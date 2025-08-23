Peníze.cz
pk | rubrika: Aktuality | 23. 8. 2025
Přes bankovní identitu se ověřuje už pět milionů lidí. Kdy ji nejčastěji používají?

Zdroj: Shutterstock

Počet uživatelů bankovní identity vzrostl na pět milionů, což představuje tři čtvrtiny obyvatel České republiky. Informovala o tom společnost Bankovní identita, která je společným podnikem bank.

„Při komunikaci se státem lidé využívali bankovní identitu v letošním prvním pololetí nejčastěji k přihlašování do datových schránek, dále do klientské zóny Jenda od ministerstva práce a sociálních věcí a do ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Z nestátních subjektů vedou zdravotní a komerční pojišťovny,“ upřesňuje Marek Růžička, výkonný ředitel Bankovní identity.

„Datové schránky vedou dlouhodobě, protože lidé oceňují, že si nemusí pamatovat přihlašovací údaje a mají přístup ke všem svým schránkám. Jenda pak doslova roste před očima, nové služby přibývají systematicky a srozumitelně,“ dodává Růžička.

Nejvíce využívané portály přes bankovní identitu (Bank ID)

Státní službyFirmy
1. Datové schránky1. Všeobecná zdravotní pojišťovna
2. Jenda2. Kooperativa pojišťovna
3. ePortál ČSSZ3. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
4. DiPSy4. Uniqa pojišťovna
5. Portál občana5. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zdroj: Bankovní identita, data za první pololetí 2025

Ze služeb státu patřil k nejvyužívanějším i Digitální přihlašovací systém na střední školy (DiPSy), Portál občana a Portál dopravy.

V nestátní sféře využívají lidé bankovní identitu nejčastěji využívali u zdravotních a komerčních pojišťoven, zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Další v pořadí za první pololetí se umístily banky, provozovatelé sázek a loterií a e-shopy.

Zdroj: Bankovní identita

Bankovní identita se stala nejpoužívanější metodou digitálního ověření totožnosti. První banky ji nabídly začátkem roku 2021. Už v červnu 2023 ji využívaly tři miliony lidí, čtyřmilionová hranice padla v lednu 2024.

Jako uživatel se počítá unikátní klient, upřesnila společnost pro web Peníze.cz. Pokud má tedy stejný člověk více bankovních identit u různých bank, počítá se do této statistiky jen jednou.

Ověření přes bankovní identitu (Bank ID) už je dostupné pro více než šest a půl milionu klientů bank. Umožňuje jim ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do elektronického bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. Využívá se také k prokázání plnoletosti nebo k elektronickému podepisování dokumentů.

Ověřeno!

Ilustrační obrázek

