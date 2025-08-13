Digitální stát v praxi: Přehled online služeb, které skutečně šetří čas i peníze

O digitalizaci státní správy se mluví celkem často. Někdy s kritickým podtextem jako například u stavebního řízení, jindy pochvalně jako u vyřízení nového řidičského průkazu. Každopádně služeb, které stát nabízí občanům kompletně online, přibývá.
Vybrali jsme ty, které míří na nejvíc uživatelů, jsou prospěšné a opravdu fungují. Možná o nich ani nevíte. Přihlásíte se do nich identitou občana, tedy nejčastěji bankovní identitou nebo případně datovou schránkou.
Informativní důchodová aplikace (IDA)
Je to důležitá služba České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pro všechny, kteří ještě nejsou v důchodu. Aplikace IDA totiž ukáže, kdy byste mohli dosáhnout důchodového věku a zároveň vám vypočítá odhad výše starobního důchodu, který jednou dostanete. Lidé se tak mohou na penzi, tedy na dobu poklesu příjmů, lépe finančně připravit.
Ve formuláři, který se po přihlášení objeví, najdou lidé i soupis dob důchodového pojištění, které u nich sociální správa zatím eviduje. Jde tedy o doby práce, ze které za ně zaměstnavatel odváděl důchodové pojištění nebo si ho jako podnikatelé platili sami. Pokud u tohoto výčtu dob pojištění zjistí nesrovnalosti, je dobré je řešit co nejdříve. Pátrání po bývalých zaměstnavatelích nebo hledání dokladů, které práci v minulosti potvrdí, nemusí být totiž snadné.
Díky skutečným datům z evidence ČSSZ aplikace ukáže informace maximálně reálně podle aktuálně platné legislativy. Služba míří na miliony lidí, především na ty pracující.
Nový řidičský průkaz do boxu
Na Portálu dopravy najdete celou řadu zajímavých služeb – například si můžete na jedno kliknutí zjistit, jak jste na tom jako řidič s body nebo si můžete po uvedení VIN čísla karoserie najít skutečný stav najetých kilometrů u konkrétního auta, případně můžete nahlédnout do registru silničních vozidel, kde zjistíte, která auta jste kdy vlastnili.
Oblíbené je ale teď vyřízení řidičského průkazu s doručením na výdejní místo. Požádat o nový řidičák můžete přes portál už několik let, ale ve výdejním boxu si ho vyzvednete teprve pár týdnů.
Je to tak, že pokud vám končí platnost řidičského průkazu, žádost o vydání nového je zdarma. Doprava do zvoleného výdejního boxu Balíkovny (Balíkovna box, Alza box, OX Point, Penguin box) nebo na výdejní místo Balíkovny stojí 100 korun. Můžete si ale stále zvolit doručení na vybraný úřad, a to je zdarma.
Pokud nový řidičák potřebujete proto, že jste ho ztratili, ukradli vám ho nebo se poničil, případně jste změnili jméno či adresu, zaplatíte za vydání nového průkazu 160 korun u standardní doby dodání 20 dní. Při online vyřízení totiž platí 20procentní sleva. Pokud byste šli žádat o nový řidičák na úřad, zaplatili byste 200 korun. Pokud potřebujete doklad rychle, tedy do pěti dnů, zaplatíte při online žádosti 560 korun, osobní vyřízení na úřadě bude stát 700 korun.
V lednu 2026 umožní ministerstvo dopravy doručení řidičského průkazu do boxu i prvožadatelům nebo žadatelům o rozšíření řidičského oprávnění. Vyřízení nového řidičského průkazu a doručení do boxu, který si žadatel zvolí, přináší velkou úsporu času, k vyřízení stačí chvíli u počítače či na mobilním telefonu. Více jsme psali zde: Končí vám platnost řidičského průkazu? Už vůbec nemusíte na úřad
Bouračka
Je to další potřebná webová služba pro řidiče, která šetří čas. Nedávno ji spustila Česká kancelář pojistitelů spolu s ministerstvem dopravy a umožňuje sepsat řidičům záznam o nehodě jen s pomocí telefonu. Aplikace je zdarma a primárně slouží pro nehody s odhadovanou škodou do 200 tisíc korun, bez zranění a bez podezření na trestný čin.
Účastníky nehody provede krok za krokem zaznamenáním nehody. Je elektronickou alternativou k dosavadnímu papírovému euroformuláři, který ale dál zůstává v platnosti, pokud se někomu do online vyplňování nechce. Aplikace se snaží řidičům nepříjemnou situaci co nejvíc zjednodušit a urychlit a zároveň usnadnit vyřízení pojistné události. Více jsme psali zde: Menší autonehodu nově vyřešíte i online. Startuje aplikace Bouračka
e-Recept
Důležitá služba pro všechny občany bez rozdílu věku. Když se lidé přihlásí do portálu najdou tam všechny recepty, které jim kdy lékaři předepsali — nejen ty aktuální, ale i starší. U každého je napsáno, co to je za lék, kdy ho lékař předepsal a zda si ho pacient už vyzvedl v lékárně.
Lze si ho otevřít i zpětně, takže lidé uvidí, co jim například zabíralo na rýmu nebo co dostal po operaci. Navíc pomáhá i doktorům, protože vidí, co pacient užívá za léky, a tím se vyvarují kontraindikacím.
Zároveň je možné v aplikaci zjistit, kolik korun zbývá do zákonného limitu doplatků. Roční limit na doplatky je stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění a činí:
- 500 korun u lidí nad 70 let a invalidů,
- 1000 korun u dětí mladších 18 let,
- 1000 korun u lidí nad 65 let,
- 5000 korun u dospělého člověka.
Do limitu se počítají pouze doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nesčítají se ale všechny doplatky, které lidé v lékárně uhradí. Zjednodušeně řečeno se do limitu započítá vždy cena nejlevnějšího léku na trhu s danou účinnou látkou a množstvím.
Jenda
Jenda (Jednoduše na dávky) je portál ministerstva práce a sociálních věcí a lidé si v něm buď doma na počítači nebo i přes mobilní aplikaci vyřídí žádost o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Ušetří tak spoustu času, který by strávili cestou a čekáním na úřadu. Od letošního roku přibyla také možnost přihlásit se online na úřad práce jako nezaměstnaný a požádat o podporu v nezaměstnanosti. Více jsme psali zde: Jenda je nově i v mobilu. Dávky vyřídíte rychleji, slibuje úřad
Digitální občanka
Čím dál více lidí si do chytrého telefonu stanuje aplikaci eDoklady a do ní si nahrává digitální občanku, tedy „digitální stejnopis občanského průkazu“. Plastový průkaz se tak pro mnohé stává minulostí. K nahrání je potřeba některá z digitálních identit občana – datová schránka, bankovní identita, Moje ID nebo Mobilní klíč k e-governmentu.
Používání občanky v mobilu má příjemný bonus: ten, komu se prokazujete, se z ní dozví jenom to, co právě potřebuje. Tedy například opravdu jenom to, že vy jste skutečně vy – a neuvidí třeba váš věk nebo stav, pokud ho v občance máte. A taky se můžete zpětně dívat, kde a kdy jste se komu identifikovali.
Poslouží k prokázání totožnosti policii, úřadu práce, krajskému úřadu, úřadu obce s rozšířenou působností, soudu, ale i na finančním, katastrálním nebo živnostenském úřadu. Více jsme psali zde: Občanka v mobilu začne fungovat i tam, kde to opravdu potřebujete
Digitalizovaných služeb je víc
Digitalizovaných služeb státu je mnohem víc a mnoho z nich je možné najít na Portálu občana. Na jaře se také spustil Digitální přihlašovací systém, ve kterém rodiče žáků základních škol podávali přihlášky na střední školy. Teď je na něm možné najít seznam škol, které ještě přijímají studenty do blížícího se školního roku.
Lidem, kteří uvažují o rekonstrukci domu, zase poslouží portál Nová zelená úsporám. Důležité jsou také služby portálu MojeDaně, přes který každoročně podávaji miliony lidí a firem elektronické daňové přiznání a vyřizují další daňové povinnosti. Existuje také například cPortál celní správy.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
