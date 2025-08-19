Změna trvalého pobytu. Co zařídit a kdy se to (ne)vyplatí

Stěhovat se a měnit trvalé bydliště není tak docela totéž. Nebo nemusí být. Můžete si totiž změnit trvalé bydliště, ale přestěhovat se za ním nemusíte. Nebo naopak: můžete se přestěhovat na novou adresu, ale trvalý pobyt můžete dál mít tam, kde dosud. Ale může vám to taky dělat určité potíže:
- Nenajde vás úřední pošta. Když vám pak bude psát zdravotní pojišťovna, že jí dlužíte za povinné pojištění, nedozvíte se to včas nebo vůbec. A později se budete muset zlobit s vyřizováním dluhů a penále. Ještě horší to může být s dopisy od soudů nebo exekutorů.
- Pokud budete chtít ovlivnit, kdo vás bude zastupovat v kraji, v parlamentu nebo na Hradě, budete muset k volbám cestovat – tedy pokud nemáte skutečné a trvalé bydliště v téže obci. A pokud budete bydlet v jiné obci, určitě neovlivníte, kdo v ní bude dělat starostu.
- Pokud si budete chtít vyřídit některou nejen ze sociálních dávek, jejich vyřizování je taky často vázané na místo bydliště.
V tomto článku nebudeme nijak řešit to, kde doopravdy bydlíte. Zajímají nás důsledky toho, že si změníte adresu trvalého pobytu. Na začátek se ale přesto zamyslíme nad tím, kdy změna je (a kdy není) doopravdy potřeba a kdy se minimálně hodí.
Proč není až tak potřeba trvalé bydliště měnit?
Řada těch potíží se dá odbourat, nebo to potíže ani nejsou. Pro někoho. Pokud máte v trvalém bydlišti někoho, kdo vám bude spolehlivě přeposílat došlou poštu, máte jednu starost z krku. Nebo si u České pošty můžete zřídit službu Dosílka, za příplatek vám poštu doručí jinam. Případně si můžete nechat zapsat adresu pro doručování, korespondence od státu a jeho složek pak bude chodit na ni.
Můžete si taky zařídit datovou schránku. Stát a jeho podřízené instituce by pak s vámi – pokud neřeknete jinak – měly komunikovat datovkou. Ovšem ne vždycky to tak doopravdy dělají: Na poštu místo do datovky. Co dělat, když úřad nekomunikuje, jak má.
Pokud chcete volit mimo místo trvalého bydliště, můžete si vyřídit voličský průkaz, jde to taky online. Ale je potřeba na to myslet s předstihem.
Žádosti o nejrůznější dávky se sice také podávají nejčastěji na úřadech práce podle místa trvalého bydliště, ale díky portálu Jenda se taky o řadu z nich můžete přihlásit i online.
Pokud jde tedy o stát a jeho služby a potřeby, není toho moc, co by vás nutilo převádět si trvalé bydliště tam, kde skutečně bydlíte, a zařizovat všechny další administrativní změny, které s tím souvisejí.
Důvody pro změnu trvalého bydliště ale pořád můžou být dost a dost pádné.
Kdy se vyplatí trvalé bydliště změnit?
V první řadě to může být ten důvod, že trvalé bydliště mít musíte – a o to staré můžete přijít, třeba přičiněním majitele bytu, kde jste bydleli dřív.
Nebo máte děti a potřebujete pro ně místo ve školce a ve škole. Pravda: podstatné je zejména to, kde má bydliště dítě, ale školy si často kontrolují, jestli se bydliště nemění podezřele brzy před zápisem a jestli se bydliště aspoň některého z rodičů s bydlištěm dítěte shoduje. Snaží se tak předcházet zápisové turistice.
Nebo v místě, kde bydlíte, chcete ubytovat taky svoje auto, ale získání parkovacího oprávnění radnice podmiňuje trvalým bydlištěm v místě.
Jak si změnit trvalé bydliště?
Místo trvalého pobytu musí mít člověk právě jedno. Přihlášením se k trvalému pobytu na nějakém místě zaniká zároveň trvalý pobyt na místě předešlém. Změnu trvalého pobytu hlásíte na takzvané ohlašovně. Ta bývá na obecním úřadě, v Praze a jiných větších městech na úřadě městské části nebo městského obvodu. A to podle místa nového trvalého pobytu.
Na úřad musíte osobně, vyplníte tam formulář, zaplatíte 50 korun a necháte si znehodnotit občanku. Její výměna bude jedním z několika administrativních úkolů, které budete muset v souvislosti se změnou bydliště podstoupit. Neodkládejte to. Ostatně když jste na úřadě, můžete to udělat při jednom.
Nezapomeňte, že musíte nějak dokázat, že si v novém místě trvalé bydliště zřídit můžete. Pokud vlastníte dům nebo byt, kde chcete bydlet, doložíte, že je vlastníte (případně se úřad sám podívá do katastru).
Pokud byt, dům nebo obytnou místnost nevlastníte, dokládáte „oprávněnost používat je“ – řečeno lidsky: dokládáte, že máte právo je užívat, a to vám dává třeba nájemní nebo podnájemní smlouva, smlouva o ubytování a podobně. A když není ani to, budete potřebovat úředně potvrzený podpis vlastníka nebo někoho, kdo je oprávněný byt či dům užívat, s tím, že si v něm můžete trvalé bydliště ohlásit.
Do evidence obyvatel bude vaše nové bydliště zapsané nejpozději do tří dnů.
Občanský průkaz a změna trvalého pobytu
Při ohlašování nového trvalého pobytu vám znehodnotí občanský průkaz. Dostanete ho sice zpátky, bude platný – ale jen 45 dní. Do té doby byste si měli pořídit nový.
Budete k tomu muset na obecní úřad (nebo obvodní či úřad městské části). Vyplníte žádost a necháte se vyfotit. Pokud jste dali na naši radu a neodkládali žádost o novou občanku, nic neplaťte: vydání nové občanky je ve standardním termínu bezplatné. A ten standardní termín je do 30 dní. Stará vám platí 45 dní od změny bydliště.
Pokud spěcháte, je možné mít nový občanský průkaz do pěti dní, a to za poplatek 500 korun. Nebo dokonce do 24 hodin, za poplatek 1000 korun.
Občanku si můžete vyzvednout na tom úřadě, kde jste o ni žádali, nebo na kterémkoli jiném obecním (obvodním) úřadě, který uvedete při podávání žádosti. Pokud si připlatíte za expresní vydání, můžete si průkazku vyzvednout také u ministerstva vnitra, v případě té vyráběné do 24 hodin je ministerstvo dokonce jediná možnost.
Pokud budete měnit občanky i nezletilým dětem, sazby za zrychlené vydání jsou poloviční.
Pokud máte občanku taky v mobilu (aplikace eDoklady), netřeba si s výměnou dělat starosti, aktualizuje se vám tam automaticky.
Řidičský průkaz a změna trvalého pobytu
Pokud jste ze staré školy, nejspíš si matně vybavujete, že změna osobních údajů včetně bydliště se musela hlásit v šibeničním termínu. Od roku 2018 se ale adresa do řidičáku vůbec nepíše. Hlásit změnu bydliště netřeba.
Změna trvalého bydliště a změna v technickém průkazu (v registru vozidel)
Pokud ale vlastníte a/nebo provozujete vozidlo, máte povinnost do deseti dní podat žádost o změnu údajů v registru vozidel. Podává se na kterémkoli registru vozidel.
Možnosti podání jsou tři:
- Online přes Portál dopravy
- Elektronicky na úřadě
- Osobně na úřadě
Pokud o změnu žádáte s pomocí Portálu dopravy, bude vás stát 40 korun. Pokud žádost pošlete datovkou či mailem s elektronickým podpisem nebo ji na úřadě odevzdáte osobně, poplatek bude 50 korun.
Pokud si na úřad dojdete osobně, změny provedou zpravidla na počkání. Když ji podáte na dálku, až přijdete, už bude hotovo. Na úřadě budete potřebovat občanku nebo pas, velký technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).
Do velkého techničáku vám změnu zapíšou, malý vám vymění úplně.
Zejména v některých městech je lepší se na návštěvu registru vozidel dostatečně dopředu objednat.
Pozor: kontaktujte po změně ještě svoji pojišťovnu a oznamte změnu i jí. Kvůli zelené kartě.
Cestovní pas a změna trvalého pobytu
Cestovní pas není neplatný, když v něm bude stará adresa. Celníky na hranicích adresa zajímat nebude, policie v zahraničí si ji nemá, jak ověřit. Pokud spácháte dopravní přestupek, budou vás hledat podle značky auta, jak jsme o tom psali tady: Přišla pokuta za dopravní přestupek v zahraničí? Poradíme vám.
Potíž by spíš mohla nastat, kdybyste pas používali v Česku, třeba když nebudete moct najít občanku. Státní orgány nahlížejí do registru obyvatel a zjistily by nesrovnalost.
Když budete chtít pas měnit, můžete si o něj zařádit na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. A pokud nebudete spěchat, do 30 dní je to za 600 korun (za 100 korun pro dítě do 15 let).
Kdo spěchá, může mít podobně jako občanku mít pas do pěti dní nebo do 24 hodin, to ovšem stojí 3000 nebo 6000 korun (polovic pro děti do 15 roků).
Změna trvalého pobytu a zdravotní pojišťovna
Je to trochu paradox: zdravotní pojišťovny nahlížejí do evidence obyvatel a změnu by tedy mohly a měly zaregistrovat automaticky. Zákon nicméně ukládá pojištěnci změnu osobních údajů, kam patří i změna trvalého bydliště, zdravotní pojišťovně nahlásit.
Asi se nic nestane, když si to člověk radši ohlídá. Všechny zdravotní pojišťovny navíc podporují komunikaci s využitím některé z elektronických identit, takže je to jednoduché a rychlé.
Další instituce: banky, pojišťovny, zaměstnavatel…
Hlásit změn státu (a zdravotním pojišťovnám) je povinnost. Můžete přemýšlet o tom, které údaje by si mohl vzít sám, když už je jinde má, ale na povinnostech to nic nemění.
A pak jsou tu ještě různé instituce nestátní. Řadě z nich je změnu pobytu dobré nahlásit ve vlastním zájmu. Někdy na tom moc nesejde – typicky třeba u dodavatele energií, pokud si vzájemně nic nedlužíte, komunikujete spolu elektronicky a víc vás vlastně nezajímá, někde by ale mohly být důsledky.
Zkusili jsme je seřadit podle toho, jak důležitá nám aktuálnost trvalého pobytu přišla důležitá:
- Banky a spořitelny – u běžného účtu, úvěru, hypotéky, stavebního spoření, penzijního připojištění. Banka si většinou bere adresu z občanky a vás si smluvně zavazuje, abyste jí změnu hlásili. Umožní jí to plnit povinnosti zákona o praní špinavých peněz a podobně.
- Komerční pojišťovny – životní pojištění, pojištění majetková, povinné ručení, havarijní. Kvůli korespondenci a správnosti údajů na zelené kartě.
- Zaměstnavatel – kvůli mzdové a daňové agendě, doručování dokladů, i proto, že se odvody vážou na zdravotní pojištění a pojiětění sociální
- Operátor, internet, televize – hlavně kvůli fakturaci a smlouvám.
- Školy a školky – aby věděly, kam posílat úřední oznámení nebo potvrzení.
- Lékaři – zejména praktický lékař, pediatr, zubař, aby měli klienta správně vedeného.
- Další služby a členství – různé spolky, kluby, odbory, SVJ či bytové družstvo, knihovna, e-shopy s pravidelným doručováním.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
