají. Počítejte s tím, že v ní stráví vyučovací hodinu, fungovat nebude ještě ani družina nebo obědy.
Podzimní prázdniny
- 27. a 29. října 2025 (pondělí a středa)
Podzimní prázdniny budou už v říjnu, a to pětidenní, počítáme-li i víkend. Volno děti dostanou v pátek a ve středu, mezi tím je státní svátek Den vzniku samostatného československého státu v úterý 28. října 2025.
Vánoční prázdniny
- 22. prosince 2025 (pondělí) až 2. ledna 2026 (pátek)
A za chvíli jsou tu Vánoce. Vánoční prázdniny dětem startují v pondělí, Štědrý den bude ve středu. Do školy se děti vrátí až 5. ledna.
Pololetní prázdniny
Žáci si vyzvednou vysvědčení ve čtvrtek 29. ledna a následně si užijí pololetní prázdniny, což je prodloužený víkend.
Jarní prázdniny
- Týden od 2. února do 15. března 2026
Jarní prázdniny trvají vždy jeden týden a liší se tradičně podle jednotlivých okresů a pražských obvodů. Termíny se pravidelně posunují. Příští rok vypadá rozpis volna následovně: Kdy budou jarní prázdniny v roce 2026? Termíny podle okresů.
Velikonoční prázdniny
Pohyblivé svátky. Velikonoční prázdniny dětem začínají den před Velkým pátkem, který tentokrát bude 3. dubna. Velikonoční pondělí pak vychází 6. dubna.
Letní prázdniny
- 1. července (středa) až 31. srpna (neděle)
K letním prázdninám asi není, co dodat. Příští rok dětem startují uprostřed týdne, tedy ve středu. A do školních lavic opět zasednou v pondělí 1. září.
Státní svátky ve školním roce 2025/26
Do konce letošního roku si užijeme celkem šest státních svátků. Bohužel některé z nich připadají na víkend, poměr je ale tentokrát dobrý 1:5. Volno na státní svátek ocení nejspíš více dospělí než děti: ti mají většinu z nich beztak zahrnutou v podzimních a vánočních prázdninách.
- 28. září (neděle): Den české státnosti
- 28. října (úterý): Den vzniku samostatného československého státu
- 17. listopadu (pondělí): Den boje za svobodu a demokracii
- 24. prosince (středa): Štědrý den
- 25. prosince (čtvrtek): 1. svátek vánoční
- 26. prosince (pátek): 2. svátek vánoční
V roce 2026 pak kalendář svátků vypadá následovně:
- 1. ledna (čtvrtek): Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
- 3. dubna (pátek): Velký pátek
- 6. dubna (pondělí): Velikonoční pondělí
- 1. května (pátek): Svátek práce
- 8. května (pátek): Den vítězství
- 5. července (neděle): Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- 6. července (pondělí): Den upálení mistra Jana Husa
