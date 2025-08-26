Budou po vás v hospodě vymáhat spropitné? Brzy možná realita

Platíme stále častěji bez hotovosti. I v restauracích. A na terminálech nejrůznějších zařízení, která hospodští ke zpracování plateb používají, na nás stále častěji vyskakuje předvolba s výší spropitného. Přidáte deset procent z útraty? Dvacet? Třicet? Nebo budete za škrta a zakliknete chladně nulu?
Majitelé restaurací teď svoje hosty pomocí technologie postrkují k tomu, aby k útratě přidávali trinkgelt. Je to pochopitelné: když platíte cash, je spropitné mimo jiné praktické. Účet tak nějak zaokrouhlíte a nemusíte se zlobit s drobnými. Nečekáte, až je číšník vyšťourá z kasírtašky, nepřepočítáváte se s nimi a netíží vám kapsu.
Když platíte bezhotovostně, tohle všechno odpadá. Stroje všechno přepočítají za vás a karta váží pořád stejně, bez ohledu na to, kolik peněz je na účtu. Navíc, když se kartami začínalo platit, spropitné byla vlastně technická obtíž a vrchní vám někdy i řekl, že přidat na terminálu něco k účtu ani moc nejde.
Po stopách spropitného
Není se tedy čemu divit, že jsme k přihození nějakého bakšiše přímo vyzýváni. Ve stravovacím a obveselovacím průmyslu se s ním vždycky počítalo a vždycky vyvažovalo nízké platy zaměstnanců. Jeho výpadek znamená pro majitele hospod a barů problém.
Jenže problém pro ně představuje i jeho elektronické kasírování. Dokud se platilo převážně hotově, peníze navíc šly mimo evidenci – a tedy i mimo daňová přiznání. Ať už je dostala na ruku opravdu obsluha, nebo zůstaly majiteli. Když ale protékají přes účet, nechávají za sebou stopu. A stát, který tu stopu může sledovat, z nich bude chtít své. Tedy daň. Pokud přijdou podniku, pak jednoznačně daň z příjmů podniku, ať už jde o právnickou nebo fyzickou osobu.
A pokud se dají zaměstnancům? Když jim zaměstnavatel příjem přeúčtuje a učiní z nich součást výplaty, je to příjem, který musí zdanit daní z příjmů. A ještě z něj zaměstnanec i zaměstnavatel musí odvést část příjmů.
Spropitné do zákona
Lidé z gastrobyznysu se už delší dobu snaží o to, aby dosud jen vágně definované spropitné dostalo nějakou zákonnou podobu. Ideálně takovou, aby spropitné sice bylo pro zaměstnance příjmem, ale zároveň ho nemuseli danit ani z něj odvádět zdravotní a sociální pojištění. Tak o tom mluví například předseda gastronomické sekce Hospodářské komory ČR Luboš Kastner. A zmiňuje Německo, kde trinkgelt je právě takovým příjmem bez odvodů.
Hospodářská komora před nedávnou dobou zkusila nahodit předvolební návnadu, jestli se některé ze stran, které usilují o vstup do sněmovny, tématu hospod chytí. O zákonném ukotvení dýšek se v „pěti krocích pro férovější a jednodušší podnikání v gastronomii“ také mluví: „Nová úprava by měla po vzoru podobných úprav v zahraničí přinést právní jistotu pro zaměstnance i zaměstnavatele a umožnit, aby spropitné mohlo být férovou a oficiální součástí odměny za práci.“ Jak konkrétně by to ale mělo být provedeno, to se přímo nedozvíme.
Vždy vyhraje hospodský
Pokud by se ale v budoucnu podařilo prosadit legalizaci spropitného jako příjmu, který by ale nebyl daněný, určitě by vyhráli hospodští. Z dosud nepsaných zásad, že k nízké mzdě si zaměstnanec přilepší spropitným, by se stala oficiální domluva. A zaměstnavateli by nízké odměňování nikdo nemohl vyčítat. A jeho jídlo a pití by mohlo zůstat opticky levné.
Zaměstnanec by taky vyhrál. Ne, že by si finančně polepšil. Ovšem pokud mu nějaké peníze doteď šly v hotovosti – ať už to byla hotovostní dýška nebo hotovost, na kterou nějakým kouzlem hospodský předělal dýška elektronická – nebyl to příjem, který by byla ochotná akceptovat třeba banka při žádosti o půjčku. Ovšem co by z toho plynulo pro hosty?
Na první pohled nic. Jestli nějaké spropitné necháte, to by bylo pořád na vás. Pravděpodobně by ale vzrostla očekávání, která na vás budou při návštěvě restaurace kladena. Z dobrovolného příspěvku by se stával příspěvek čím dál očekávanější, takříkajíc dobrovolně povinný. Najednou by totiž i jaksi oficiálně byla odměna pohostinského personálu závislá na vás.
Když se dýška utrhnou z řetězu
To je ovšem kulturní změna, kterou bychom se přiblížili třeba ke Spojeným státům. Ani tam sice není spropitné povinné, ale natolik se očekává a počítá se s ním, že ho odmítne platit jen otrlý. A i ten si pak asi druhou návštěvu podniku, kde ho jednou nedal, asi rozmyslí.
Je to samozřejmě možnost legitimní. Proč ne.
Vlastně jeden dobrý argument pro ne by tady byl. Ve Spojených státech se totiž spropitné nějak utrhlo z řetězu. Tam, kde se dřív počítalo s deseti procenty z útraty, počítá se najednou s dvacíti nebo třicíti. A spropitné přestává být platbou za obsluhu, protože ho najednou nevyžadují jen za to, že vám naservírují jídlo, dolijou pití, vydrhnou záchodky a zeptají se, jestli je všechno OK. Spropitné se začíná žádat za to, že vám někdo pošoupne po pultu koblihu. Ba co víc: spropitné se začíná účtovat i v plně samoobslužných provozech, kde si otevřete dvířka, vezmete sendvič a pípnete kartou.
A je docela dobře možné, že legalizace spropitného by sice chvályhodně vybělila jednu šedou ekonomickou zónu – ať už by se dýška danila jako v USA, nebo nedanila jako v Německu. Ale zároveň by otevřela cestu ke zhoubnému rozbujení kultury spropitného, kde by sice cenovky jídla a pití zůstávaly pěkně nízké – ale platili bychom čím dál víc.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem