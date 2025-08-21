Balík se zbožím do USA už nepošlete. Pošta varuje před novým omezením

Od 22. srpna přestane Česká pošta dočasně přijímat zásilky se zbožím do USA, a to bez ohledu na jeho hodnotu. Posílat bude možné pouze písemnosti a dokumenty a také dárky mezi fyzickými osobami v hodnotě do 100 dolarů, tedy v přepočtu asi do 2100 korun.
„I tyto zásilky musí mít správně vyplněné celní prohlášení s úplným popisem obsahu a skutečnou hodnotou v dolarech. Přesto může celní řízení v USA trvat déle, což znamená delší dodací lhůty,“ upozorňuje mluvčí pošty Matyáš Vitík.
Důvodem tohoto kroku je nový exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, který začne platit 29. srpna. Ten ruší dosavadní bezcelní režim pro poštovní zásilky s hodnotou od 0 do 800 dolarů dovážené do USA.
Česká pošta omezuje příjem zásilek už týden před účinností tohoto příkazu. „V momentě vstupu zboží na území USA musí být již procleno a clo uhrazeno. Česká pošta nemůže garantovat doručení zásilky, pokud bude podána po 22. srpnu. Na dobu přepravy po expedici z Česka nemá pošta vliv,“ dodává Vitík.
Pošta klade lidem na srdce, aby celní prohlášky vyplňovali důkladně a se všemi patřičnými údaji, aby zásilka došla příjemci do nejdříve. Podrobný návod naleznou na webu pošty v sekci Jak poslat zásilku do zahraničí, kontaktovat mohou také zákaznickou linku na čísle 210 123 456.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem