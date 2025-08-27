Peníze.cz
Předškolní péče v Evropě: Kde neplatí za školku skoro nic a kde statisíce?

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 27. 8. 2025
Zdroj: Shutterstock

Evropská unie opakovaně zdůrazňuje, že každé dítě má právo na dostupné a kvalitní rané vzdělávání a péči a jeho budoucnost by se neměla odvíjet od rodinného zázemí.

To ale může být v některých evropských zemích problém, náklady na předškolní péči totiž dokáží řadu domácností finančně zatížit. Jak se liší napříč Evropou, porovnal server Euronews na základě dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Údaje z roku 2023 zahrnují péči o dítě mimo domov, tedy v licencovaných státních i soukromých zařízeních – jde tedy o jesle, školky, denní centra, dětské skupiny nebo zařízení vedená rodiči, a to na plný či částečný úvazek.

OECD vychází v porovnání z modelu rodiny se dvěma dětmi ve věku dvou a tří let. Jde ovšem o hrubé náklady, tedy školkovné, které rodiče platí přímo instituci, a to ještě před započtením různých podpor a slev. Taková podpora může mít formu různých příspěvků, daňových úlev, slev z poplatků nebo navýšení jiných dávek.

Tyto hrubé náklady jsou přitom napříč Evropou velmi rozmanité: nejnižší jsou v Německu, a to 552 euro (asi 13 550 korun) ročně. Naopak zdaleka nejdražší jsou v Nizozemsku, a to 39 229 eur ročně (přes 960 tisíc korun).

Pokud se vydáme mimo unijní hranice, absolutně nejdráž vychází Švýcarsko s roční částkou za předškolní péči ve výši 64 211 eur, což je více než 1,5 milionu korun. Nutno podotknout, že předškolní péče v zemi funguje převážně jako soukromá služba a příjmy domácností jsou výrazně vyšší než třeba v Česku.

Příspěvek na školáka: Jak získat peníze na výbavu, kroužky nebo družinuPříspěvek na školáka: Jak získat peníze na výbavu, kroužky nebo družinu

Ve výsledku na předškolní péči švýcarská domácnost se dvěma dětmi a dvěma dospělými vynaloží za rok čtvrtinu (28 procent) svých příjmů, což je z evropského srovnání stále nejvíce. V Nizozemsku je to podle OECD 26 procent a ve Velké Británii 25 procent.

Pokud se podíváme na hrubé náklady za předškolní péči v pěti největších evropských ekonomikách, nejvyšší je má právě Británie (27 071 eur), zatímco už zmíněné Německo nejnižší. Ve Španelsku dosahují 2452 eur ročně za dvě děti, ve Francii 7717 eur a v Itálii 10 032 eur.

Severské země se pohybují kolem evropského průměru, například na Islandu je to 5014 eur, tedy asi 123 tisíc korun.

Pod 2000 euro ročně, tedy necelých 50 tisíc korun, se vejdou Bulharsko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Litva, Rumunsko.

A také Česko, kde hrubý náklad na předškolní péči vychází podle dat OECD na 1843 eur. Přepočítáno na jedno dítě měsíčně jde přibližně o 1800 korun.

Roční hrubé náklady na předškolní péči za dvě děti (2023)

ZeměRoční hrubé náklady na péči za dvě děti
Německo552 eur
Bulharsko884 eur
Maďarsko1007 eur
Rakousko1638 eur
Česko1843 eur
Chorvatsko1911 eur
Litva1935 eur
Rumunsko1945 eur
Lotyšsko2080 eur
Estonsko2123 eur
Polsko2183 eur
Španělsko2452 eur
Slovensko2885 eur
Švédsko3439 eur
Malta3600 eur
Island5014 eur
Portugalsko5520 eur
Norsko5821 eur
Kypr7064 eur
Finsko7080 eur
Francie7717 eur
Dánsko8696 eur
Řecko9600 eur
Itálie10 032 eur
Slovinsko10 888 eur
Belgie10 956 eur
Irsko20 533 eur
Spojené království27 071 eur
Lucembursko30 254 eur
Nizozemsko39 229 eur
Švýcarsko64 211 eur
Zdroj: OECD/Euronews

Jak je možné, že jsou hrubé náklady v zemích jako Německo nebo Rakousko tak nízké? Podle Michaela Fuchse, výzkumníka z Evropského centra pro politiku sociální péče a výzkum, v těchto zemích většina veřejných institucí jednoduše neúčtuje prakticky žádné poplatky. V Rakousku jsou například jesle a školky zdarma, platí se jen obědy.

Školní výdaje letí nahoru. Výbava stojí tisíce, kroužky jsou jiná ligaŠkolní výdaje letí nahoru. Výbava stojí tisíce, kroužky jsou jiná liga

„Naopak ve Spojeném království jsou hrubé náklady velmi vysoké kvůli široce rozšířenému soukromému trhu,“ dodal.

V Česku se měsíční náklady na jedno dítě ve veřejné předškolní péči pohybují v přibližném rozpětí od 600 do cca 1500 korun, v tom je zahrnutý měsíční poplatek a také stravování. Předškoláci si platí pouze stravu (a školní akce). V soukromých provozech jsou pak rozdíly v nákladech velmi široké, pohybují se standardně od 4000 do zhruba 15 000 korun měsíčně dle lokality či vzdělávacího programu.

Jak ukazují data OECD, v tuzemsku ve výsledku (po odečtení různých slev) domácnost se dvěma dětmi a dvěma dospělými vynaloží na předškolní péči za rok 12 procent svých příjmů, v Rakousku tři procenta a v Německu pouhé procento.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

