Školní výdaje letí nahoru. Výbava stojí tisíce, kroužky jsou jiná liga

Skoro třetinu (32 %) rodičů vyjde začátek školního roku na 1 až 3 tisíce korun. Od 3 do 5 tisíc zaplatí 29 % lidí, necelá čtvrtina (22 %) očekává výdaje vyšší než 5 tisíc korun. S méně než tisícovkou počítá jen 11 % rodičů.
Vyplývá to z nového průzkumu České bankovní asociace (ČBA) a agentury IPSOS, který proběhl v první půlce července a zúčastnilo se ho 368 respondentů ve věku 18–79 let.
Výdaje na začátku školního roku podle ČBA:
ČBA/Ipsos
Největší výdaje podle průzkumu představují oblečení a obuv (50 %), následují zájmové kroužky (45 %). Výrazně stoupla kategorie elektroniky, a to na 25 % z loňských 18 %. Naopak školní potřeby a učebnice podle ČBA představují pouze 34 % nákladů, zatímco loni to bylo 42 %. Významný podíl mají i obědy a svačiny (28 %) nebo doprava (19 %).
„Více než polovinu lidí ovlivnil růst cen v posledních letech, který se negativně promítl při plánování školních výdajů. To se projevilo také odložením větších nákupů, například elektroniky pro děti. Čtvrtina rodičů byla nucena kvůli nárůstu cen omezit výdaje na školní výlety či zájmové kroužky,“ říká Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.
Podle aktuálního průzkumu společnosti Twisto mezi tisícovkou respondentů jsou reálné náklady na školáka ještě vyšší. Za školní pomůcky dají rodiče o desetinu víc než loni. Jen za aktovku, papírenské potřeby nebo oblečení zaplatí většina rodičů do 5 tisíc korun na jedno dítě.
Nezanedbatelné procento ale uvádí i vyšší částku – tedy nad 5 tisíc korun. Těchto rodičů je 17 procent, oproti 13 procentům loni.
Navíc do zájmových kroužků pak v průběhu školního roku míří další tisíce korun. I tady částka v porovnání s minulým rokem vzrostla: celkem 43 % rodičů za kroužky utratí přes 6000 Kč ročně, loni to bylo jen 39 %.
Twisto
Téměř každý šestý rodič přiznává, že cena kroužku naprosto zásadně ovlivňuje, jaké mimoškolní aktivitě se bude jeho dítě věnovat. Dalších 64 % k ceně přihlíží, ale na konečné rozhodnutí vliv nemá.
Z průzkumu Twisto vyplývá i to, že více než polovině českých rodičů (56 %) přinášejí školní výdaje finanční potíže. Téměř 84 % respondentů proto nakupuje ve slevách, další hledají levnější výbavu v secondhandech nebo bazarech. Více než čtvrtina spoléhá na dědictví po starších dětech, od příbuzných nebo na výměnu s jinými rodiči.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
