Přes bankovní identitu se ověřuje už pět milionů lidí. Kdy ji nejčastěji používají?

Počet uživatelů bankovní identity vzrostl na pět milionů, což představuje tři čtvrtiny obyvatel České republiky. Informovala o tom společnost Bankovní identita, která je společným podnikem bank.
„Při komunikaci se státem lidé využívali bankovní identitu v letošním prvním pololetí nejčastěji k přihlašování do datových schránek, dále do klientské zóny Jenda od ministerstva práce a sociálních věcí a do ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Z nestátních subjektů vedou zdravotní a komerční pojišťovny,“ upřesňuje Marek Růžička, výkonný ředitel Bankovní identity.
„Datové schránky vedou dlouhodobě, protože lidé oceňují, že si nemusí pamatovat přihlašovací údaje a mají přístup ke všem svým schránkám. Jenda pak doslova roste před očima, nové služby přibývají systematicky a srozumitelně,“ dodává Růžička.
Nejvíce využívané portály přes bankovní identitu (Bank ID)
|Státní služby
|Firmy
|1. Datové schránky
|1. Všeobecná zdravotní pojišťovna
|2. Jenda
|2. Kooperativa pojišťovna
|3. ePortál ČSSZ
|3. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
|4. DiPSy
|4. Uniqa pojišťovna
|5. Portál občana
|5. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
|Zdroj: Bankovní identita, data za první pololetí 2025
Ze služeb státu patřil k nejvyužívanějším i Digitální přihlašovací systém na střední školy (DiPSy), Portál občana a Portál dopravy.
V nestátní sféře využívají lidé bankovní identitu nejčastěji využívali u zdravotních a komerčních pojišťoven, zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Další v pořadí za první pololetí se umístily banky, provozovatelé sázek a loterií a e-shopy.
Zdroj: Bankovní identita
Bankovní identita se stala nejpoužívanější metodou digitálního ověření totožnosti. První banky ji nabídly začátkem roku 2021. Už v červnu 2023 ji využívaly tři miliony lidí, čtyřmilionová hranice padla v lednu 2024.
Jako uživatel se počítá unikátní klient, upřesnila společnost pro web Peníze.cz. Pokud má tedy stejný člověk více bankovních identit u různých bank, počítá se do této statistiky jen jednou.
Ověření přes bankovní identitu (Bank ID) už je dostupné pro více než šest a půl milionu klientů bank. Umožňuje jim ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do elektronického bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. Využívá se také k prokázání plnoletosti nebo k elektronickému podepisování dokumentů.
Sdílejte článek, než ho smažem