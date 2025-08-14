Pokud si chcete pořídit zbraň a udělat to legálně, nejdřív musíte získat zbrojní průkaz. Aby se vám to mohlo podařit, je třeba splňovat několik základních podmínek. A to ne jen při vyřizování průkazu, splňovat je musíte po celou dobu, co zbrojní průkaz budete držet.
Čas od času se to kontroluje, a pokud některou podmínku splňovat přestanete, je to důvod k odebrání dokladu.
Základní požadavky pro vydání zbrojního průkazu
Kdo chce žádat o zbrojní průkaz, musí:
- mít trvalý pobyt v Česku
- dosáhnout předepsaného věku (zbrojní průkaz skupiny B a C – 18 let, průkaz skupiny A, D, E – 21 let; výjimku můžou dostat členové sportovních střeleckých spolků a studenti lesnických a puškařských škol)
- být způsobilý k právním úkonům
- být zdravotně způsobilý: posudek o zdravotní způsobilosti
- být odborně způsobilý: teoretické i praktické zkoušky
- být bezúhonný
- být spolehlivý
Získání zbrojního průkazu netrvá týden ani 14 dní, ale spíš několik měsíců. Musíte si zařídit potvrzení o zdravotní způsobilosti, to obnáší návštěvu lékaře, a samozřejmě také zvládnout zkoušky z teorie i praxe.
Co je to bezúhonnost a spolehlivost?
Bezúhonnost v zásadě znamená, že se žadatel o zbrojní průkaz nedopustil závažného trestného činu, případně že už od jeho spáchání uplynula dostatečně dlouhá, zákonem daná doba.
Všechny zločiny a lhůty najdete vyjmenované v paragrafu 22 zákona o zbraních. Namátkou sem, kromě vraždy a úmyslných trestných činů proti životu a zdraví, patří třeba násilí proti úřední osobě, nedovolené ozbrojování, ale i hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob a mnohé další.
Spolehlivost (respektive nespolehlivost) okruh lidí, kterým bude zbroják odepřen, rozšiřuje na lidi, kteří jsou v podmínce, lidi, kteří nestřídmě konzumují legální (alkohol) i nelegální drogy, pachatele většího množství přestupků a podobně. Podrobnosti najdete v paragrafu 23 téhož zákona.
Jak získat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti?
Než půjdete na zkoušku odborné způsobilosti, potvrzení od doktora už musíte mít, ale je dobré si to správně rozplánovat. Posudek o zdravotní způsobilosti totiž platí tři měsíce a potřebovat ho budete dvakrát: jednou pro zkoušející a jednou – až všechno dobře zvládnete – při samotném vydávání průkazu.
Posudek o zdravotní způsobilosti vystavuje obvodní lékař. Cena za něj není fixní, ale bývá v řádu stovek korun, řekněme do tisícovky. Pokud lékař z nějakého důvodu uzná za vhodné, pošle vás ještě na psychologické vyšetření, které hradíte taky sami – tady už se cena přes tisícovku vyšplhat může.
Pouze v případě, že budete zbrojní průkaz potřebovat pro svou práci („k výkonu zaměstnání nebo povolání“), nepůjdete si pro posudek ke svému doktorovi, ale k závodnímu lékaři.
Jak a kde se přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti?
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti se podává na krajském ředitelství policie, na odboru nebo oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Nenechejte se zmást: krajské ředitelství nesedí celé v krajském městě, jeho kanceláře bývají i v řadě někdejších měst okresních. S vyhledáním pomůžou webovky policie.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopise a přikládá se k ní zmíněný lékařský posudek. Zde je na webu ministerstva vnitra tiskopis přihlášky ke konání zkoušky odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu [pdf] a případně i formuláře dalších souvisejících dokumentů.
Na policii můžete přihlášku donést osobně nebo ji poslat datovou schránkou nebo mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
Při podání přihlášky se platí správní poplatek ve výši 100 korun. Na policii můžete platit bezhotovostně kartou, případně si můžete říct o číslo účtu a další platební údaje a peníze převést ze svého účtu. Pokud jste zvyklí platit cash, budete muset peníze na účet poslat složenkou. Kromě cesty na poštu to ale po posledním zdražení poštovních služeb znamená minus dalších 57 korun.
Termín konání zkoušky a místo, kde ji máte vykonat, vám policie musí sdělit do dvou měsíců od podání přihlášky, nejpozději deset dní před datem konání. Pokud nebudete moct, dostanete termín další. Když nepřijdete dvakrát a neomluvíte se, přihláška bude odložena.
Dva měsíce jsou maximum, až budete přihlášku podávat, nepočítejte s tím, že ještě máte 60 dní na přípravu. Naopak je klidně možné, že vám termín povědí už při odevzdávání přihlášky. Záleží na tom, jak má policie domluvené termíny na střelnici – pokud bude volné místo, hned se můžete nechat připsat na seznam. Četnost zkoušek závisí na tom, kolik lidí se k nim hlásí. U některých útvarů, jak našemu webu už dřív sdělil policejní mluvčí, se můžou dělat i několikrát týdně, u všech to je ale aspoň jednou za měsíc.
Zkoušky byste správně měli skládat v kraji, kam patříte podle občanky. Jestliže máte v občanském průkazu bydliště jinde, než skutečně bydlíte, nebo se chcete nechat zkoušet jinde z jiných důvodů, musíte u odboru služby pro zbraně ve svém kraji (podle občanky) písemně požádat o vykonání zkoušky odborné způsobilosti u jiného krajského ředitelství policie. Musíte napsat, u kterého, a musíte taky napsat proč. Pokud policie vaše důvody uzná, může – ale nemusí – vám vyhovět.
Jak probíhá zkouška odborné způsobilosti?
Zkouška odborné způsobilosti má dvě části, teoretickou a praktickou. Dělají se hned po sobě, v jednom termínu. Na policií předem určené střelnici na ně dohlíží zkušební komisař.
Před zkouškou prokážete totožnost a platíte další poplatky. V první řadě je to zákonem daný poplatek za práci komisaře ve výši 600 korun. Pak ale budete muset ještě zaplatit za střelnici, za půjčení zbraní a za střelivo. Cena je různá, ale bývá někde mezi pětistovkou a tisícovkou. Není od věci si ceny na dané střelnici předem zjistit, případně se i informovat o možných způsobech placení, abyste marně nemávali kartou, kde berou jen bankovky.
Nejprve se jde na teoretickou část zkoušky. Měli byste znát odpovědi na pět set otázek [testové otázky, pdf ke stažení]. Při samotné zkoušce se z nich losuje třicet: 22 se týká zbraňové legislativy, pět je z nauky o zbraních a střelivu, tři ze zdravotnického minima.
Na vypracování testu máte 40 minut, test se vyhodnocuje hned na místě. Maximálně můžete získat 79 bodů. Minimální počet bodů, který stačí na to, abyste se přes teorii dostali k praktické části zkoušky, záleží na tom, jaké písmeno má být na zbrojním průkazu, o který stojíte. Na průkaz skupiny A stačí 67 bodů, na B a C je potřeba 71 a D a E 74 bodů.
Taky praktická část zkoušky se liší podle skupin zbrojního průkazu. Přesný průběh zkoušek popisuje ministerstvo vnitra ve zkušebním řádu [zkušební řád, pdf ke stažení]. Pro všechny skupiny platí, že musíte komisaři prokázat, že poznáte, jestli je zbraň nabitá, musíte ji umět částečně rozebrat, vyčistit ji a složit, předvést, jak se zbraň a střelivo připravuje ke střelbě. Musíte vědět, co dělat, když při střelbě nebo po ní dojde k závadě zbraně, a samozřejmě musíte umět i střílet.
Střílí se na pevný cíl a například při zkoušce na průkaz skupiny E (ochrana osob a majetku) máte osm ran. Tři zkušební a pět naostro. Z nich musíte čtyři trefit.
Pokud při zkoušce porušíte zásady bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zkouška je okamžitě ukončena.
Výsledky se dozvíte vždycky hned té které části zkoušky. Když propadnete už u teoretické části, další šanci dostanete nejdřív za tři měsíce. Pokud ji zvládnete, ale nezadaří se v praktické části, neztrácíte všechno: napodruhé můžete teorii přeskočit a jít rovnou k praktické zkoušce. Musíte si ale minimálně patnáct dní počkat – a zároveň to nesmíte odkládat přes dva měsíce. Jestliže máte pocit, že vám v praktické zkoušce ukřivdil konkrétní komisař, smíte si pro druhý pokus vyžádat u policie jiného.
Pokud i podruhé vyhoříte na praktické části, opakování zkoušek je možné zase až za tři měsíce.
Pokud projdete úspěšně oběma částmi zkoušky, komisař vám na místě vypíše doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu. Jeho platnost je jeden rok.
Vyplatí se zaplatit si kurz?
Dobrá otázka. Předpokládejme, že se zbraněmi skutečně začínáte. Pak se přípravný kurz asi vyplatí. Nejde jenom o to, že vám na něm ukážou, jak zacházet se zbraní samotnou, ale dobře většinou vědí, jak probíhají zkoušky, na co si při nich dát pozor, zkrátka – jak se dnes říkává – provedou vás celým procesem. Za úvahu stojí koupit si kurz přímo na té střelnici, kde budete dělat zkoušky.
Kurz většinou trvá dvě až tři hodiny. Odborníci doporučují absolvovat ho zhruba 10 dní před termínem zkoušek a zhruba den až tři před zkouškou si všechno projít a zopakovat. Pokud se necítíte, je dobré si ještě jednou vyzkoušet i střelbu. Cena takového kurzu se pohybuje okolo dvou až tří tisíc korun.
Řadu dalších informací pak můžete najít na webu střelnic, střeleckých škol a na zájmových webech. Tradičně spolehlivý zdroj informací (a také místo se zasvěceným diskuzním fórem) je například web zbranekvalitne.cz
Jak se žádá o zbrojní průkaz?
S platným osvědčením odborné způsobilosti, platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, vyplněnou žádostí o vydání zbrojního průkazu a pasovou fotkou se zastavte na policejním odboru pro zbraně a střelivo. Tentokrát to bude osobně asi vážně nejlepší, protože vyhláška zatím vyžaduje fyzickou fotku.
Připravte se na to, že zase zaplatíte. Za zbrojní průkaz se platí 700 korun. Pokud si pořizujete zbrojní průkaz hned několika skupin, za každou se platí zvlášť. Policie má na vydání dokladu 30 dní, až bude mít hotovo, zase si pro něj musíte osobně dojít.
Zbrojní průkaz platí standardně 10 let, jednou za pět let policie ověřuje, že jeho držitel pořád splňuje zákonné podmínky – pobyt na území Česka, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a spolehlivost. Pokud v průběhu času změníte jméno nebo příjmení, musíte u příslušného útvaru policie vyměnit starý zbrojní průkaz (i průkaz zbraně, pokud si ji pořídíte) za nový, a to ve lhůtě desíti pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
Po devíti letech nesmíte zapomenout včas podat žádost o vydání nového zbrojního průkazu. Ta se podává nejdřív šest a nejpozději dva měsíce před koncem platnosti toho stávajícího.
Shrnutí: na kolik přijde zbrojní průkaz?
Cena zbrojního průkazu
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti
100 Kč
Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti (dle ceníku lékaře)
500–1000 Kč
Psychologické vyšetření (pokud o něj požádá váš lékař)
1000–2000 Kč
Odměna komisaři při zkoušce
600 Kč
Zaplacení střelnice při zkoušce (čas, půjčovné zbraně, střelivo)
1500–2000 Kč
Vydání zbrojního průkazu za jednu skupinu
700 Kč
Další poplatky
Vydání technického průkazu zbraně, až ji budete mít
300 Kč
Jana Divinová
Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
