Jak bohaté jsou evropské země? Přehled od nejmajetnějších po nejchudší

Světové bohatství v číslech: Víme, kdo vede a kdo zaostává

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 15. 8. 2025
Zdroj: Shutterstock

Země EU vlastní jen 16,6 procenta celosvětového osobního bohatství, což je zjednodušeně součet čistého majetku všech obyvatel. Pokud přidáme čtyři evropské státy mimo unii, podíl se přehoupne přes pětinu.

Vyplývá to z nejnovější studie Global Wealth Report 2025 od švýcarské finanční skupiny UBS. Ta zahrnuje 56 zemí a trhů, které dohromady představují více než 92 procent celosvětového bohatství.

Spojené státy vlastní více než třetinu (34,7 %) a Čína přibližně pětinu (19,4 %), tyto dvě mocnosti tedy kontrolují dohromady 54 procent celkového světového bohatství. Bronzová příčka patří Japonsku s 4,5 procenta.

Evropská unie spolu s Velkou Británií, Švýcarskem, Norskem a Tureckem pak společně drží celkem 22,3 procenta světového osobního bohatství, uvádí studie.

Jak ukazuje srovnání, největší podíl celosvětového osobní bohatství drží v Evropě ty největší státy: Velká Británie, Německo, Francie, Itálie a Španělsko. Nad jedno procento se dostalo ještě Nizozemsko a Švýcarsko.

Na chvostu žebříčku naopak skončil Kypr, Estonsko a Malta. 

Jaký podíl celosvětového osobního vlastnictví drží evropské země?

ZeměPodíl světového osobního vlastnictví (ke konci 2024)
1. Velká Británie3,84 %
2. Německo3,76 %
3. Francie3,30 %
4. Itálie2,25 %
5. Španělsko1,95 %
6. Nizozemsko1,14 %
7. Švýcarsko1,04 %
8. Belgie0,68 %
9. Švédsko0,58 %
10. Dánsko0,48 %
11. Turecko0,43 %
12. Polsko0,40 %
13. Rakousko0,38 %
14. Norsko0,34 %
15. Portugalsko0,30 %
16. Irsko0,21 %
17. Řecko0,20 %
18. Finsko0,17 %
19. Česko0,17 %
20. Rumunsko0,15 %
21. Maďarsko0,10 %
22. Lucembursko0,06 %
23. Bulharsko0,06 %
24. Slovensko0,06 %
25. Chorvatsko0,06 %
26. Slovinsko0,04 %
27. Litva0,03 %
28. Lotyšsko0,03 %
29. Kypr0,03 %
30. Estonsko0,02 %
31. Malta0,01 %
Zdroj: UBS/Euronews

Bohatství nebo čisté jmění se podle studie UBS definuje jako hodnotu finančních a reálných aktiv (nemovitosti, vklady, dluhopisy a akcie), která vlastní všechny soukromé osoby, po odečtení jejich dluhu. Neukazuje tedy, jak bohatý je průměrný obyvatel, ale představuje celkový součet majetku v zemi. 

V rámci porovnání je tak možné udělat si představu o tom, jak je ve světě bohatství rozloženo a které země mají největší ekonomickou váhu, například kde jsou investice, pracovní příležitosti a stabilnější životní podmínky. 

Pokud se chceme podívat skutečně na majetek jednotlivců ve světě, poslouží k tomu medián bohatství na dospělého. Ten ukazuje hodnotu, nad kterou a pod kterou je stejný počet lidí.

ZeměMedián bohatství na dospělého (ke konci 2024)
1. Lucembursko 395 340 USD
2. Austrálie 268 424 USD
3. Belgie 253 539 USD
4. Hong Kong 222 015 USD
5. Dánsko 216 098 USD
6. Nový Zéland 207 707 USD
7. Švýcarsko 182 248 USD
8. Velká Británie 176 370 USD
9. Kanada 151 910 USD
10. Francie 146 017 USD
Zdroj: UBS

Ještě si klikněte

Ilustrační obrázek
Shutterstock

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

